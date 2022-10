Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 21.10.22 | Aktualisiert um: 14:45 | Überblick

Helene Fischer bei Silbereisen - Drews-Abschiedsshow erst 2023 im TV

LEIPZIG: Wenn Florian Silbereisen die 100. Ausgabe seiner «Feste»-Shows feiert, ist auch seine Ex-Freundin Helene Fischer dabei. Neben anderen Größen der Branche wird die Schlagersängerin am Samstag in der vorab aufgezeichneten ARD-Show «Das große Schlagerjubiläum 2022 - auf die nächsten 100!» (20.15 Uhr, Das Erste) zu sehen sein. Auch Schlager-Ikone Jürgen Drews ist zu Gast.

Während Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstag Silbereisens Schlagerjubiläum vor dem Fernseher verfolgen, wird in Leipzig eine Abschiedsshow für Drews aufgezeichnet. Ihr Ausstrahlungstermin steht nach Angaben des MDR (Mitteldeutschen Rundfunks) noch nicht fest, liege jedoch nicht mehr in diesem Jahr.

Der 77-jährige Drews hat kürzlich ein Abschiedskonzert im österreichischen Ellmau gegeben und schon vor Monaten angekündigt, sich zurückziehen und auch von der TV-Bühne verabschieden zu wollen.

EBU: 37 Länder beim Eurovision Song Contest in Liverpool dabei

GENF/LIVERPOOL: Drei Länder weniger als dieses Jahr in Turin und so wenige wie seit 2014 nicht mehr nehmen am nächsten Eurovision Song Contest in Liverpool teil. Das teilte die veranstaltende Europäische Rundfunkunion (EBU) nun mit. Neben Montenegro und Nordmazedonien werde 2023 auch Bulgarien fehlen. 31 der 37 Länder werden in zwei Halbfinals antreten, damit am Ende jeweils zehn ins große Finale gehen können und dort nur 26 Länder antreten.

Gesetzt sind die fünf großen (Geldgeber-)Länder Frankreich, Italien, Großbritannien, Spanien und Deutschland sowie das Siegerland des Vorjahres, die Ukraine. Das erste Halbfinale findet am 9. Mai und das zweite am 11. Mai statt. Das Finale wird am 13. Mai ausgetragen.

Großbritannien springt 2023 als Gastgeberland für den Eurovision Song Contest für die Ukraine ein, die beim 2022 in Turin mit dem Kalush Orchestra gewonnen hat. Es ist bereits das neunte Mal, dass der ESC im Vereinigten Königreich stattfinden wird.

Aus Sicherheitsgründen geht die Veranstaltung nicht in der vom russischen Angriffskrieg heimgesuchten Ukraine über die Bühne. Großbritannien bot als Zweitplatzierter die Ausrichtung an. Die Briten sind schon häufiger als Ausrichter eingesprungen.

Buchmesse auch für Lesepublikum geöffnet

FRANKFURT/MAIN: Eher als in früheren Jahren hat die Frankfurter Buchmesse diesmal ihre Tore für das Lesepublikum geöffnet. Schon am Freitagmorgen durfte jeder, der wollte, aufs Messegelände. Lange Zeit war die Messe erst am Samstag für jedermann zugänglich, seit einigen Jahren hatten die Publikumstage am Freitagmittag begonnen. Anders als früher dürfen die Verlage inzwischen auf der Messe auch Bücher verkaufen.

Bei der weltgrößten Bücherschau präsentieren 4000 Aussteller aus 95 Ländern ihre Neuerscheinungen. Außerdem standen am Freitag Lesungen und Autorengespräche auf dem Programm, unter anderem mit Ian Kershaw, Judith Holofernes oder Karen Duve. Klima-Aktivistin Luisa Neubauer präsentiert ihr neues Buch, das sie mit ihrer Großmutter geschrieben hat. Am Abend will der diesjährige Friedenspreisträger Serhij Zhadan eine Musikperformance mit anderen Musikern darbieten.

