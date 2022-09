Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 23.09.22 | Aktualisiert um: 13:45 | Überblick

Nächster James Bond? Pierce Brosnan zeigt sich gleichgültig

LONDON: Wer soll nächster James Bond werden? Ex-007-Darsteller Pierce Brosnan zeigt sich angesichts dieser Frage gleichgültig. «Wer das tun sollte? Das ist mir egal», sagte der 69-Jährige, der zwischen 1995 und 2002 vier Mal den legendären Geheimagenten verkörperte, dem «GQ»-Magazin. «Wer auch immer es wird, ich wünsche ihm alles Gute.»

Er habe den letzten 007-Film «Keine Zeit zu sterben» mit Daniel Craig gesehen, sagte Brosnan. «Und ich habe «Skyfall» gesehen. Ich liebe «Skyfall». Aber ich bin nicht ganz sicher was den letzten angeht.» Über Craig sagte er: «Daniel gibt immer sein ganzes Herzblut. Sehr mutig, sehr stark. Aber...» Laut «GQ» ließ Brosnan den angefangenen Satz unvollendet.

«Keine Zeit zu sterben» war in Deutschland der erfolgreichste Kinofilm des Jahres 2021. Die langjährige James-Bond-Produzentin Barbara Broccoli hatte im vergangenen Juni angekündigt, die Rolle des britischen Agenten «neu erfinden» zu wollen. Fans müssen sich wohl noch einige Zeit gedulden, bis sie erfahren, wen sie als nächsten 007 auf der Kinoleinwand zu sehen bekommen.

Kinder-Lob für Kochkünste treibt Charlize Theron an

LOS ANGELES: Hollywoodstar Charlize Theron liebt es, von ihren Töchtern für ihre Kochkünste gelobt zu werden. «Wenn meine Kinder sagen: «Mama, niemand macht Pasta besser als du» - nichts kommt da nah dran», sagte die 47-Jährige dem «Harper's Bazaar»-Magazin. Von den beiden Mädchen, sieben und zehn Jahre alt, auf einen ihrer Filme angesprochen zu werden, bedeute ihr hingegen nichts.

«Ich hege noch immer einen Groll auf eine Frau in unserem Kreis, die French Toast macht, von dem mein Kind schwärmt», erzählte die Oscarpreisträgerin weiter. Ihre erklärte Kontrahentin habe ihr zwar das Rezept gegeben, doch wann immer sie das Gericht selbst zubereite, bekomme sie von ihrer Tochter zu hören, dass die andere es besser mache. Das rege sie auf, so Theron. «Solche Sachen treiben mich viel mehr an.»

Milliardär Bill Gates von Reaktion auf Pandemie überrascht

NEW YORK: Obwohl er schon 2015 vor einer weltweiten Pandemie gewarnt hatte, war Milliardär Bill Gates laut eigener Aussage von der tatsächlichen Wucht der Corona-Krise überrascht. «Die Schwierigkeiten bei der Kommunikation zu Masken, Impfungen und im Umgang mit mancher Fehlinformation waren alle in einer Größenordnung, die ich nicht erwartet hatte», sagte Gates der Deutschen Presse-Agentur in New York. Andererseits habe er auch mit einigen Errungenschaften wie dem schnellen Einsatz der mRNA-Verfahren bei den Impfungen nicht gerechnet.

«Es gibt so viele Helden, die hervorgetreten sind, auch im Lokalen, wie das medizinische Personal», sagte der 66 Jahre alte Microsoft-Gründer, der mit seiner Stiftung Milliarden Dollar für die Bekämpfung von Krankheiten und Armut bereitstellt. «Ich habe also viel Negatives gelernt, das ich nicht erwartet hätte, aber es gab auch sehr viele gute Dinge.»

US-Star Jared Leto: «Ich habe ganz allgemein eine Liebe für Europa»

MÜNCHEN: Hollywood-Star Jared Leto (50) mag nach eigenen Worten den europäischen Kontinent. «Ich habe ganz allgemein eine Liebe für Europa. Ich habe so viel Zeit hier verbracht und mich immer sehr wohlgefühlt», sagte der Oscar-Preisträger («Dallas Buyers Club») der Zeitschrift «GQ» (ab 27. September).

«Mein Bruder und ich haben in Europa angefangen, Konzerte zu spielen, wir haben vor vielen Jahren damit begonnen, hier zu touren», so der US-Schauspieler. «Und wir haben viele verschiedene Länder kennengelernt. Wir waren bestimmt in 20 oder 30 verschiedenen Städten in Deutschland.» Es sei großartig gewesen.

«Wir haben nicht nur in den Städten gespielt, sondern wir hatten auch freie Tage», erzählte Leto («House of Gucci», «Morbius»). «So konnten wir verschiedene Orte erkunden und Erfahrungen sammeln, die unseren Blick auf die Welt veränderten.»

Leto zog nach eigenen Worten schon in seiner Kindheit oft um und reiste viel herum. «Wir waren so eine Art Vagabunden, meine Mutter wuchs in der Hippie-Ära auf, Traditionen waren nicht so wichtig.» Es erfülle ihn, «neue Orte zu erkunden und keine wirklichen Wurzeln zu haben». Der US-Star: «Vielleicht wäre ich in einem anderen Leben ein Pirat geworden.»

Emily Cox als Volksmusikerin im TV: «Das war ein großer Spaß»

BERLIN: Schauspielerin Emily Cox spielt im ARD-Fernsehkrimi «Steirerstern» an diesem Samstag (20.15 Uhr) eine österreichische Volksmusikerin im Dirndl. Sie hat das nach eigenen Worten sehr genossen. «Das war ein großer Spaß! Tanzen, singen, steirisch reden: Was will man mehr», sagte die 37-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

«Mir war wichtig, die Figur ernst zu nehmen und nicht zu verraten und kein Klischee von einer Volksmusiksängerin zu spielen», so Cox. «Ich hab' versucht herauszufinden, was sie im Leben will, was ihre Träume, Sehnsüchte und Ängste sind - und was ihr dabei im Weg steht, zu bekommen, was sie will. Außerdem hab' ich steirisch gelernt - ich kann aber nur genau die Sätze, die auch im Drehbuch stehen.»

In dem Krimi will die von Cox gespielte Künstlerin Jana der Volksmusik den Rücken kehren und verlässt ihren Mann für eine Frau. Als sie erfährt, dass ihre neue Liebe tot ist, bekommt die Musikerin einen Heulkrampf - eine eindrucksvoll gespielte Szene.

Dazu Cox: «Generell denke ich beim Spielen eigentlich nie an Gesten, sondern versuche, die Situation so gut ich kann von innen zu verstehen und mich reinzuversetzen. Welche Emotion dann rauskommt, oder wie ich schaue, wie ich mich bewege, plane ich nicht im voraus, sondern ich schau' einfach, was passiert - wie im echten Leben. Natürlich kostet es schon etwas Überwindung, auch an dunkle Orte zu gehen.»