Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 29.07.22 | Aktualisiert um: 14:30 | Überblick

Bob Odenkirk würdigt Unterstützung nach Herzinfarkt am Filmset

LOS ANGELES: Ein Jahr nach seinem Herzinfarkt am Set der Serie «Better Call Saul» hat US-Schauspieler Bob Odenkirk die Unterstützung seiner Fans gewürdigt. «Ein Dankeschön an Dich, wer immer Du auch bist», schrieb der 59-Jährige auf Twitter. Er habe mit dem Tod (wörtlich: «quietus») geflirtet, was ihm eine «Welle von Wohlwollen und Wärme» eingebracht habe. «Ich werde mich dieser für immer unwürdig fühlen. Ich werde auch immer dankbar sein und versuchen, sie weiterzugeben.»

Im Februar hatte sich Odenkirk froh gezeigt, dass er bei seinem Herzinfarkt im vergangenen Juli nicht allein gewesen war. «Wir nahmen eine Szene auf, wir filmten den ganzen Tag, und zum Glück bin ich nicht zurück in meinen Wohnwagen gegangen», sagte der Schauspieler der «New York Times». Stattdessen habe er sich mit seinen Kollegen Patrick Fabian und Rhea Seehorn zurückgezogen und auf seinem Fitness-Rad trainiert - «und ich ging einfach zu Boden», so Odenkirk. «Rhea sagte, ich begann sofort, blau-grau anzulaufen.»

Madonna lehnt Verkauf von Musikrechten ab: «Es sind meine Songs»

BERLIN: Anders als andere prominente Kolleginnen und Kollegen möchte US-Sängerin Madonna («Frozen») auch weiterhin die Rechte an ihren Songs behalten. Auf die Frage, warum sie jede Überlegung ablehne, ihren Songkatalog zu verkaufen, sagte die 63-jährige Popikone dem US-Branchenblatt «Variety»: «Weil es meine Songs sind. Eigentum ist alles, nicht wahr?»

Immer mehr Musiker setzen auf den Verkauf ihrer Songrechte: Bob Dylan, Bruce Springsteen, Red Hot Chili Peppers, Shakira, Tina Turner und viele weitere trennten sich von den Rechten für ihre Musik. Der US-Musikverlag Warner Chappell Music sicherte sich Berichten zufolge für 250 Millionen Dollar (rund 220 Millionen Euro) die Rechte am gesamten Werk der 2016 gestorbenen Poplegende David Bowie.

Madonna geht indes einen anderen Weg: Gemeinsam mit dem Musik-Konzern Warner Music Group will die Sängerin ihre bisherigen Alben noch einmal herausbringen, wie im vergangenen Jahr bekanntgegeben wurde. Die mit Hits wie «Like a Virgin» oder «Material Girl» weltberühmt gewordene Sängerin hatte die ersten 25 Jahre ihrer Karriere mit Warner Music zusammengearbeitet, hatte das Label dann aber 2007 vorübergehend verlassen.