Die weltgrößte Bücherschau findet derzeit wieder ohne größere Auflagen statt. Gastland ist Spanien. Die Messe endet am Sonntag.

Fatih Akin: Nacktszene mit Hauptdarsteller Sakraya gestrichen

OSNABRÜCK: Der neue Film «Rheingold» von Fatih Akin über Rap-Star Xatar muss nach Angaben des Regisseurs ohne eine geplante Nacktszene mit Hauptdarsteller Emilio Sakraya (26) auskommen. «In mir sprach der Teufel: Der Emilio mit nacktem Oberkörper, das bringt Zuschauer, das bringt Geld», sagte Akin (49, «Aus dem Nichts») der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (NOZ). Bei der Szene habe es sich um eine Folterszene mit Stromschlägen gehandelt. «Wir haben es kurz versucht - und ich habe mich fast übergeben. Nicht, weil er gefoltert wird, sondern: Es sah aus wie «Rambo 2», nicht mal wie «Rambo 1». Ich habe Emilio sofort wieder alles anziehen lassen.»

Bei dem missglückten Experiment habe er sich an seinem Kollegen Bora Dagtekin orientiert. In dessen «Fack ju Göhte»-Reihe sei Hauptdarsteller Elyas M'Barek in jedem Film «mindestens einmal oben ohne» zu sehen, sagte Akin. Den «Rheingold»-Hauptdarsteller Sakraya habe er allerdings nicht wegen seines Aussehens ausgewählt: «Ich hab Emilio besetzt, weil er der beste Schauspieler ist. Nun sieht er halt unverschämt gut aus; aber das war nicht der Grund.»

Zum Thema Nacktheit sagte der Regisseur weiter, er vermeide in seinen Filmen explizite Darstellungen mit Rücksicht auf seine Familie. «Nach den Sexszenen bei «Gegen die Wand» haben meine Eltern mich gefragt, was das soll», sagte Akin. Für körperliche Aufnahmen wie eine Geburtsszene im aktuellen Film habe er ein klares Konzept: «Es sind Choreographien. Die Folterszenen, die Prügeleien natürlich und auch die Geburt. Das war alles Bild für Bild vorgezeichnet; selbst wenn man nicht viel sieht», sagte der Regisseur.

Clooney: Immer noch mit Ensemble von «Emergency Room» befreundet

LOS ANGELES: Hollywoodstar George Clooney (61) steht nach eigenen Worten immer noch in engem Kontakt mit seinen früheren Kollegen aus der Arztserie «Emergency Room». «Sie sind wirklich gute Freunde», sagte er in einem Teaser für eine neue Folge der «Drew Barrymore Show», die am Freitag (Ortszeit) ausgestrahlt wird. «Und deshalb habe ich das Gefühl, dass diese Show ein Job fürs Leben war. Und sie hat meine Karriere verändert.» In den ersten fünf Staffeln der NBC-Serie hatte Clooney den Kinderarzt Dr. Doug Ross gespielt.

«Ich hatte Tony Edwards vor drei Wochen bei mir zu Hause in Italien - er und Mare kamen», sagte Clooney über seinen früheren Co-Star Anthony Edwards und dessen Ehefrau Mare Winningham. Auch den Ensemblemitgliedern Julianna Margulies und Noah Wyle stehe er immer noch sehr nahe, erzählte Clooney. «Das zu wissen, macht die Leute so glücklich», sagte Gastgeberin Barrymore (47). Man wolle das beim Zuschauen immer gern glauben.

«Emergency Room» spielte in der Notaufnahme eines Lehrkrankenhauses in Chicago. Die Dramaserie lief 15 Staffeln lang und wurde vielfach ausgezeichnet. Clooney hatte die Serie 1999 verlassen, um sich auf seine Filmkarriere zu konzentrieren.