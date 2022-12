Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 16.12.22 | Überblick

Bibliothek in Kalifornien kauft Archiv von US-Autor Thomas Pynchon

NEW YORK: Das Archiv des US-Schriftstellers Thomas Pynchon (85) geht nach Kalifornien. Die Bildungs- und Forschungseinrichtung The Huntington, bestehend aus Bibliothek, Museum und Botanischem Garten, im kalifornischen San Marino habe das Archiv gekauft, wie die Betreiber mitteilten. Es handele sich dabei um 48 Kisten mit Material von den 1950er bis in die 2020er Jahre. Zusammengestellt worden sei das Archiv von Pynchons Sohn Jackson. Ein Kaufpreis wurde nicht mitgeteilt. Ab dem kommenden Jahr sollen Interessierte das Material sichten dürfen.

Pynchon ist einer der bedeutendsten und erfolgreichsten Schriftsteller der USA - und lebt so zurückgezogen wie kaum ein anderer. Interviews gibt der Autor, der mutmaßlich mit seiner Ehefrau in New York lebt, so gut wie nie, auf Preis-Galas erscheint er nicht und fotografieren lässt er sich schon gar nicht. Der 1937 auf Long Island bei New York geborene Pynchon hat unter anderem acht Romane und eine Sammlung mit Kurzgeschichten veröffentlicht.

«Glee»-Schöpfer Ryan Murphy erhält Golden-Globe-Ehrenpreis

LOS ANGELES: Ryan Murphy, der Schöpfer von Erfolgsserien wie «Nip/Tuck - Schönheit hat ihren Preis», «Glee» und «American Horror Story», erhält bei der Golden-Globe-Gala in Januar einen Ehrenpreis. Während der 80. Preisverleihung am 10. Januar soll der 57-jährige Produzent, Drehbuchautor und Regisseur den Carol Burnett Award entgegennehmen, gab der Verband der Auslandspresse (HFPA) am Donnerstag (Ortszeit) in Los Angeles bekannt.

Seit 2019 wird der Preis für besondere Verdienste im Bereich Fernsehen verliehen. TV-Ikone Carol Burnett (89) war die erste Empfängerin, es folgten Ellen DeGeneres und Norman Lear. Seit 1952 vergibt der HFPA-Verband bereits den Cecil B. DeMille Award für besondere Leistungen im Film - der geht im Januar an Star-Komiker Eddie Murphy.

Der vielfache Globe- und Emmy-Preisträger Ryan Murphy lebt mit seinem Ehemann David Miller in Hollywood. Er brachte preisgekrönte Projekte wie «Pose», «The People v. O.J. Simpson: American Crime Story», «Versace: American Crime Story» und «Feud» mit Oscar-Preisträgerin Jessica Lange auf den Bildschirm. Für das Aids-Drama «The Normal Heart» holte er Mark Ruffalo und Julia Roberts vor die Kamera. Mit Roberts inszenierte er auch die Bestseller-Verfilmung «Eat Pray Love» nach seinem eigenen Drehbuch. Derzeit hat er mit der True-Crime-Serie «Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer» Erfolg.

Jane Fonda kann Chemotherapie einstellen - Krebs in Remission

LOS ANGELES: Im September gab Hollywood-Star Jane Fonda (84) bekannt, dass sie an Krebs erkrankt sei und sich einer Chemotherapie unterziehen müsse. Am Donnerstag (Ortszeit) teilte die zweifache Oscar-Preisträgerin («Klute», «Coming Home») nun eine gute Nachricht ihrer Ärzte. Ihr Krebs sei in Remission, sie könne die Chemotherapie einstellen, schrieb Fonda auf Instagram. Unter Remission versteht man einen Rückgang von Krankheitserscheinungen.

Fonda dankte allen, die für sie gebetet und ihr Genesungswünsche geschickt hätten. Die ersten vier Behandlungen seien ihr leicht gefallen, doch die letzte Chemotherapie sei «hart» gewesen und habe ihr zwei Wochen lang zu Schaffen gemacht.

Der positive Bescheid der Ärzte sei das «beste Geburtstagsgeschenk aller Zeiten», freute sich Fonda am Donnerstag auf Instagram. Am kommenden Mittwoch (21. Dezember) wird die Schauspielerin und Aktivistin 85 Jahre alt.

Laut ihrer Mitteilung im September war bei Fonda ein sogenanntes Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert worden. Sie habe einen Krebs, der sehr gut auf Behandlung anspreche, schrieb sie damals auf Instagram. 80 Prozent der Patienten würden überleben.