Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.05.22 | Aktualisiert um: 13:25 | Überblick

Kim Cattrall: «Das größte Kompliment ist, vermisst zu werden»

NEW YORK: «Sex and the City»-Star Kim Cattrall hat sich die Neuauflage der Serie ohne ihre Figur nach eigenen Worten nicht angesehen. «Ich habe natürlich davon gehört», sagte die 65-Jährige in einem Interview mit «Variety», das am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlicht wurde. «Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es für mich als Schauspielerin das größte Kompliment ist, vermisst zu werden.»

Für die Serie «And Just Like That...» waren Cattralls ehemalige Kolleginnen Sarah Jessica Parker, Kristin Davis und Cynthia Nixon wieder vor der Kamera zusammengekommen. Die Geschichte von Samantha Jones - Cattralls Figur - wurde dabei in Textnachrichten weitererzählt. In der Serie ist sie von New York nach London gezogen.

Dass Samantha auf diese Weise ohne sie fortgesetzt werde, sei etwas «komisch», sagte Cattrall im Interview. Für sie sei die Geschichte abgeschlossen gewesen. «Das fühlt sich wie ein Echo der Vergangenheit an.» Zwar sei es ein tolles Gefühl und eine Seltenheit in ihrer Branche, mit 65 Jahren noch gewollt zu werden. «Das ist ein starkes Gefühl, dass ich etwas hinterlassen habe, auf das ich sehr stolz bin.» Aber ihr Abschied von Samantha fühle sich «sauber» an, auch wenn sie die Figur «so sehr geliebt» habe.

Eine Wiederaufnahme von «Sex and the City» hatte Cattrall in der Vergangenheit mehrfach ausgeschlossen und auch eine Teilnahme an einem geplanten dritten Film zur Serie abgelehnt. «Ich denke, Darren (Star) hat es mit «Emily in Paris» richtig gemacht», sagte die kanadisch-britische Schauspielerin nun. «Es ist eine junge Serie. Es geht um junge Ideale. Es geht um Entdeckungen.» «Sex and the City» sei eine wunderbare Serie gewesen, «aber das war eine andere Zeit». Die Kultserie lief in den USA zwischen 1998 und 2004.

Sprecherin von Chappelle: Angriff war «bedauerlich und beunruhigend»

LOS ANGELES: Nach dem Angriff auf Dave Chappelle auf einer Bühne in Los Angeles hat sich die Sprecherin des US-Comedians geäußert. «So bedauerlich und beunruhigend der Vorfall auch war, Chappelle fuhr mit der Show fort», teilte sie mehreren US-Branchenmedien gegenüber mit. «Jamie Foxx und Chris Rock halfen, das Publikum mit Humor zu beruhigen, bevor Chappelle die letzten musikalischen Gäste des Abends vorstellte.»

Der 48-Jährige hatte am Dienstagabend (Ortszeit) bei einer Veranstaltung des Streamingdienstes Netflix in Los Angeles auf der Bühne der Hollywood Bowl gestanden, als sich ihm ein Mann näherte. Augenzeugen beschrieben in US-Medien, dass dieser den Komiker gerammt habe und anschließend von einer Vielzahl von Menschen überwältigt worden sei. Wie die Polizei in Los Angeles gegenüber mehreren Medien bestätigte, soll der Angreifer ein Messer bei sich getragen haben. Chappelle werde bei den Ermittlungen zu dem Vorfall «voll und ganz kooperieren», teilte seine Sprecherin weiter mit.

In einer Mitteilung von Netflix hieß es: «Die Sicherheit von Künstlern liegt uns sehr am Herzen, und wir verteidigen nachdrücklich das Recht von Stand-up-Comedians, ohne Angst vor Gewalt auf der Bühne aufzutreten.» Chappelle hatte wegen Witzen auf Kosten der LGBTQI+-Gemeinschaft zuletzt für Kontroversen gesorgt.

Die Abkürzung LGBTQI+ fasst Menschen unterschiedlicher Identitäten und sexueller Orientierungen zusammen, also Menschen die lesbisch, schwul, bisexuell, trans, queer und intersexuell sind.

Tom Cruise chauffiert Helikopter zu «Top Gun: Maverick»-Premiere

SAN DIEGO: Hollywood-Star Tom Cruise (59) ist zur Weltpremiere von «Top Gun: Maverick» filmreif erschienen - er flog am Mittwoch (Ortszeit) am Steuer eines Helikopters auf dem roten Teppich ein. Landeplatz und Premierenort war der legendäre Flugzeugträger «USS Midway» der US-Marine, der im Hafen von San Diego (Kalifornien) als Museumsschiff vor Anker liegt.

In der Fortsetzung des Blockbusters «Top Gun» aus dem Jahr 1986 schlüpft Cruise wieder in die Rolle des früheren Kampfpiloten Pete «Maverick» Mitchell, der nun als Fluglehrer arbeitet. Der Original-Film habe für seine Karriere viel bedeutet, sagte Cruise. Inzwischen sei die Technologie so fortgeschritten, dass sie den Zuschauern spektakuläre Filmszenen bieten könnten. «Aber im Kern ist der Film ein Drama», sagte Cruise. Ihm komme es vor allem auf die Charaktere und die Geschichte an.

Neben Cruise waren auch Co-Stars wie Jennifer Connelly, Miles Teller, Jon Hamm und Lewis Pullman bei der Premiere dabei. Joseph Kosinski («Oblivion») führte bei dem Film Regie. Das Original wurde von dem 2012 verstorbenen Regisseur Tony Scott inszeniert.

Cruise wird auch Mitte Mai beim Filmfestival in Cannes erwartet, wo «Top Gun: Maverick» außer Konkurrenz gezeigt wird. Der Actionfilm läuft dann Ende Mai in den Kinos an.