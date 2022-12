Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Milliardär Maezawa nimmt DJ und andere Künstler mit zur Mond-Reise

TOKIO: Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa nimmt für seine geplante Weltraumreise um den Mond herum acht Künstler mit an Bord. Der 47 Jahre alte Maezawa, der im vergangenen Jahr als Weltraum-Tourist zur Internationalen Raumstation (ISS) geflogen war, gab die Namen seiner Crew-Mitglieder am Freitag bekannt, darunter der DJ und Produzent Steve Aoki und der koreanische K-Pop Musiker Top.

Maezawa, Gründer der Online-Modeseite Zozo, hatte 2018 sein «dearMoon» (lieber Mond) genanntes Projekt bekanntgegeben, bei dem er 2023 an Bord eines Raumschiffs von Elon Musks Raketen- und Satellitenunternehmen SpaceX eine Woche lang um den Mond fliegen will. Der reiche Unternehmer lud im März vergangenen Jahres Menschen, die «sich selbst als Künstler sehen», ein, ihn auf der Weltraumreise zu begleiten.

Wer sich für die Crew bewerbe, müsse das Gefühl haben, dass die Raumfahrt die Grenzen ihrer kreativen Aktivitäten sprengen und letztendlich dazu führen werde, «anderen Menschen und der Gesellschaft zu helfen». Die acht Mitglieder seiner Crew wurden aus rund einer Million Bewerbern ausgewählt. Maezawa bezahlt die Rechnung für die gesamte einwöchige Hin- und Rückreise zum Mond.

Weitere Besatzungsmitglieder sind die irische Fotografin Rhiannon Adam, der indische Schauspieler Dev Joshi, der amerikanische Youtuber Tim Dodd, der tschechische Choreograf Yemi AD, der britische Fotograf Karim Iliya sowie der amerikanische Filmemacher Brendan Hall.

Kate Winslet: «Meine Kinder haben keine Social Media»

LONDON: Oscarpreisträgerin Kate Winslet («Der Vorleser») möchte ihre Kinder nicht in den Sozialen Netzwerken sehen. «Meine Kinder haben keine Social Media, und sie haben auch nie welche gehabt», sagte die 47-Jährige, die einen 9 und einen 18 Jahre alten Sohn sowie die 22-jährige Tochter Mia Threapleton hat, an deren Seite sie kürzlich den Film «I am Ruth» gedreht hat.

Wie sie gehört habe, gebe es viele Fake-Accounts von ihr selbst und «seltsamerweise» auch von ihren Kindern, sagte die Britin in einem Podcast des britischen Senders BBC.

Man könne seinen Kindern sagen: «Du kannst das nicht haben, weil ich möchte, dass du dein Leben genießt», erklärte Winslet. «Ich möchte, dass du ein Kind bist, ich möchte, dass du die Wolken ansiehst und sie nicht fotografierst und auf Instagram stellst.» Sie wolle auch vermeiden, dass ihre Kinder sich von Hass im Netz beeinflussen ließen - davon, dass «jemand dachte, dass sie Mist seien».

US-Sänger Nick Carter weist Vorwurf der Vergewaltigung zurück

LOS ANGELES: Backstreet-Boys-Sänger Nick Carter (42) ist in den USA von einer Frau wegen eines angeblichen sexuellen Übergriffs im Jahr 2001 verklagt worden. Die heute 39 Jahre alte Frau und ihr Anwalt gaben die Vorwürfe am Donnerstag in einer Pressekonferenz bekannt. Sie sei als 17-Jährige von dem damals 21 Jahre alten Carter nach einem Konzert im US-Staat Washington in seinem Tourbus vergewaltigt worden, sagte die Frau.

Carters Anwalt wies die Vorwürfe in einer Stellungnahme, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, zurück. Dieser Vorwurf sei «völlig unwahr». Die Frau habe schon über mehrere Jahre hinweg falsche Anschuldigungen gemacht und dabei die Vorwürfe wiederholt verändert, erklärte Anwalt Michael Holtz.

Die Frau gibt an, sie habe 2001 nach einem Backstreet-Boys-Konzert in Tacoma nach einem Autogramm gefragt. Carter habe sie in seinen Tourbus eingeladen, dort zu Oralsex genötigt und vergewaltigt. Er habe sie auch eingeschüchtert, davon zu erzählen, führte die Frau weiter aus. In der Zivilklage mit Forderungen nach Schadenersatz macht sie weiter geltend, sie habe sich mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt sowie psychischen Schaden genommen. Die Klägerin beschrieb weiter, dass sie an Autismus und einer Zerebralparese leide.

Carter war Mitte der 90er Jahre zu den Backstreet Boys gestoßen. Die fünfköpfige Band gehört zu den erfolgreichsten Boygroups weltweit. Seit 2014 ist der Sänger mit Lauren Kitt Carter verheiratet, sie haben drei kleine Kinder.

