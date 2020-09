Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Die Ärzte verschieben ausverkaufte Tour - Neue Single im Oktober

BERLIN: Die Punkband Die Ärzte verschiebt coronabedingt ihre ausverkaufte Tour um ein Jahr. «Leider können aufgrund behördlicher Auflagen im Zusammenhang mit Covid-19 die Konzerte der «In The Ä Tonight Tour» in 2020 nicht stattfinden», teilte die Berliner Band am Freitag unter Hinweis auf den Veranstalter mit. Die Tour soll Ende 2021 nachgeholt werden.

Die Auftaktkonzerte sind für den 30. und 31. Oktober 2021 in Berlin geplant. Die Ärzte haben gut zwei Dutzend Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant. Die Tickets sollen für die neuen Termine gültig bleiben.

Nach der bereits veröffentlichten Single «Morgens Pauken» haben die unter der ironischen Selbstbezeichnung «Die beste Band der Welt» agierenden Musiker Bela B (57), Farin Urlaub (56) und Rodrigo Gonzalez (52) mit «True Romance» für den 9. Oktober die nächste Auskopplung aus dem am 23. Oktober erscheinenden Album «Hell» angekündigt.

Sängerin Alicia Keys: «Ich hätte als Drogenabhängige enden können»

BERLIN: US-Sängerin Alicia Keys hat mit ihrer Musik große Erfolge gefeiert - ihr Leben hätte nach ihren Worten aber auch eine ganz andere Wendung nehmen können. «Ich bin so ein Typ, der eigentlich dazu bestimmt war, es nicht aus Hell's Kitchen herauszuschaffen», sagte die 39-Jährige der britischen Zeitung «The Guardian» zum Song «Underdog» auf ihrem neuen Album. Sie hätte auch als Prostituierte oder Drogenabhängige enden können. «Ich hätte eigentlich zur falschen Zeit am falschen Ort sein, verwundet oder getötet werden müssen.»

Die Musikerin wurde im New Yorker Arbeiterviertel Hell's Kitchen geboren. Als Teenager unterschrieb sie ihren Plattenvertrag. Ihr Debütalbum «Songs In A Minor» schaffte es 2001 direkt auf Platz eins der US-Charts, bescherte ihr fünf Grammys und den weltweiten Hit «Fallin'». An diesem Freitag erschien ihr neues Album «Alicia» auf den Markt - mit sechs Monaten Verspätung.

Das Stück «Underdog» behandelt die oft unterschätzten Helden des Alltags: alleinerziehende Mütter, Soldaten oder Medizinstudenten. «Ein Traum ist Luxus, wenn du Rechnungen zahlen und dich darum kümmern musst, dass deine Kinder etwas zu essen haben», sagte Keys dem «Guardian». Sie verstehe, was es bedeute, die Kraft zu haben, seinen eigenen Weg zu gehen.

Charlize Theron: «Ich habe seit fünf Jahren niemanden mehr gedatet»

BERLIN: Fünf Jahre ohne Date: Kurz nach Schauspielerin Drew Barrymore hat sich auch Oscarpreisträgerin Charlize Theron («Monster», «Mad Max») in Barrymores Fernsehshow zu ihrem Liebesleben geäußert. Sie habe seit mehr als fünf Jahren niemanden mehr gedatet, verriet die 45-Jährige in der Sendung am Donnerstag. Sie sei offen, wenn Freunde ihr sagten, sie solle auf ein Date gehen. Allerdings sei sie glücklich mit ihren beiden Adoptivkindern August und Jackson und sehne sich nicht nach viel mehr. «Ich fühle mich nicht einsam», sagte Theron. Die Schauspielerin hatte sich im Sommer 2015 von ihrem Schauspielerkollegen Sean Penn getrennt.

