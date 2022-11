Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 18.11.22 | Aktualisiert um: 14:20 | Überblick

Adele «so nervös wie nie» vor Auftritt in Las Vegas

LAS VEGAS: Die britische Sängerin Adele freut sich nach eigenen Worten auf den Start ihrer Konzertreihe in Las Vegas an diesem Freitag. «Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich noch nie in meiner Karriere vor einer Show so nervös gewesen bin», schrieb die 34-Jährige auf Instagram. Sie fühle sich eine Million Meilen von zu Hause entfernt, schrieb der Superstar weiter. «Ich kann nicht aufhören, daran zu denken, wie ich als Kind Tom Jones in Mars Attacks sah und dachte, verdammt, wie kommt er von Wales nach Las Vegas?» Der Musiker spielte in dem Alien-Film von Tim Burton mit.

Unter dem Titel «Weekends With Adele» will die Musikerin bis März 32 Konzerte auf der Bühne des berühmten Caesars Palace Hotels in der Casino-Stadt spielen. Der Start war eigentlich schon für Januar geplant. Doch die Corona-Pandemie und Lieferprobleme machten der Musikerin einen Strich durch die Rechnung. «Ich bin am Boden zerstört und es tut mir so leid, dass es in der allerletzten Minute passiert», sagte die sichtlich aufgelöste Musikerin damals in einer Videobotschaft an ihre Fans einen Tag vor der ersten geplanten Show. Im Juli dann kündigte sie die neuen Termine an.

Vorverkauf für US-Tour von Taylor Swift nach Fan-Ansturm gestoppt

BERLIN: Der Konzertkartenanbieter Ticketmaster hat den Vorverkauf für die US-Stadiontour von Superstar Taylor Swift (32) gestoppt. «Aufgrund der außerordentlich hohen Nachfrage an den Ticketverkaufssystemen und des unzureichenden verbleibenden Kartenbestands, um die Nachfrage zu befriedigen, wurde der morgige öffentliche Vorverkauf für Taylor Swift, The Eras Tour abgesagt», teilte das Unternehmen am Donnerstag auf Twitter mit.

Der Verkauf von Tourtickets hatte in dieser Woche bereits für Aufsehen gesorgt. Wie das Branchenblatt «Variety» und die «New York Times» berichteten, brachen beim Verkaufsstart am Dienstag für registrierte Fans die Server zusammen. Fans mussten Stunden warten, um ein Ticket zu ergattern. Ticketmaster selbst sprach am Dienstag auf Twitter von einer «historisch beispiellosen» Nachfrage, Millionen Fans hätten ein Ticket ergattern wollen. Hunderttausende Tickets seien verkauft worden.

Swift hatte die Tour Anfang November angekündigt. Die Tournee mit dem Titel «The Eras Tour» soll ihre bisherigen zehn Studioalben verbinden, kündigte die Musikerin an. Geplant sei «eine Reise durch die musikalischen Epochen meiner Karriere (in der Vergangenheit und Gegenwart)». Zur Ankündigung teilte Swift eine bunte Grafik, die Bilder von ihr aus all diesen Epochen zeigt - vom Country-Album «Taylor Swift» (2006) bis zum jüngsten Pop-Konzeptalbum «Midnights». Wann «The Eras Tour» nach Europa kommt, wurde zunächst nicht bekannt.

«The Menu»-Stars Taylor-Joy und Hoult macht Hunger nervös

LONDON: Die Stars aus dem satirischen Thriller «The Menu», Anya Taylor-Joy (26) und Nicholas Hoult (32), schätzen ein gutes Essen, aber nicht unbedingt ein raffiniertes mehrgängiges Menü wie in ihrem neuen Film. «Ich mag es nicht, wenn ich hungrig bleibe. Dann werde ich nervös», erzählte Schauspielerin Taylor-Joy («Das Damengambit») der Deutschen Presse-Agentur in London. «Mein Gaumen ist nicht besonders entwickelt, aber ich mag ein schönes Erlebnis. Ich bin allerdings eher fürs Essen zum Mitnehmen.»

Ihr Filmkollege Hoult («Mad Max: Fury Road») geht nach eigenen Worten nicht unvorbereitet zu einem Abendessen. «Ich liebe es zu essen. Und ich liebe es noch mehr, seit ich diesen Film gemacht und etwas übers Essen gelernt habe», so Hoult. «Aber ich werde etwas nervös, wenn ich zu einem Dinner mit vielen Leuten gehe. Ich mache mir Sorgen, dass es zu lange dauert, bis das Essen kommt. Deshalb esse ich vorher Obst, dann kann ich es länger aushalten und werde nicht ohnmächtig.»