Bernstein-Sohn: Nie mit berühmtem Vater gehadert

NEW YORK: Alexander Bernstein, zweitältester Sohn des weltberühmten Komponisten und Dirigenten Leonard Bernstein, hat laut eigenen Worten als Kind nie unter dem Namen seines Vaters gelitten. «Es hat immer so viel Spaß gemacht, um ihn herum zu sein und er war immer so froh, Leute zu treffen, die ihn erkannt haben», sagte der 67-Jährige der Deutschen Presse-Agentur dpa in New York über den Vater, der unter anderem US-Präsident John F. Kennedy und seine Frau Jackie zu seinen Freunden zählte.

«Es war immer in Ordnung, wenn wir als Kinder in sein Arbeitszimmer kamen. Er war zwar viel unterwegs, aber wenn er daheim war, war er wirklich bei uns. Wir sind schwimmen und segeln gegangen, haben Tennis oder Brettspiele gespielt», erinnerte sich der Sohn an den 1990 im Alter von 72 Jahren verstorbenen Komponisten der «West Side Story». «Er hat es geliebt, mit seinen Kindern mit offenem Verdeck Cabrio zu fahren und einen Hot Dog essen zu gehen. Das war seine Vorstellung vom Himmel.»

Erst als junger Erwachsener habe er manchmal das Gefühl gehabt, sich freikämpfen zu müssen, weil überall in New York Poster seines Vaters hingen. «Ich war dann für ein Programm der New York University in Oxford in Großbritannien, und dort wusste in den ersten anderthalb Wochen niemand, wer mein Vater war. Da konnte ich Freundschaften schließen und hatte sogar eine Liebesaffäre, das war ein großer Moment in meinem Leben.» Er glaube, dass räumliche und zeitliche Distanz den Beziehungen zwischen erwachsenen Kindern und Eltern gut tue, sagte Bernstein.

Bernstein bestätigte auch eine häufiger in früheren Berichten erwähnte Geschichte, wonach die Kinder keine Vorstellung davon hatten, dass ihr Vater einer der wichtigsten Künstler der Welt war. Gefallen sei der Groschen erst, als sie eines Morgens in einer Folge der Zeichentrickserie «Familie Feuerstein» die Figur Wilma auf dem Weg zu einem Konzert sagen hörten: «Ich liebe es dabei zuzusehen, wie Leonard Bernstein dirigiert.»

«Ohio State Murders»: Broadway-Debüt für 91-jährige Theater-Autorin

NEW YORK: Mit 91 Jahren hat die Theater-Autorin Adrienne Kennedy ihr Broadway-Debüt gefeiert. Ihr Stück «Ohio State Murders» feierte am Donnerstagabend in New York Premiere. Es beschäftigt sich unter anderem mit einem Verbrechen und Rassismus. Die 1931 in Pittsburgh geborene Kennedy arbeitet bereits seit den 1960er Jahren als Dramatikerin und verarbeitet in ihren Stücken häufig ihre eigenen Erfahrungen als Afroamerikanerin.

Kennedy wurde schon mehrfach mit Preisen ausgezeichnet - bisher hatte es aber kein Werk von ihr an den New Yorker Broadway geschafft. Zuletzt gab es dort aber Bestrebungen, von nicht-weißen Menschen verfasste Werke stärker in den Vordergrund zu rücken.

Beratungen der Jury im Weinstein-Prozess dauern an

LOS ANGELES: Auch nach fünftägigen Beratungen hat die Jury im neuerlichen Prozess wegen angeblicher sexueller Übergriffe des früheren US-Filmproduzenten Harvey Weinstein noch kein Urteil gefällt. Die zwölf Geschworenen hätten seit Freitag vergangener Woche nunmehr rund 20 Stunden gemeinsam beraten, teilte das Gericht in Los Angeles am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) mit. Am Freitag sollten sie zur Urteilsfindung wieder zusammentreffen.

Die Jury muss über sieben Anklagepunkte entscheiden, darunter Vergewaltigung und andere sexuelle Übergriffe. Es geht um Vorwürfe von vier Frauen gegen die Hollywood-Größe Weinstein, die auf die Jahre 2004 bis 2013 zurückgehen. Im Falle eines Schuldspruchs in allen Punkten droht dem 70-Jährigen eine jahrzehntelange Haftstrafe.

Es ist der zweite Strafprozess gegen Weinstein. Ein früheres Verfahren in New York wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung endete 2020 mit einem Schuldspruch in mehreren Punkten und einer Haftstrafe von 23 Jahren. Die Jury glaubte den Zeugenaussagen mehrerer Frauen, nicht aber Weinsteins Unschuldsbeteuerungen. Damals zogen sich die Beratungen der Geschworenen über fünf Tage hin.