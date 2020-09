Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Halle Berry über ihren Oscar: «Dachte, ich hätte eine Tür geöffnet»

LOS ANGELES: Vor inzwischen 18 Jahren hat Halle Berry den Oscar als Beste Hauptdarstellerin gewonnen - als erste und bisher immer noch einzige schwarze Frau. Heute sei sie enttäuscht darüber, dass sich das Filmgeschäft seit dem Jahr 2002 kaum verändert habe, sagte die 54-Jährige dem «Variety»-Magazin. «Das bereitet mir immer noch Kummer», sagt sie in dem Interview, das am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlicht wurde. «Am Morgen danach dachte ich noch, ich sei auserwählt, eine Tür zu öffnen. Und dann passierte nichts und ich musste mir die Frage stellen: «War das ein wichtiger Moment, oder war es nur ein wichtiger Moment für mich?»»

In «Monster's Ball» (2001) spielte Berry eine Kellnerin, deren Mann im Gefängnis hingerichtet wurde. Als sie für diese Rolle mit dem Oscar ausgezeichnet wurde, widmete die damals 36-Jährige ihre Rede anderen «namenlosen, gesichtslosen, nicht-weißen Frauen», die von zuhause aus zuschauten. Dass seitdem keine andere schwarze Frau diese Kategorie gewonnen hat, könne sie kaum fassen: «Letztes Jahr dachte ich, Cynthia (Erivo, nominiert für «Harriet») müsste gewinnen. Und auch Ruth (Negga, 2016 nominiert für «Loving») hatte eine gute Chance - dachte ich.»

Passend dazu gab die Oscar-Akademie am Dienstag (Ortszeit) bekannt, zumindest in der Top-Kategorie «Bester Film» neue Standards für Diversität und Inklusion einzuführen. Bewerber für den Hauptpreis des Oscar-Wettbewerbs müssen ab 2024 mindestens zwei Vielfalts-Kriterien erfüllen, um sich zu qualifizieren.

Schulstart für George und Charlotte: Prinz William ist erleichtert

LONDON: Wie für viele andere Kinder in Großbritannien hat auch für die Nachwuchs-Royals George (7) und Charlotte (5) das neue Schuljahr begonnen - zur Erleichterung ihres Vaters William. «Ich denke, dass alle Eltern gerade aufatmen», sagte der 38-Jährige bei einem Besuch in Belfast, wie das «People»-Magazin berichtete. Prinz William traf sich am Mittwoch zum Anlass des Emergency Services Day (999 Day) mit Notfallhelfern der Polizei von Nordirland (PSNI) und sprach mit ihnen unter anderem über ihre Familien und die Corona-Pandemie.

In den vergangenen Monaten wurden die Kinder von William und Kate daheim unterrichtet. «Die letzten fünf Monate waren wundervoll für uns, aber es waren auch lange fünf Monate», sagte der Herzog von Cambridge. Die Familie hatte sich zu der Zeit auf ihr Anwesen Anmer Hall in der englischen Grafschaft Norfolk zurückgezogen. Ihre offizielle Residenz ist der Kensington-Palast mitten in London.

In London liegt auch die «Thomas's Battersea School», die George und Charlotte besuchen. Ihr jüngerer Bruder Louis (2) ist noch wenig in der Öffentlichkeit zu sehen.

Angelina Jolie spendet an Limonadenstand von Grundschülern

LONDON: Zwei Grundschüler aus London sammeln mit einem Limonadenstand Geld für Menschen im Jemen. Nun haben Ayaan und Mikaeel eine außergewöhnliche Spende für ihren Stand erhalten: Hollywood-Star Angelina Jolie (45, «Maleficent») schickte den beiden Jungen eine Spende und einen Brief. In einem Instagram-Video bedankten sich Ayaan und Mikaeel am Mittwoch bei der Schauspielerin, die auch Botschafterin des UN-Hochkommissariats für Flüchtlinge (UNHCR) ist: «Sie haben uns sehr geholfen, Geld und Aufmerksamkeit für den Jemen zu gewinnen», sagte Ayaan (6). Die Höhe der Spende wurde nicht bekannt.

In dem Brief dankt Jolie den Jungen für ihren Einsatz, um anderen Kindern im Jemen zu helfen. «Leider kann ich persönlich keine Limonade bei euch kaufen», schrieb die Mutter von sechs Kindern. Für ihren nächsten Besuch in London wurde sie nun von den «LemonAid-Boys» auf ein Glas eingeladen.

