Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 16.09.22 | Aktualisiert um: 13:45 | Überblick

Timothée Chalamet: Hatte «wahnhaften Traum» von Hollywood-Karriere

LOS ANGELES: Hollywoodstar Timothée Chalamet («Dune») hat seine Schauspielkarriere nach eigenen Worten mit ziemlich ambitionierten Zielen begonnen. «Ich hatte in meinen frühen Teenagerjahren einen wahnhaften Traum, dass ich in meiner späten Teenagerzeit eine Karriere als Schauspieler habe», sagte der 26-Jährige der britischen «Vogue». Als er später eine Rolle in der Serie «Homeland» und erste Auftritte im Theater gehabt habe, habe er sich dann realistischere Ziele gesteckt. Er habe vor allem gehofft, mit Theaterrollen und anderen Jobs sein Leben bestreiten zu können.

Tatsächlich erfüllte sich für den in New York geborenen Schauspieler dann doch, was er sich als junger Teenager ausgemalt hatte: Noch vor seinem 20. Lebensjahr bekam er eine Rolle in Christopher Nolans Science-Fiction-Film «Interstellar», 2017 wurde er mit dem Film «Call Me by Your Name» zum Star.

«Es fühlte sich an, als sei jeder Traum wahrgeworden, exponentiell», sagte er. «Und dann bewegt sich das Leben mit sechs Millionen Meilen pro Stunde.» Chalamets neuer Film «Bones and All», für den er erneut mit «Call Me by Your Name»-Regisseur Luca Guadagnino drehte, feierte Anfang des Monats bei den Filmfestspiele Venedig Premiere.

Bericht: Stephen Kings «Fairy Tale» soll verfilmt werden

LOS ANGELES: Der neue Roman des «König des Horrors» ist gerade erst erschienen, da bestätigt der amerikanische Bestseller-Autor Stephen King (74) schon Pläne für eine Verfilmung laut US-Medienberichten. Der britische Regisseur Paul Greengrass (67, «Neues aus der Welt») soll das Schauer-Märchen «Fairy Tale» auf die Leinwand bringen, wie «Deadline.com» am Donnerstag (Ortszeit) berichtete. Er sei ein Fan des Filmemachers, sagte King dem Branchenblatt. Greengrass sei eine «wunderbare Wahl» für die Verfilmung.

Der Brite wiederum beschrieb «Fairy Tale» als «geniales Werk» und eine Mischung aus klassischer Abenteuergeschichte und verstörender, zeitgenössischer Allegorie. Das in diesem Monat veröffentlichte Fantasy-Buch folgt einem 17-jährigen Jungen in eine grausame Fabelwelt mit fiesen Kreaturen. In diesem Königreich mit kranken, unterdrückten Menschen findet der ultimative Kampf zwischen Gut und Böse statt.

Viele Bestseller von King wurden große Filmerfolge, darunter «Carrie», «The Shining», «Es», «Misery» und «Friedhof der Kuscheltiere». Greengrass brachte zuletzt den preisgekrönten Western «Neues aus der Welt» (2020) mit Hollywood-Star Tom Hanks und der Berliner Schülerin Helena Zengel auf die Leinwand. Der Regisseur ist auch für Thriller und Dramen wie «Das Bourne Ultimatum», «Flug 93» und «Captain Phillips» bekannt.