Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 17.06.22 | Aktualisiert um: 14:25 | Überblick

Bei Netflix als Marilyn Monroe: Erster Teaser mit Ana de Armas

BERLIN: Der Streaminganbieter Netflix hat einen ersten Teaser zum Marilyn-Monroe-Biopic «Blonde» veröffentlicht. In dem Videoclip, der am Donnerstag auf YouTube erschienen ist, ist Hauptdarstellerin Ana de Armas (34, «Knives Out») zum ersten Mal im ikonischen Look der Hollywood-Legende zu sehen. «Blonde» basiert auf einem Roman von Joyce Carol Oates und soll die Kluft zwischen der Privatperson Norma Jeane und der Kunstfigur Marilyn darstellen. Drehbuch und Regie übernahm Andrew Dominik («Killing Them Softly»). Ab 23. September wird das Biopic auf der Streamingplattform abrufbar sein.

Zusammen mit dem Teaser veröffentlichte Netflix auch Fotos von de Armas als Marilyn sowie einen Text-Beitrag, in dem die Hauptdarstellerin gemeinsam mit dem Regisseur über die Dreharbeiten spricht. «Andrews Ambitionen waren von Anfang an sehr klar - er wollte eine Version von Marilyn Monroes Leben durch ihre Linse zeigen», sagt de Armas darin. «Er wollte, dass die Welt erfährt, wie es sich anfühlt, nicht nur Marilyn, sondern auch Norma Jeane zu sein. Ich fand, das war die gewagteste, unapologetischste und feministischste Darstellung ihrer Geschichte, die ich je gesehen habe.» Für ihre Verwandlung in Marilyn Monroe verbrachte de Armas demnach jeden Morgen zweieinhalb bis drei Stunden in der Maske.

Sie hätten fast ein Jahr lang jeden Tag an dem Film gearbeitet, berichtet die kubanisch-spanische Schauspielerin weiter. Um sich auf die Rolle vorzubereiten, habe sie nicht nur den Roman gelesen, sondern auch Hunderte von Fotos, Videos, Tonaufnahmen und Filmen studiert. Jede Szene sei von einem existierenden Foto inspiriert worden.

Justin Bieber sagt wegen Gesichtslähmung weitere Konzerte ab

BERLIN: Der kanadische Popstar Justin Bieber hat weitere Konzerttermine wegen einer Gesichtslähmung abgesagt. Alle noch geplanten US-Konzerte der «Justice World Tour» im Juni und Juli könnten nicht mehr stattfinden und müssten verschoben werden, teilte das Team des 28-Jährigen am Donnerstag (Ortszeit) auf dem offiziellen Instagram-Account der Tour mit. In dem Statement hieß es weiter: «Justin erhält weiter die bestmögliche medizinische Versorgung, denkt optimistisch an seine Genesung, und freut sich darauf, später im Sommer wieder auf Tour zu gehen und für seine Fans in Übersee aufzutreten.» Der europäische Teil der Welttour beginnt laut Website des Sängers am 31. Juli mit einer Show in der italienischen Stadt Lucca.

Ende der vergangenen Woche hatte Bieber nach der Absage einiger Konzerttermine seine Fans darüber informiert, dass bei ihm das Ramsay-Hunt-Syndrom diagnostiziert wurde. Diese seltene Virus-Erkrankung greift Nerven im Ohr und Gesicht an. Er könne auf der rechten Hälfte seines Gesichts nicht blinzeln, lachen oder seinen Nasenflügel bewegen, sagte der Sänger in einer Videobotschaft.

Für den Superstar ist es ein weiterer gesundheitlicher Rückschlag nach mehreren Erkrankungen in den vergangenen Jahren, die seine Karriere beeinträchtigt haben. Zuletzt war er Ende Februar positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte Konzerte absagen müssen.

Rapper Drake veröffentlicht siebtes Album «Honestly, Nevermind»

TORONTO: Der kanadische Rapper Dprake (35) hat ein neues Studioalbum veröffentlicht. «Honestly, Nevermind» erschien am Freitag um Mitternacht (Ortszeit) auf den Streamingplattformen. Erst wenige Stunden zuvor hatte der Musiker die Veröffentlichung auf seinem Instagram-Account angekündigt. Dazu teilte er bereits das Album-Cover und die Tracklist. Insgesamt 14 Stücke sind auf dem neuen Album zu hören, darunter ein Feature mit dem britischen Rapper 21Savage.

«Honestly, Nevermind» ist das siebte Studioalbum von Drake. Zuletzt veröffentlichte er im September «Certified Lover Boy». Bei den Grammys 2021 wurde er damit in der Kategorie «Bestes Rap-Album» sowie mit dem Song «Way 2 Sexy» in der Kategorie «Beste Rap-Performance» nominiert. Vor der Preisverleihung ließ er sich jedoch wieder aus dem Rennen zurückziehen. Der Musiker hatte sich in der Vergangenheit schon häufiger unzufrieden mit den Grammys gezeigt - aufgrund von aus seiner Sicht mangelnder Transparenz und Diversität.