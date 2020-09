Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 25.09.20 | Überblick

Neu-Mutter Katy Perry bricht Lanze für arbeitende Mütter

LOS ANGELES: Popstar Katy Perry bricht eine Lanze für arbeitende Mütter. Vor wenigen Wochen brachte die 35 Jahre alte Sängerin ihre erste Tochter Daisy zur Welt - jetzt spricht sie über die Doppelrolle vieler Frauen: «Wenn eine Mutter schließlich wieder zur Arbeit geht (in was für einem Beruf auch immer), dann kommt sie nicht aus einer monatelangen «Auszeit» zurück, sondern aus einem Vollzeitjob - als Mutter», twitterte Perry.

Dann fügte sie hinzu: «Ruft Eure Mutter an und sagt ihr, dass ihr sie liebt und schätzt und dass ihr euch für bezahlten Familienurlaub einsetzt.» Perry ist mit dem Hollywood-Schauspieler Orlando Bloom liiert.

US-Schauspielerin Mandy Moore erwartet ihr erstes Baby

LOS ANGELES: Die US-Sängerin und Schauspielerin Mandy Moore (36, «Midway») erwartet ihr erstes Kind. «Baby Boy Goldsmith kommt Anfang 2021», schrieb Moore am Donnerstag (Ortszeit) auf Instagram zu gemeinsamen Fotos mit ihrem Mann Taylor Goldsmith (35). Seit 2018 ist Moore mit dem US-Sänger verheiratet. Auf den Fotos legt Goldsmith seine Hand auf den Bauch seiner Frau.

Moore hatte sich 2015 nach sechsjähriger Ehe von dem Musiker Ryan Adams («Heartbreaker») getrennt. Im vorigen Jahr wurde sie mit einem Stern auf Hollywoods «Walk of Fame» geehrt. Die Schauspielerin und Sängerin, die im Alter von 15 Jahren ihr Debütalbum «So Real» herausbrachte, ist in der TV-Serie «This Is Us - Das ist Leben» zu sehen.

Als Filmschauspielerin ist sie vor allem aus Romanzen und Komödien wie «Von Frau zu Frau», «Lizenz zum Heiraten» und «Plötzlich Prinzessin!» bekannt. Der deutsche Hollywood-Regisseur Roland Emmerich holte sie zuletzt für das Kriegsdrama «Midway» vor die Kamera.

Pete Townshend: «Gitarrenspiel hat mich aus dem Käfig befreit»

OSNABRÜCK: Der Gitarrist Pete Townshend (75) hat durchs Gitarrespielen seine Kindesmisshandlungen verarbeiten können. «Das Gitarrenspiel hat mich aus dem Käfig befreit», sagte Townshend von der britischen Rockband «The Who» in einem Interview der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (Freitag). Als Vierjähriger sei er für einige Jahre zu seiner Großmutter geschickt worden. «Ich war todtraurig, weil sie mich so schlimm behandelte.»

Die rabiate Art der Großmutter habe ihn damals sehr geprägt. «Aus dem hübschen, fröhlichen Kind wurde ein verschlossener, ruinierter Junge, der fortan in einer Fantasiewelt lebte und keine Freunde mehr finden konnte.» Mit zwölf habe er dann die Liebe zum Gitarrespielen entdeckt. «Das Gitarrenspiel hat mich aus dem Käfig befreit.»

Bei Konzerten zertrümmerte der Musiker dann später regelmäßig Gitarren. «Ich habe heute noch viele Narben vom Gitarrenzerstören, so als ob ich im Krieg gewesen wäre.»