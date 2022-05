Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Nick Jonas schwärmt von Töchterchen: «Sie ist einfach unglaublich»

LOS ANGELES: US-Popstar Nick Jonas schwärmt von seiner im Januar geborenen Tochter. «Sie ist einfach unglaublich. Was für ein Geschenk ein Baby doch ist», sagte der 29-Jährige in der «Tonight Show» von Jimmy Fallon. Als frischgebackene Eltern bekämen er und Ehefrau Priyanka Chopra (39) nun von allen Seiten Tipps, erklärte der «Jonas Brothers»-Sänger und fügte ironisch hinzu: «Wie sich herausstellt, sind alle meine Bekannten Spezialisten in der Neugeborenen-Pflege.»

Seine Brüder und Bandkollegen Joe und Kevin seien «großartige» Onkel, erklärte Jonas. Der «mit Abstand beliebteste Onkel» sei jedoch sein jüngster Bruder Frankie. Das Mädchen war im Januar mit Hilfe einer Leihmutter zur Welt gekommen und musste die ersten Monate auf einer Intensivstation verbringen. Erst zum Muttertag gaben Jonas und Chopra bekannt, dass ihr Baby nun bei ihnen sei. Der Sänger und die Schauspielerin hatten 2018 geheiratet.

Lula heiratet zum dritten Mal

SÃO PAULO: Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva (76) hat die Soziologin Rosângela da Silva (55) geheiratet. Zu der geschlossenen Zeremonie in der Millionenmetropole São Paulo seien rund 150 Personen eingeladen gewesen, berichtete die Zeitung «Folha de S. Paulo» am Mittwoch (Ortszeit). Unter den Gästen seien auch die frühere brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff und der Musiker und Ex-Kulturminister Gilberto Gil gewesen. Lula selbst twitterte ein Foto der Zeremonie.

Bekannt wurde die Beziehung, als der wegen Korruption und Geldwäsche zu zwölf Jahren und einem Monat Haft verurteilte Lula 2019 nach 580 Tagen aus der Haft entlassen worden war. Lula war damals zu seinen Anhängern hinübergegangen und hatte seine Freundin geküsst. «Während meiner Zeit im Gefängnis habe ich es geschafft, eine Freundin zu finden, die sogar bereit ist, mich zu heiraten. Sie hat Mut», sagte er. Kennengelernt hatten sich die beiden aber schon zuvor.

Die Ehe mit Rosângela, genannt Janja, da Silva ist die dritte des Linkspolitikers. Seine erste Frau Maria de Lurdes da Silva starb 1974, die frühere First Lady Marisa Letícia Lula da Silva 2017. Lula hatte vor zehn Tagen seine Kandidatur für die Präsidentenwahl am 2. Oktober angekündigt.

Warum Tom Cruise die Stunts in seinen Filmen gerne selbst macht

CANNES: Schauspiel-Star Tom Cruise (59) absolviert Stunts in seinen Filmen gerne selbst, um sie authentischer aussehen zu lassen. «Ich wollte die Kunstform nach vorne bringen», sagte er bei den Filmfestspielen in Cannes auf die Frage angesprochen, warum er die Strapazen auf sich nehme. «Ich habe mich gefragt: Wie kann ich die Zuschauer in einen Film vertiefen, in diese Art von Action.»

Dinge wie Helikopterfliegen oder Fallschirmspringen habe er immer schon machen wollen. Bereits als vierjähriges Kind habe er sein Bettlaken als Fallschirm benutzt und sei vom Dach gesprungen, erzählte er. «Und ich knallte so hart auf den Boden, zum Glück war er feucht», erzählte er. «Und ich dachte: Oh mein Gott, meine Mutter wird mich umbringen.»

Cruise gilt als Perfektionist - viele Regisseure, die mit ihm zusammenarbeiteten, sprachen schon von seinem besonderen Einsatz. So erzählte etwa Francis Ford Coppola in der Vergangenheit über seine Zusammenarbeit mit Cruise in «The Outsiders», dass dieser sich während des Drehs selbst einen Schneidezahn ausschlug, damit es authentischer wirke. In Cannes stellte Cruise seinen neuesten Film «Top Gun: Maverick» vor.

Schauspielerin Marlene Morreis schwärmt von Zeit als Türsteherin

AUGSBURG: Die österreichische Schauspielerin Marlene Morreis («Der Dänemark-Krimi») hat während ihres Studiums in München als Türsteherin gejobbt und schwärmt noch heute davon. «Das war großartig», sagte die 45-Jährige der «Augsburger Allgemeinen» (Donnerstagsausgabe). «Wir hatten ja zum großen Teil sehr pflegeleichte Gäste. Ein schlimmer Abend war, wenn man sich vier Stunden den Liebeskummer eines Stammgasts anhören musste. Aber natürlich gab es auch mal Stress.»

Angepöbelt worden sei sie nur selten. «Als Frau deeskaliert man fast automatisch. Denn wenn ein Mann von einem Mann abgewiesen wird, steigt erst beim Gast und dann beim Türsteher der Testosteronspiegel. Das kann sich dann schon mal hochschaukeln. Bei mir waren über 90 Prozent friedlich», erzählte Morreis über ihre Zeit beim inzwischen geschlossenen Münchner Club «The Atomic Café».

Zu sehen ist Morreis etwa in der neuen ARD-Filmreihe «Der Dänemark-Krimi». Dort spielt sie die Titelrolle als dänische Polizistin Ida Sörensen.

