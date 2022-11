Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 11.11.22 | Aktualisiert um: 14:35 | Überblick

Iggy Pop kündigt neues Album an: «Musik wird euch umhauen»

BERLIN: US-Rocklegende Iggy Pop («The Passenger») hat ein neues Album angekündigt. Es trägt den Titel «Every Loser» und soll am 6. Januar veröffentlicht werden, wie der 75 Jahre alte «Godfather of Punk» auf Instagram schrieb. Laut der Titelliste des Nachfolgers seines 2019 veröffentlichten Albums «Free» enthält die neue Platte auch den energiegeladenen Rocksong «Frenzy», den der Musiker Ende Oktober veröffentlicht hat. Die Musik-Website «Pitchfork» und das Musikmagazin «Rolling Stone» zitierten Iggy Pop aus der Pressemitteilung zu dem Album: «Die Musik wird euch umhauen» (Englisch: «The music will beat the shit out of you»).

Iggy Pop, der eigentlich James Newell Osterberg heißt und den Spitznamen seit der Zeit seiner Highschool-Band The Iguanas (Die Leguane) hat, war schon Punk, als es Punk noch gar nicht gab. Statt Liebe, Frieden und Gemeinsamkeit besangen er und seine Band The Stooges Ende der 60er Jahre Langeweile und Frustration seiner Generation. Bei seinen Bühnenshows demonstrierte er, dass ihn nur Schmerzen aus der Langeweile befreien konnten: Er robbte nackt durch Glassplitter, schmierte sich mit Erdnussbutter voll, goss heißes Wasser über seine Hose und taumelte blutend von der Bühne.

Terence Hill über deutschen Pass: «Bekenntnis zu meinen Wurzeln»

BERLIN: Kult-Schauspieler Terence Hill freut sich über einen deutschen Pass. «Meine wundervolle Mutter und damit auch meine Muttersprache waren immer prägend für mich. Ich bin glücklich, dass ich nun diesen Ausweis habe», sagte der 83-Jährige der «Bild»-Zeitung. «Es ist auch Bekenntnis zu meinen Wurzeln.» Ausstellen ließ sich der Italo-Westernheld, der heute noch fließend Deutsch spricht, das Dokument dem Bericht zufolge in den USA: «Ich habe ihn vom deutschen Generalkonsul in LA erhalten», wurde Hill weiter zitiert. Für den Pass sei die Heiratsurkunde seiner Mutter nötig gewesen, diese habe er in Lommatzsch bei Dresden erhalten.

Mario Girotti, wie der Sohn einer Lommatzscherin und eines Italieners mit bürgerlichem Namen heißt, verbrachte von 1943 bis 1947 einige Jahre seiner Kindheit in dem Ort. Geboren wurde Hill in Venedig. Dem «Bild»-Bericht zufolge besitzt der Italiener mit den stahlblauen Augen auch einen Ausweis seines Geburtslandes. Mit Western-Parodien wie «Vier Fäuste für ein Halleluja» an der Seite seines bärbeißigen Kumpels und italienischen Landsmanns Bud Spencer (1929-2016) wurde der blonde Mime weltberühmt. Im Jahr 2019 eröffnete in Lommatzsch ein Terence-Hill-Museum.