Einen Tag zuvor hatte Drew Barrymore gesagt, dass sie seit fünf Jahren der Männerwelt abgeschworen habe. «Ich habe einfach nicht die Kapazität dafür», sagte die 45-Jährige ihrem Gast Jane Fonda. Es sei nicht so, dass sie nicht wolle. Es fehle einfach die Zeit: «Ich bekomme es einfach nicht unter.» In «The Drew Barrymore Show» geht es um Liebe und Beziehungen. Start war am 14. September. Gäste waren bisher unter anderem Cameron Diaz, Lucy Liu und Reese Witherspoon.

Chrissy Teigen verrät auf Instagram Geschlecht ihres Babys

BERLIN: US-Model Chrissy Teigen hat auf Instagram das Geschlecht ihres Babys verraten. Die 34-Jährige war gerade dabei, ihren Fans in einem Instagram-Video von ihrer Schwangerschaft zu berichten, als sie - absichtlich oder nicht - folgenden Satz sagte: «Das Baby ist sehr, sehr gesund. Er ist groß, er ist vermutlich ... Oops ... Das war dumm» - ein Junge also.

Zunächst hatte Teigen berichtet, dass sie aus Gesundheitsproblem im Bett bleiben müsse und deshalb ihre Arbeit nicht wahrnehmen könne. Es ist nicht die erste Schwangerschaft des Models: Zusammen mit ihrem Ehemann, dem Soul-Sänger John Legend, hat sie einen zwei Jahre alten Sohn und eine vierjährige Tochter.

«Forrest Gump»-Autor Winston Groom gestorben

WASHINGTON: Der US-Schriftsteller Winston Groom, bekannt geworden mit seinem Roman «Forrest Gump» und dessen Verfilmung mit Tom Hanks, ist tot. Er starb am Mittwochabend (Ortszeit) in seiner Heimatstadt Fairhope im US-Bundesstaat Alabama, wie US-Medien am Donnerstagabend unter Berufung auf Bürgermeisterin Karin Wilson berichteten. «Wir sind sehr traurig, das zu hören. Er ist hier definitiv eine Ikone», sagte Wilson dem Sender CNN. Alabama habe einen seiner begabtesten Schriftsteller verloren, twitterte die Gouverneurin des Bundesstaats, Kay Ivey.

Nach Angaben der Universität Alabama wuchs der in der Hauptstadt Washington geborene Groom im Bezirk Mobile in Alabama auf. Nach seinem Abschluss an der Universität 1965 trat er in die US-Armee ein und diente im Vietnamkrieg. Groom arbeitete nach seiner Rückkehr in die USA zunächst als Journalist und verfasste mehrere Bücher. Weltbekannt wurde er aber vor allem durch seinen Roman «Forrest Gump», dessen Verfilmung unter der Regie von Robert Zemeckis und mit Hauptdarsteller Tom Hanks sechs Oscars gewann.

«The Batman»-Dreh läuft nach Pause wegen Corona-Fall wieder an

LONDON/LOS ANGELES: Die Dreharbeiten zu «The Batman» in England sind nach einer Corona-Quarantäne wieder angelaufen. Dies teilte das Studio Warner Bros. am Donnerstag nach Berichten der US-Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» mit. Nach einem positiven Covid-19-Test am Set war der Shoot am 3. September gestoppt worden. Ein Mitglied des Produktions-Teams sei positiv getestet worden und befinde sich in Quarantäne, hieß es damals. Warner Bros. machte aber keine Angaben über die infizierte Person.

Die «Batman»-Dreharbeiten mit dem britischen «Twilight»-Star Robert Pattinson waren im Januar unter der Regie von US-Regisseur Matt Reeves («Planet der Affen») angelaufen, dann aber wegen der Corona-Pandemie Mitte März ausgesetzt worden. Erst Anfang September waren sie in dem Studio Leavesden in der Nähe von London wieder aufgenommen und schon kurz danach eingestellt worden.

Neben Pattinson spielen in «The Batman» auch Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell und Andy Serkis mit. Der Film soll im Oktober 2021 in die Kinos kommen.