Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 04.11.22 | Aktualisiert um: 15:10 | Überblick

Eddie Redmayne: Zauberstab löste «totales Lampenfieber» aus

LOS ANGELES: Oscar-Preisträger Eddie Redmayne berichtet davon, wie die Darsteller der «Phantastische Tierwesen»-Reihe auf eine ganz bestimmte Filmrequisite reagierten. «Einen Zauberstab zu haben, das ist dein Kindheitstraum. Und plötzlich bekommst du so ein Ding präsentiert, und du bekommst totales Lampenfieber», sagte der 40-Jährige dem US-Magazin «Vanity Fair». Weil er selbst damals «nicht die geringste Ahnung» gehabt habe, was er mit dem Zauberstab habe machen sollen, habe er «Zauberstab-Unterricht» bekommen.

Mit der Zeit habe er eine «überhebliche Selbstverständlichkeit» bei der Arbeit mit dem wohl wichtigsten Zauberer-Utensil entwickelt. «Dann lag der Spaß bei diesen Filmen darin, dabei zuschauen zu können, wie neue Schauspieler zu uns kamen und ihren Zauberstab überreicht bekamen.» Bei allen neuen Darstellern habe man beobachten können, «wie sich ihr inneres Kind zu erkennen gab», so Redmayne. «Bei wirklich allen war das so - egal, wie außergewöhnlich der Schauspieler war.»

Redmayne verkörpert in der «Phantastische Tierwesen»-Reihe den Magizoologen Newt Scamander. Im dritten und bislang neuesten Teil der Harry-Potter-Vorgeschichte spielen außerdem Jude Law als junger Albus Dumbledore und Mads Mikkelsen als böser Zauberer Gellert Grindelwald mit. Weitere Darsteller in den bisherigen Filmen waren etwa Zoë Kravitz, Johnny Depp und Ezra Miller.

Selena Gomez: Habe meine neue Niere nach Fred Armisen benannt

LOS ANGELES: Die US-Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez hat ihrer transplantierten Niere den Namen eines beliebten US-Komikers und «Saturday Night Live»-Stars gegeben. «Ich habe habe sie nach Fred Armisen benannt», erzählte die 30-Jährige, die sich 2017 einer Nierentransplantation unterziehen musste, dem US-Magazin «The Rolling Stone».

Zum Namen ihres neuen Organs inspiriert habe sie vor allem Armisens Satire-Serie «Portlandia», die sie liebe, so Gomez. «Ich habe ihn nie getroffen, aber ich hoffe heimlich, dass er das herausfindet.» Er solle ruhig denken: «Oh, das ist wirklich seltsam.»

Bei Gomez, die derzeit unter anderem in der Mystery-Comedy-Serie «Only Murders in the Building» zu sehen ist, wurde 2013 die Autoimmunerkrankung Lupus diagnostiziert, die ihre Nieren beeinträchtigte. Das neue Organ spendete eine Freundin.