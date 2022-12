Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 02.12.22 | Überblick

«Den ganzen Tag nackt»: Sido wünscht sich ein Leben auf dem Boot

BERLIN: Sido gilt als Deutschrap-Legende. Das Leben des Künstlers war zuletzt alles andere als ruhig. Für seine Zukunft wünscht er sich allerdings etwas anderes.

Rapper Sido kann sich gut vorstellen, seinen Lebensabend auf einem Boot zu verbringen. «Ich bleibe dann auf diesem Boot und fahr dahin, wo die Sonne ist», sagte der 42-Jährige im dpa-Interview. «Dann habe ich noch so ein kleines Beiboot, was an Land fahren kann und so Sachen holen kann.» Der Rapper wolle aber nicht mehr an Land.

«Wenn jemand was von mir will, wie meine vier Söhne oder so, die sollen kommen, Meeting bei mir auf dem Boot», sagt Sido. «Aber ich will nur auf meinem Boot sein, am besten noch weg von Leuten.» Für den Rapper sei das ein «Safe Place», also ein sicherer Ort. «Ich würde mich super wohlfühlen, auf dem Boot, im Wasser, nackt, den ganzen Tag nackt», sagt Sido.

Doch in naher Zukunft stehe das noch nicht auf dem Plan. «Ich mache das, wenn mein jüngster Sohn 18 ist, dann werde ich das mal in Angriff nehmen.» Wie lange der Rapper noch weiter Musik mache, wisse er nicht. «Ich mach mir nur öfter mal Gedanken: «Ist jetzt Schluss? Sollte ich aufhören?»», sagt Sido.

Theaterstück über den Relotius-Skandal hat in Schweden Premiere

UPPSALA: Ein Theaterstück über den Fälscherskandal um den früheren «Spiegel»-Journalisten Claas Relotius feiert am Samstag in Schweden Premiere. Das Werk am Stadttheater Uppsala mit den Schauspielern Emil Brulin, Rebecca Kaneld und Angelika Prick trägt den Titel «Spegelmannen» (Der Spiegel-Mann). Das Theater beschreibt den Fall als «den größten Journalisten-Bluff aller Zeiten».

«Genau wie Hollywood die Dramaturgie für die perfekte Geschichte gelernt hat, hatte Claas Relotius gelernt, wie er schreiben musste, um Klicks zu bekommen», sagte Regisseur Viktor Tjerneld dem schwedischen Rundfunk vor der Premiere. «Er hätte wirklich stattdessen Fiktion schreiben sollen, er hat ja ein Gefühl für gute Geschichten.»

Der «Spiegel» hatte den Skandal um seinen Star-Autoren Claas Relotius Ende 2018 selbst öffentlich gemacht. Dem Magazin zufolge waren seit 2011 rund 60 Texte im Heft und bei «Spiegel Online» erschienen, die Relotius geschrieben hat oder an denen er beteiligt war. Darin hatte er zum Teil Protagonisten und Szenen erfunden.

Experte: Royales Klima-Engagement in Zukunft womöglich schwieriger

LONDON: Das Engagement der britischen Royal Family für Klimaschutz könnte nach Ansicht eines Verfassungsexperten mit der Zeit schwieriger werden. Wenn sich die Krise verschärfe und der Kampf gegen den Klimawandel in der Zukunft ein zentralerer Fokus der täglichen Politik werde, könne es sein, dass sich die Familie aus der Debatte zurückziehen müsste, sagte der Verfassungsrechtler und Royal-Experte Craig Prescott von der Universität Bangor der Deutschen Presse-Agentur. «Es besteht das Risiko, dass Mitglieder der Royal Family zu stark mit dem Thema Umwelt verbunden und dadurch in die politische Debatte verstrickt werden.» Die Monarchie ist traditionell der politischen Neutralität verpflichtet.

Thronfolger Prinz William ist derzeit mit seiner Frau Kate in Boston in den USA, um dort am Freitag seinen Earthshot-Preis für innovative Klimaschutz-Projekte zu vergeben. Die prominent besetzte Verleihung findet zum zweiten Mal statt und gilt als Herzensprojekt von William (40). Damit sollen jährlich fünf Projekte ausgezeichnet werden, die sich in den Kategorien Naturschutz, Schutz der Meere, Luftsauberkeit, Müllvermeidung und Klimaschutz hervortun.

Der Earthshot-Preis sei ein gutes Beispiel dafür, wie die Royals ihr Engagement derzeit ihrer Rolle gemäß gestalten könnten, meint Experte Prescott. William und Kate seien dabei nicht selbst in Aktivismus involviert, würden aber Aktivistinnen und Aktivisten versammeln und ihnen eine Bühne geben. «Interessant dabei ist, dass der Preis auf zehn Jahre angelegt ist. Bis dahin könnten wir in einer deutlich anderen Situation sein.»

Williams Vater König Charles III. ist seit Jahrzehnten als passionierter Klimaschutz-Vorkämpfer bekannt. Als Monarch hat er nun jedoch weniger Freiheiten. Experte Prescott beschreibt dies als «schwierigen Balance-Akt». Einerseits sei es wichtig, dass die Monarchie Aufmerksamkeit auf wichtige Themen lenke - andererseits müsse der König über jeglicher parteipolitischer Debatte stehen.