In dem Film «The Menu» von Regisseur Mark Mylod, der jetzt im Kino läuft, reist eine Gruppe von passionierten Feinschmeckern auf eine Privatinsel, um sich ein teures kulinarische Erlebnis zu gönnen. Doch der besessene Chefkoch Julian Slowik (Ralph Fiennes) will nicht nur den Gaumen seiner Gäste verwöhnen, sondern verfolgt einen zynischen Plan. Hoult und Taylor-Joy spielen die Gäste Tyler und Margot - er ist begeisterter Gourmet, sie verspürt wenig Appetit auf das Menü.

Während Tyler im Film trotz ausdrücklichen Verbots Fotos macht, fotografieren weder Hoult noch Taylor-Joy im wahren Leben ihre Teller. «Wenn ich essen gehe, mache ich das nicht, aber wenn ich selbst etwas gemacht habe», sagte Hoult. «Dann bin ich ein bisschen stolz und denke mir: Oh, schaut euch das mal an.» Der Schauspieler verriet, dass er zurzeit gern backt - womit er seine Co-Darstellerin beeindruckte. «Er ist gut», so Taylor-Joy. «Er ist richtig gut.»

Luke Evans schwärmt von Duett mit Nicole Kidman

LONDON: Dem britischen Sänger und Schauspieler Luke Evans ist auf seinem zweiten Album ein Coup gelungen. Der 43-Jährige konnte seine Schauspielkollegin Nicole Kidman für ein Duett auf dem kürzlich erschienenen Musikalbum «A Song For You» gewinnen. «Sie ist so eine liebenswerte Person, so bodenständig», erzählte Evans («Der Hobbit: Smaugs Einöde», «Fast & Furious 8») der Deutschen Presse-Agentur in London, «wir haben uns sehr gut verstanden.» Der Brite lernte die Australierin am Set der TV-Serie «Nine Perfect Strangers» kennen.

«Ich hatte ihre Nummer in meinem Telefon und wir hatten schon eine Weile nicht mehr gesprochen. Aber sie hatte bei mir so einen Eindruck hinterlassen, dass ich dachte: Ich kann ja mal nach einem Duett fragen», sagte der aus Wales stammende Evans. «Es kann ja nicht mehr passieren, als dass sie Nein sagt, und zwar nur, weil sie zu beschäftigt ist.» Zur Überraschung des Sängers und Musicaldarstellers sagte Kidman (55) zu und ist mit Evans beim Song «Say Something» zu hören, der ursprünglich von Christina Aguilera und A Great Big World stammt.

«Nicole hat ihr Wort gehalten, ist mit ihrem Mann Keith Urban ins Studio gegangen und hat ihren Track aufgenommen. Und rausgekommen ist ein wunderschönes, himmlisches, emotionales Lied», sagte Evans, «man hört eindeutig, dass es von einer Schauspielerin gesungen wird, die eine Verbindung zum Inhalt hat. Es ist fast ein Schauspielstück.»

Nach der Veröffentlichung von «A Song For You» will Luke Evans in der Vorweihnachtszeit in einigen TV-Shows als Sänger auftreten und im nächsten Jahr auch Konzerte geben. Zuvor ist das vielbeschäftigte Allroundtalent in seiner nächsten Serie zu sehen. «Echo 3» ist ab 23. November beim Streamingdienst Apple TV+ zu sehen. In der Thriller-Serie spielt Evans einen abgeklärten Elitesoldaten, der seine in Südamerika entführte Schwester retten will.

Nachlass von Autorin Joan Didion bringt mehr ein als erwartet

NEW YORK: Der Nachlass der im Dezember im Alter von 87 Jahren gestorbenen US-Autorin Joan Didion ist versteigert worden - und auf deutlich größeres Interesse gestoßen als im Vorfeld erwartet. So wurde eine Sonnenbrille der Schriftstellerin beispielsweise für 27.000 Dollar versteigert, wie aus der Webseite der Online-Auktion hervorging. Ein Schreibtisch brachte 60.000 Dollar, ein Ölgemälde, das Didion zeigt und auf bis zu 5000 Dollar geschätzt worden war, 110.000 Dollar. Ein Stapel leerer Notizbücher brachte 11.000 Dollar.

Insgesamt kamen rund zwei Millionen Dollar zusammen. Diese Nachlassversteigerung sei «Wahnsinn» gewesen, kommentierte das «New York Magazine». Didion hatte sich in den 1960er und 1970er Jahren als Journalistin und mit Romanen über das Leben und die Hippie-Kultur in Kalifornien einen Namen gemacht. 2005 erschien der spätere Bestseller «Das Jahr des magischen Denkens», in dem sie den plötzlichen Tod ihres Ehemannes John Dunne verarbeitete. Mit ihm zusammen hatte sie 1976 das Drehbuch für «A Star is Born» geschrieben, das vor wenigen Jahren in einer Neuverfilmung mit Lady Gaga und Bradley Cooper ein Kinohit wurde.