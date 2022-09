Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 09.09.22 | Aktualisiert um: 14:00 | Überblick

Shia LaBeouf über seine verstorbene Mutter: «Gott segne dich, Mama»

LOS ANGELES: Hollywood-Schauspieler Shia LaBeouf («Transformers») spricht in einem Interview über den Tod seiner Mutter. «Sie wurde von vielen geliebt und von zu wenigen gekannt. Gott segne dich, Mama», schrieb der 36-Jährige in einem E-Mail-Interview des Branchenblatts «The Hollywood Reporter». Dem Bericht zufolge starb die Mutter des Schauspielers Ende August im Alter von 80 Jahren. «Ihr größtes Geschenk an mich war, dass sie mir in ihrem Sterben die Notwendigkeit einer Beziehung zu Gott vor Augen führte.»

Der Schauspieler hatte in einem Ende August veröffentlichten Youtube-Interview mit dem Bischof Robert Barron gesagt, dass er sich in Vorbereitung für die Rolle als Pater Pio dem katholischen Glauben angenähert habe. «Ich wollte kein Schauspieler mehr sein, und mein Leben war ein Chaos, ein einziges Chaos», sagte der Schauspieler in dem Clip. Der Film «Padre Pio» sollte bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig gezeigt werden. Der Kapuzinermönch Pater Pio (1887-1968) ist einer der beliebtesten Nationalheiligen Italiens.

Berichte: US-Serie «The Handmaid's Tale» bekommt noch sechste Staffel

LOS ANGELES: Die preisgekrönte US-Serie «The Handmaid's Tale» wird Medienberichten zufolge um eine weitere Staffel verlängert. Wie die Branchenblätter «Variety» und «The Hollywood Reporter» berichteten, soll nach der sechsten Staffel allerdings Schluss sein. «Es war uns eine große Ehre, die Geschichte von Margaret Atwoods bahnbrechendem Roman und ihrer erschreckend aktuellen Welt zu erzählen», zitierte «Variety» Drehbuchautor Bruce Miller. Die fünfte Staffel der Serie um Schauspielerin Elisabeth Moss ist in Deutschland ab dem 10. November bei Magenta TV zu sehen.

In der Serie geht es um die junge Frau und Mutter June, die entführt und als sogenannte Magd in dem totalitären und christlich-fundamentalistischen Staat Gilead festgehalten wird. Fruchtbare Frauen wie June werden zu Gebär-Sklavinnen missbraucht, nachdem die Geburtenzahlen fast komplett eingebrochen sind - das ist der Ausgangspunkt der Serie. Die Geschichte geht auf das gleichnamige Buch von Margaret Atwood zurück. Die Serie erhielt schon Preise wie den Golden Globe.

Sting: Habe um Königin geweint - McCartney: Lang lebe der König

LONDON: Popstar Sting hat nach dem Tod der Queen nach eigenen Worten Tränen vergossen. «Ich habe leise um die Königin geweint, ich bin traurig um mein Land und darum, was es verloren hat», twitterte Sting (70). Der Ex-Beatle Paul McCartney (80) veröffentlichte auf Twitter ein Foto der jungen Queen mit den Worten: «Gott segne Königin Elizabeth II. Möge sie in Frieden ruhen. Lang lebe der König.»

Im Ausland werde die große Trauer um die Königin vielleicht als seltsam empfunden, schrieb die Erfinderin von Zauberlehrling Harry Potter, J. K. Rowling (57), auf Twitter. «Aber Millionen empfanden Zuneigung und Respekt für die Frau, die 70 Jahre lang ihre verfassungsmäßige Rolle ohne Klagen erfüllte.» Die Queen habe sich wie ein roter Faden durch das Leben der meisten Briten gezogen. «Sie wurde zu einem dauerhaften, positiven Symbol für Großbritannien in der ganzen Welt.»

Simon Cowell (62), Musikmanager und Juror von Casting-Shows wie «America's Got Talent», würdigte die Königin, weil sie mit viel Liebe geführt habe: «Ich schätze mich glücklich, dass wir während meines Lebens eine Monarchin hatten, der es gelungen ist, große Führungsstärke, Tradition und Fortschritt in Einklang zu bringen.»

«The Crown»-Autor erwartet Drehpause nach Tod der Queen

LONDON: Als Reaktion auf den Tod von Königin Elizabeth II. steht eine Drehpause für die sechste Staffel der Netflix-Serie «The Crown» im Raum. «Ich erwarte, dass wir auch aus Respekt aufhören werden zu drehen», zitierte das Branchenblatt «Deadline» Drehbuchautor Peter Morgan (59). In seinem kurzen Statement bezeichnete der Brite die Serie als «Liebesbrief an die Queen». Er habe im Moment nichts hinzuzufügen, «nur Schweigen und Respekt».

Seit 2016 blickt Netflix mit seiner preisgekrönten Serie hinter die Kulissen des Buckingham-Palastes. Die beiden ersten Staffeln schildern die jungen Jahre der Queen zwischen Familienskandalen und politischen Krisen. In der anstehenden fünften Staffel geht es voraussichtlich ab November 2022 um die Jahre Anfang der 1990er, in denen sich die Beziehung von Prinz Charles und Lady Diana weiter verschlechterte.