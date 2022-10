Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 28.10.22 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

Christina Applegate: «Gehstöcke sind Teil meiner neuen Realität»

LOS ANGELES: US-Schauspielerin Christina Applegate hat ihren Fans auf Twitter erneut einen Einblick in ihr Leben mit der Nervenkrankheit Multiple Sklerose (MS) gewährt. Die 50-Jährige postete ein Foto mit mehreren Spazierstöcken: «Gehstöcke sind jetzt Teil meiner neuen Normalität», schrieb Applegate dazu. Sie habe demnächst eine sehr wichtige Zeremonie, schrieb der «Eine schrecklich nette Familie»-Star weiter. «Mein erster Ausflug, seit bei mir MS diagnostiziert wurde.»

Applegate hatte im August 2021 die Krankheit öffentlich gemacht, die nicht der erste gesundheitliche Rückschlag für die Schauspielerin ist. 2008 hatte sie sich nach einer Krebsdiagnose beide Brüste entfernen lassen. 2017 ließ sie dann Eierstöcke und Eileiter entfernen, um einer erneuten Krebserkrankung vorzubeugen. Der Hollywood-Star leidet an einer Mutation des Gens BRCA1, die das Krebsrisiko bei Frauen stark erhöht.

Applegate ist seit 2011 Mutter. In den 1990er Jahren war sie in der TV-Serie «Eine schrecklich nette Familie» als Kelly Bundy bekannt.

Hasselhoff über Sprachbarrieren am Set: Der schlimmste Tag im Leben

BERLIN: US-Kultschauspieler David Hasselhoff (70, «Baywatch») hat die Dreharbeiten für die deutsche Serie «Ze Network» als extrem herausfordernd bezeichnet. Das gelte vor allem für die Dialoge mit seinem Co-Star Henry Hübchen (75, «Alles auf Zucker»). «Der Redakteur meinte nachher oft: «Das war die beste Szene überhaupt». Und ich meinte: «Das war der schlimmste Tag meines Lebens»», erinnerte sich Hasselhoff im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Denn ich habe Englisch und Henry Deutsch gesprochen. Ich wusste nicht, was er sagt, und er nicht, was ich sage. Aber am Ende hat es irgendwie geklappt.»

In der achtteiligen Agenten-Comedy des Streamingdienstes RTL+, die von Dienstag (1. November) an abrufbar ist, spielt sich der US-Schauspieler selbst. An einem Provinztheater im sächsischen Görlitz will er seiner brachliegenden Karriere neuen Schwung verleihen und findet sich in einem skurillen Agenten-Thriller wieder.

Und wie steht es um seinen eigenen beruflichen Erfolg? «Der Zustand meiner Karriere ist großartig. Ich hoffe es bleibt so, denn ich bekomme derzeit verrückt viele Angebote. Videos, Filme, Fernsehserien. Wahnsinn. Dabei will ich einfach nur zum Strand», sagte Hasselhoff amüsiert.

Was macht eigentlich Andreas Türck?

HAMBURG: Sein Comeback passt gut in die 90er-Jahre-Retrowelle: Der frühere Talkshow-Moderator Andreas Türck hat zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder eine Single aufgenommen. Sein neues Lied heißt «I'm Sorry, John», wie der 54-Jährige ankündigte. Der Song ist seit diesem Freitag bei den gängigen Streamingdiensten zu finden. Er wolle eindringlich darauf aufmerksam machen, dass es eine bessere Welt für Kinder geben müsse, so Türck: «Uns läuft die Zeit davon. Wir müssen jetzt handeln, um unseren Kindern eine bessere Welt zu hinterlassen. Und das ist nicht nur eine Zeile in meinem Songtext, sondern meine feste Überzeugung. Dazu möchte ich mit der neuen Single und meiner Popularität einen Beitrag leisten - denn jeder kleine Schritt zählt.»

Die Single hat der Hamburger Türck gemeinsam mit dem Musikproduzenten und Echo-Preisträger Henrik Menzel geschrieben und produziert, der unter anderem mit Udo Lindenberg, den Prinzen oder Till Brönner gearbeitet hat. In dem Lied «I'm Sorry, John» schlägt Türck nachdenkliche Töne an. Er singt auf Englisch: «We're running out of time - but I know that we can make it somehow» («Uns läuft die Zeit davon, aber ich weiß, dass wir es schaffen können»).

Anstoß zum Projekt war das 50. Jubiläum der Friedenshymne «Imagine» von John Lennon, sagte Türck. Er wolle sich mit «I'm Sorry, John» für den besorgniserregenden Zustand der Welt entschuldigen. Bei seinem Sohn, dem er das neue Lied widmet - und bei seinem Idol John Lennon.

Türck ist vor allem für seine gleichnamige ProSieben-Talkshow (1998-2002) bekannt, hat aber auch viele andere Sendungen moderiert, etwa «Lovestories» oder «Abenteuer Leben». Insgesamt durch 1300 TV-Sendungen hat er nach eigenen Angaben geführt. Seit mehreren Jahren ist er insbesondere als Unternehmer aktiv und engagiert sich auch in den Bereichen Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Todesschuss bei Dreh: Polizeibericht geht an Staatsanwaltschaft

LOS ANGELES/SANTA FE: Gut ein Jahr nach dem Todesschuss bei einem Western-Dreh mit Alec Baldwin hat die Polizei ihre Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft übergeben. Der Sheriff in Santa Fe (US-Staat New Mexico) habe den Untersuchungsbericht der Bezirksstaatsanwältin Mary Carmack-Altwies zukommen lassen, teilte eine Sprecherin am Donnerstag (Ortszeit) mit. Nach einer «gründlichen» Prüfung der Informationen und Beweismittel werde die Behörde entscheiden, ob in dem Fall Anklage erhoben wird, hieß es in der Mitteilung.

Chef-Kamerafrau Halyna Hutchins (42) war bei Dreharbeiten zu dem Western «Rust» auf einer Filmranch in Santa Fe am 21. Oktober tödlich verletzt worden. Baldwin, der als Hauptdarsteller und Produzent bei dem Film mitwirkte, hatte eine Waffe bei der Probe für eine Szene bedient, als sich ein Schuss löste. Untersuchungen ergaben, dass in dem Colt eine echte Kugel steckte. Baldwin hatte die Schuld an dem fatalen Unfall stets von sich gewiesen. Im Visier der Polizei waren unter anderem Mitarbeiter, die mit den Waffen Umgang hatten, darunter eine Waffenmeisterin und ein Regieassistent, der Baldwin die Waffe gereicht hatte.

Vor drei Wochen hatten die Angehörigen von Hutchins eine Zivilklage gegen Baldwin und andere Beteiligte der «Rust»-Produktion außergerichtlich beigelegt. «Wir glauben alle, dass Halynas Tod ein schrecklicher Unfall war», betonte der Witwer der Kamerafrau, Matthew Hutchins. Er habe kein Interesse daran, Baldwin und den Filmproduzenten die Schuld zuzuweisen. Stattdessen wollten sie die letzte Arbeit der Kamerafrau würdigen und den eingestellten «Rust»-Dreh im kommenden Januar fortsetzen. Er sei nun als ausführender Produzent an dem Film beteiligt.

Die Staatsanwaltschaft könnte in diesem Fall aber Anklage erheben, etwa wegen fahrlässiger Tötung. Die Einigung der Parteien in dem Zivilverfahren habe keinen Einfluss auf die laufenden Ermittlungen, teilte eine Sprecherin der Behörde Anfang Oktober mit.