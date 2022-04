Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.04.22 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

Billie Eilish und Elton John: Staraufgebot für Ukraine-Spendenevent

LOS ANGELES/WARSCHAU: Musikgrößen wie Billie Eilish, Madonna, Celine Dion, Katy Perry, Elton John, Stevie Wonder und Bruce Springsteen haben sich einer Hilfsaktion für die Ukraine angeschlossen. Im Rahmen der Social Media Kampagne «Stand Up for Ukraine» wollen Weltstars am Freitag zu Spenden und anderen Formen der Unterstützung für Betroffene innerhalb der Ukraine und für die Millionen Flüchtlinge aufrufen.

Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Global Citizen wollen auch Stars wie Herbert Grönemeyer, Miley Cyrus, Billy Joel, The Weeknd, Jon Batiste, U2 und die Red Hot Chili Peppers bei der Kampagne mitwirken. Global Citizen setzt dabei auf das weltweite Engagement von Bürgern, politisch Druck zu machen und humanitäre Hilfe zu fordern.

Die Aktion findet am Vortag einer für Samstag geplanten Geberkonferenz in Warschau statt, die von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem kanadischen Premier Justin Trudeau einberufen worden war. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges am 24. Februar sind viele Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet, die meisten davon ins Nachbarland Polen.

Kim Kardashian über Kanye: «Werden immer eine Familie sein»

LOS ANGELES: Trotz ihrer Trennung von Rapper Kanye West sieht Kim Kardashian ihren Ex-Mann weiter als Teil der Familie. «Ich hasse, dass es so laufen musste.» Aber wenn es um sie oder die Kinder gehe, werden sie «immer eine Familie sein», sagte die 41-Jährige in der Sendung «Good Morning America». Für die Kinder müssten West und sie täglich miteinander sprechen, sagte der US-Reality-Star weiter. «Am Ende des Tages möchte ich nur, dass meine Kinder glücklich und gesund sind und alles von ihrem Vater halten. Und das tun sie auch.»

Kardashian hatte im Februar 2021 nach siebenjähriger Ehe die Scheidung von Rapper Kanye (44) West eingereicht. Der Trennungsstreit hatte sich zuletzt in den sozialen Medien der beiden Stars öffentlich zugespitzt. West, der sich nach einer Namensänderung im vergangenen Jahr nur noch Ye nennt, hatte etwa bei Instagram gegen den Komiker Pete Davidson (28) ausgeteilt, mit dem Kim Kardashian zusammen ist. Mit der neuen Beziehung habe sie nun ihr Glück gefunden, sagte Kardashian Mitte März in der Fernsehsendung «Ellen DeGeneres Show».

Bericht: Oscar-Akademie berät früher über Schritte gegen Will Smith

LOS ANGELES: Nach dem Ohrfeigen-Eklat um Will Smith (53) möchte die Oscar-Akademie einem Medienbericht zufolge früher als geplant über mögliche Maßnahmen gegen den Schauspieler beraten. Das Treffen solle bereits an diesem Freitag stattfinden - und damit zehn Tage früher als ursprünglich vorgesehen, wie aus einem Brief von Akademiepräsident David Rubin hervorgeht, aus dem der US-Sender «CNN» zitierte.

Will Smith hatte am vergangenen Freitag seinen Austritt aus der Academy bekanntgegeben. «Es liegt im besten Interesse aller Beteiligten, dass diese Angelegenheit zügig bearbeitet wird», wurde Rubin von «CNN» zitiert.

Smith hatte dem Komiker Chris Rock bei der Oscar-Gala am 27. März auf der Bühne eine Ohrfeige verpasst, nachdem dieser einen Witz über Smiths Ehefrau Jada Pinkett gemacht hatte. Kurz darauf wurde Smith für seine Rolle im Tennisdrama «King Richard» als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet.

Zwei Tage danach trat der Vorstand zusammen und verkündete die Einleitung eines Disziplinarverfahrens. Smith habe mit seinem Verhalten bei der Preisgala gegen die Richtlinien der Academy of Motion Picture Arts and Sciences verstoßen, hieß es in einer Stellungnahme. Eine mögliche Folge wäre auch der Ausschluss des Schauspielers auf dem Verband gewesen.