Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 22.07.22 | Aktualisiert um: 13:35 | Überblick

Jessica Alba über frühe Geldnot: «Ich wuchs im Überlebensmodus auf»

LOS ANGELES: Hollywoodstar und Unternehmerin Jessica Alba (41) erzählt von Geldsorgen während ihrer Kindheit. «Ich wuchs im Überlebensmodus auf», sagte die heute dreifache Mutter der britischen «Glamour» (Juli/August-Ausgabe). «Meine Eltern hatten kein Sicherheitsnetz, sie lebten von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck», erklärte Alba weiter. «Ich dachte mir damals, ich muss alles tun, was ich kann, um meinen Kopf über Wasser zu halten.» Sie habe sich schon als Kind vorgenommen, dass sie es einmal besser haben wolle.

Albas Vater arbeitete bei der US-Luftwaffe, weshalb Albas Kindheit auch von vielen Umzügen geprägt war. Daneben hatte die Schauspielerin schon früh Gesundheitsprobleme und litt unter Allergien und Asthma. Laut «Glamour» begann Alba mit 11 Jahren mit der Schauspielerei, nachdem sie einen Wettbewerb gewonnen hatte. Mit 19 hatte sie eine Rolle in der Serie «Dark Angel», der Tanzfilm «Honey» machte sie zum Filmstar.

Im Jahr 2012 gründete die Schauspielerin eine Naturkosmetik-Pflegemarke «The Honest Company», die sie seitdem stark ausgebaut hat. Das US-Wirtschaftsmagazin «Forbes» schätzte ihr Vermögen im Jahr 2015 auf 200 Millionen Dollar (etwa 196 Millionen Euro). Vergangenes Jahr feierte «The Honest Company» erfolgreiche Premiere an der Technologie-Börse Nasdaq.

Jorge González entspannt bei Musik und Salsa - und mit Willie

HAMBURG: Wer an Moderator Jorge González denkt, der denkt vermutlich vor allem an einen gut gelaunten, temperamentvollen und exotischen Menschen. Natürlich kann der Kubaner auch anders. Eine ganz bestimmte Ablenkung tut ihm dabei besonders gut.

Wenn TV-Juror und Entertainer Jorge González (54, «Let's Dance») nach Ruhe sucht, dann dreht der Kubaner erst einmal die Musik auf. «Sport, Musik und Salsa tanzen - dabei kann ich immer richtig abschalten», sagte der Wahl-Hamburger der Deutschen Presse-Agentur. Zudem helfe ihm sein Haustier beim Entspannen. «Wenn ich mit meinem Hund Willie spazieren gehe, ist die Welt in Ordnung.» Der schwarz-braune Pinscher sei immer an seiner Seite, wenn er nicht gerade auf Reisen sei. «Ein wirklich guter Freund.» Ob an seiner Seite auch ein Mann eine Rolle beim Entspannen spielt, will González indes nicht verraten. «Ein Gentleman schweigt und genießt.»

González lebt seit 1991 in Hamburg. Er arbeitet seit den 1980er Jahren als Stylist und Model. Durch seine exotischen High-Heels-Auftritte als Catwalk-Trainer 2010 bei der ProSieben-Castingsendung «Germany's Next Topmodel» wurde er bundesweit berühmt und geht zudem offen mit seiner Homosexualität um. González ist seit 2013 in der Jury der RTL-Tanzsendung «Let's Dance» und seit in diesem Jahr auch in der des slowakischen Ablegers.

Schriftsteller Sten Nadolny: Bin gnadenlos mit meinen Romanfiguren

BERLIN: Der Schriftsteller Sten Nadolny hat kein Mitleid mit den von ihm selbst erschaffenen Figuren. «Bei mir sind am Ende eines Romans regelmäßig Leute tot», sagte der Autor der Deutschen Presse-Agentur in Berlin kurz vor seinem 80. Geburtstag (am 29. Juli). «Ich erzähle gern ein Leben zu Ende», so Nadolny.

Er hat es nach eigenen Angaben auch nicht bereut, dass die Hauptfigur seines Erfolgsromans «Die Entdeckung der Langsamkeit», der bei einer Expedition gestorbene britische Polarforscher John Franklin (1786-1847), für eine Fortsetzung nicht zur Verfügung gestanden hätte. «Also der Gedanke an eine Fortsetzung, der kommt mir eher in der Realität, dass ich ganz gerne länger leben würde. Aber meine Romanfiguren, mit denen bin ich gnadenlos. Da muss es stimmen», sagte der Autor.

Die Vorlage für seine Romanfigur entdeckte Nadolny «mit 14 im Meyers Konversationslexikon». So habe er «ein Buch geschrieben über meinen Lieblingshelden in der Historie». Er haben «seinen Freund» interessant machen wollen und dafür mit Bedeutung und Eigenschaften ausgestattet. «In der Wirklichkeit war er nicht so langsam, der war gründlich, ein genauer Rechner, der war alles Mögliche, was man unbedingt sein sollte. Das nun langsam zu nennen, war meine Idee, die sich als ein absoluter Glücksfall erwiesen hat.»

Mit einem Kapitel aus «Die Entdeckung der Langsamkeit» gewann Nadolny 1980 den renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis. Der drei Jahre später erschienene Roman ist nach Verlagsangaben inzwischen allein im deutschsprachigen Raum rund 1,8 Millionen Mal verkauft und zudem in 30 Sprachen übersetzt worden.