Alec und Hilaria Baldwin stellen Baby Eduardo Pau Lucas vor

NEW YORK/LOS ANGELES: Einen Tag nach Bekanntgabe der Geburt ihres fünften gemeinsamen Kindes haben Alec und Hilaria Baldwin den Namen ihres jüngsten Sohnes verraten. «Wir würden euch gerne mit Eduardo Pau Lucas Baldwin bekanntmachen», schrieb die gebürtige Spanierin Hilaria am Donnerstag auf Instagram zu einem Foto des zwei Tage alten Jungen. Der Name bedeute «reicher Hüter des Friedens und des Lichts», erklärte die Yoga-Lehrerin.

Am Tag zuvor hatten der 62-jährige Schauspieler («Blue Jasmine») und seine 36 Jahre alte Frau den Neugeborenen per Familienbild zu dritt vorgestellt. «Er ist perfekt und wir könnten nicht glücklicher sein», schrieb die Mutter zu dem Foto.

Das seit 2012 verheiratete Paar hat bereits vier gemeinsame Kinder, Tochter Carmen Gabriela (7) und die Söhne Rafael Thomas (5), Leonardo Ángel Charles (knapp 4) und den zwei Jahre alten Romeo Alejandro David. Aus seiner Ehe mit der Schauspielerin Kim Basinger hat Baldwin Tochter Ireland (24).

Reinhold Messner: Touren gegenüber Familie kaum zu rechtfertigen

OSNABRÜCK: Bergsteigerlegende Reinhold Messner (75) hält viele seiner Expeditionen im Nachhinein für kaum zu rechtfertigen. Mit Blick auf seinen Bruder Günther, der vor 50 Jahren bei einer gemeinsamen Tour am Nanga Parbat im Himalaya ums Leben kam, sagte er der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (NOZ): «Wir hatten so ein Jung-Siegfried-Gefühl - die anderen kommen zwar ums Leben, aber uns passiert nichts. Mit dem Tod meines Bruders ist dann die Erkenntnis gekommen, dass eine Kleinigkeit reicht, und es ist vorbei.»

Nach dem Tod seines Bruders im Juni 1970 habe er «an die 100 Expeditionen» machen können. Er sei mit vielen Kletterern aus den verschiedensten Nationen unterwegs gewesen - «und viele davon sind am Berg umgekommen». Das führe auch zu der Erkenntnis, «dass wir das nicht verantworten können», sagte Messner der NOZ. «Wir dürfen das tun, niemand soll ein Verbot von mir hören - aber wir sollten alle wissen, dass es nicht nur egoistisch ist, sondern auch den Eltern, Brüdern, Schwestern und Freunden gegenüber kaum zu rechtfertigen.»

Nach Corona-Drehstopp nun grünes Licht für Elvis-Film mit Tom Hanks

LOS ANGELES/CANBERRA: Nach halbjähriger Verzögerung wegen der Corona-Pandemie sollen nun die Dreharbeiten mit Tom Hanks zu einer Filmbiografie über die Rock-'n'-Roll-Legende Elvis Presley anlaufen. Der Drehstart ist für den 23. September im australischen Bundesstaat Queensland geplant, teilte das Hollywood-Studio Warner Bros. am Donnerstag mit. Es sei ein «echtes Privileg» in dieser beispiellosen globalen Situation, dass Hanks und die übrige Besetzung nun wieder in Australien drehen könnten, sagte Regisseur Baz Luhrmann (57, «Moulin Rouge») in der Mitteilung.

Der gebürtige Australier dankte den lokalen Gesundheitsbehörden für deren Corona-Maßnahmen. Mit entsprechenden Schutzvorkehrungen sei nun wieder ein sicheres Arbeiten möglich. Luhrmann hatte die Produktion im März nach der Covid-19-Diagnose von Hauptdarsteller Hanks (64, «Philadelphia») eingestellt. Auch die Frau des Oscar-Preisträgers, Rita Wilson, hatte sich infiziert.

Das Biopic vom Studio Warner Bros. dreht sich um die langjährige Geschäftsbeziehung des jungen Elvis Presley (Austin Butler) mit seinem Manager Colonel Tom Parker, der von Hanks verkörpert wird. Daneben spielt auch Olivia DeJonge als Priscilla Presley mit.