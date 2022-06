Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Brad Pitt denkt über Karriere-Ende nach: «In den letzten Zügen»

BERLIN: Oscar-Preisträger Brad Pitt (58, «Once Upon a Time in Hollywood») hat sich in einem Interview über ein mögliches Ende seiner Filmkarriere geäußert. «Ich sehe mich in den letzten Zügen», sagte er dem Magazin «GQ». Wie lange er weitermachen wolle, ließ der Schauspieler offen. «Dieses letzte Semester oder Trimester. Wie soll dieser Abschnitt aussehen? Und wie will ich das gestalten?», sagte Pitt weiter.

Brad Pitt kommt in diesem Sommer an der Seite von Sandra Bullock mit «Bullet Train» ins Kino. In dem Action-Thriller spielt er einen Auftragskiller, der an Bord eines Schnellzugs in Japan im Einsatz ist. Im Juni war bekannt geworden, dass er mit «Top Gun: Maverick»-Regisseur Joseph Kosinski einen Rennfahrerfilm für die Produktionsfirma Apple Studios dreht.

Schauspielerin Gisa Flake hat ein Sommer-Projekt

BERLIN: Die Schauspielerin und Kabarettistin Gisa Flake (36) denkt nach eigenen Worten gerade nicht an Sommerurlaub - sie hat sich ein Projekt vorgenommen. «Wir bauen ein Hausboot, und dann haben wir uns noch überlegt, unsere komplette Wohnung zu renovieren. Wir sind da ein wenig wahnsinnig», sagte sie am Donnerstagabend am Rande der Veranstaltung «Bunte New Faces Award Film» in Berlin.

Wenn sie es überhaupt mal in den Urlaub schaffe, dann müsse dieser auch aktiv sein. «Ich muss mich immer bewegen und ganz viele Sachen sehen, deshalb bin ich auch am liebsten an Orten, an denen ich schon öfter war», sagte Flake. Dazu gehöre etwa New York, denn am Broadway merke sie ganz besonders, warum sie den Job überhaupt mache. Die Schauspielerin hat unter anderem in der Comedy-Serie «Jerks.» von Christian Ulmen, der Serie «4 Blocks» oder im Film «Systemsprenger» mitgespielt.

Taylor Swift veröffentlicht neuen Song «Carolina» aus Filmsoundtrack

BERLIN: Die US-Popsängerin Taylor Swift (32) hat einen neuen Song veröffentlicht. «Carolina» ist ihr Beitrag zum Soundtrack der Bestseller-Verfilmung «Der Gesang der Flusskrebse», die am 18. August in die deutschen Kinos kommen soll, wie das Label Universal am Freitag mitteilte.

Die Musikerin schrieb auf Twitter, dass der Song vor anderthalb Jahren entstanden sei. «Ich habe mir gewünscht, dass ihr ihn eines Tages hören würdet», erklärte Swift. Getragen wird das melancholische Stück von Swifts Stimme - begleitet von einem Banjo, einem Piano und sanften Synthesizer-Sounds.

Der Roman der US-Schriftstellerin und Zoologin Delia Owens war laut Media Control der meistverkaufte Buch in Deutschland im vergangenen Jahr. Der 2019 veröffentlichte Roman handelt von einem naturverbundenen Mädchen, das isoliert inmitten von Salzwiesen und Sandbänken lebt. Ein im März veröffentlichter Trailer enthielt bereits einen Ausschnitt des Swift-Songs.

Von der Leyen: Meine Enkelin «beeinflusst und bewegt mich zutiefst»

BERLIN/BRÜSSEL: Durch die Geburt ihrer Enkelin vor gut einem Jahr fühlt sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (63) nach eigenen Worten noch mehr zu einer verantwortungsvollen Politik verpflichtet.

«Dass ich nun ein Enkelkind habe, beeinflusst und bewegt mich zutiefst. Plötzlich wird der Horizont auch emotional noch einmal weiter», sagte die CDU-Politikerin der «Bild»-Zeitung (Freitag). «Dieses kleine Mädchen lässt mich noch mehr darüber nachdenken, was ich tun kann, dass wir langfristig eine gute Politik machen, um den Kindern eine Welt zu übergeben, die so gut ist wie unsere, wenn nicht besser.»

Von der Leyens Enkelin war im April 2021 zur Welt gekommen. Auf Instagram zeigte die frühere Bundesministerin kurz darauf den Nachwuchs. «Was für ein magischer Moment - mein erstes Enkelkind», schrieb sie zu dem Bild, das sie mit dem Säugling im Arm zeigt. Als Stichwort ergänzte die Mutter von sieben erwachsenen Kindern den Hashtag «ProudGrandma» (Stolze Großmutter).

Die EU-Kommissionspräsidentin sagte der «Bild»-Zeitung, welche Fragen sie im Hinblick auf ihre Enkelin konkret beschäftigen: «2030 ist meine Enkelin 9, geht zur Schule. Hat sie da noch so einen Frühling, Sommer, Herbst und Winter, wie ich ihn als 9-Jährige erlebte? 2050, in welcher Welt lebt sie dann?» Vieles werde davon abhängen, welche Politik in der Gegenwart gemacht werde.