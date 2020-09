Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 04.09.20 | Überblick

Für Robert Atzorn ist Partnerschaft eine Art Entwicklungshilfe

HAMBURG: Schauspieler Robert Atzorn («Unser Lehrer Dr. Specht») rät dazu, bei Problemen in der Partnerschaft die Geduld zu behalten und an sich selbst zu arbeiten. «Ich bin immer seltsam berührt, wenn sich Leute nach ein paar Jahren wieder trennen und so die Chance ihrer Entwicklung und der gegenseitigen Unterstützung dabei wegschmeißen», sagte der 75-Jährige in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Der TV-Star, der seinen Beruf vor drei Jahren aus eigenem Entschluss aufgegeben hat, führte aus: «Du kannst hundertprozentig davon ausgehen: Wenn du deine Probleme nicht gelöst hast, machst du beim nächsten Partner mit goldenem Griff genau da weiter.» Der erste Schritt sei stets, «total aufzuhören mit Schuldzuweisungen, sondern bei sich bleiben».

Die Geschichte seiner schwierigen menschlichen Entwicklung und der dabei sehr hilfreichen Beziehung zu seiner Frau und Kollegin Angelika Hartung, mit der er seit 1975 verheiratet ist, beschreibt Atzorn in seiner Autobiografie «Duschen und Zähneputzen - Was im Leben wirklich zählt».

Proteste in China gegen Beschränkungen für mongolische Sprache

PEKING: Die Ausweitung der chinesisch-sprachigen Schulbildung für Mongolen in China hat Schulstreiks und Proteste ausgelöst. Die Behörden der Inneren Mongolei gehen mit harter Hand gegen Eltern vor, die an Demonstrationen teilgenommen haben. Mit Fotos von öffentlichen Überwachungskameras leitete die Polizei die Fahndung ein und versprach Belohnungen für Informationen zur Ergreifung der Gesuchten. Die Zeitung «Global Times», die von der Kommunistischen Partei herausgegeben wird, sprach am Freitag von «Desinformationen», die «Verdrehungen» in der zweisprachigen Ausbildung ausgelöst hätten.

Neue Vorschriften zum Schuljahresbeginn diese Woche, wonach mehr Fächer als bisher in chinesischer Sprache unterrichtet werden, seien den Eltern «nicht ausreichend erklärt worden», schrieb das Blatt. «Und Desinformationen haben die Öffentlichkeit in die Irre geführt - mit einer möglichen Einmischung von Separatisten in Übersee.» Hintergrund sind Sorgen unter den rund vier Millionen Mongolen in der Inneren Mongolei, dass ihre Kinder durch verstärkten Unterricht auf Chinesisch ihre kulturelle Identität verlieren könnten.

Als Minderheit in China können die Mongolen aussuchen, ob sie ihre Kinder auf vornehmlich mongolische oder chinesische Schulen schicken. Die Änderung betrifft die ethnisch mongolischen Schulen, in denen die Fächer Literatur, Politik und Geschichte jetzt nicht mehr auf Mongolisch, sondern auf Chinesisch unterrichtet werden sollen. Die Volksgruppe der Mongolen verteilt sich auf die Autonome Region der Inneren Mongolei in der Volksrepublik und den im Norden angrenzenden demokratischen Staat Mongolei, wo weitere drei Millionen leben.

Autobahnfotos im Museum - Brüggemann-Schau in Mannheim

MANNHEIM: Die Band Kraftwerk schuf ihr ein musikalisches Monument, der Künstler Jörg Brüggemann setzt ihr ein fotografisches Denkmal - der Autobahn. Eine Ausstellung im Zephyr - Raum für Fotografie der Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim zeigt Brüggemanns Eindrücke von seiner Reise durch das Autobahnland Deutschland. 46 Farbaufnahmen des Mitglieds der Berliner Fotografen-Agentur sind ab Samstag (5.9.) bis 6. Januar zu sehen. Der Titel «wie lange noch?» verweist auf die Zweifel, die Brüggemann bezüglich der Zukunft dieser, wie er es sieht, Architektur des 20. Jahrhunderts hat.

Mit dem «grauen Band, weiße Streifen, grüner Rand» (Kraftwerk) beschäftigte sich der 1979 geborene Brüggemann fünf Jahre lang. Ein Netz von 13.100 Kilometern Stahl, Beton und Asphalt, das sich vom Rhein bis zur Oder und von der Nordsee bis zu den Alpen erstreckt. In Europa haben eine ähnlich Autobahndichte nur die Spanier. Die deutsche Autobahn ist aber die einzige ohne durchgehendes Tempolimit.