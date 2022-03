Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 24.03.22 | Aktualisiert um: 13:35 | Überblick

Leona Lewis und ihr Mann erwarten erstes Kind: «Das größte Geschenk»

LONDON: Die britische Sängerin Leona Lewis und ihr Mann Dennis Jauch erwarten ihr erstes Kind. Die 36-Jährige veröffentlichte auf Instagram ein Foto, das sie strahlend mit sichtbarem Babybauch zeigt. Dazu schrieb sie: «Kann es nicht erwarten, dich im Sommer kennenzulernen.»

Jauch postete dasselbe Bild und schrieb: «Das größte Geschenk, nach dem ich für diesen Sommer hätte fragen können.» Neben einem Herz-Emoticon ergänzte er: «Du bist eine verdammt heiße Mama.»

Der aus Deutschland stammende Jauch arbeitet als Choreograph. Nach Angaben des «People»-Magazins lernten er und die «Bleeding Love»-Sängerin sich 2010 auf einer gemeinsamen Tournee kennen. Im Sommer 2019 heiratete das Paar. Unter anderem die «Let's Dance»-Juroren Motsi Mabuse und Jorge González gratulierten ihnen zu der Schwangerschaft.

Gedichtband von jungem Tupac Shakur soll versteigert werden

NEW YORK: Ein unveröffentlichter Gedichtband und Liebesbriefe aus der Jugend des Musikers Tupac Shakur (1971-1996) sollen in New York versteigert werden. Das Heftchen mit Haikus, einer japanischen Kurzgedichtform, habe Shakur als Elfjähriger für seinen Paten angefertigt, als dieser im Gefängnis saß, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Mittwoch mit. Es könnte Schätzungen zufolge bei der Online-Auktion, die bis zum 30. März laufen soll, um die 300.000 Dollar (etwa 270.000 Euro) einbringen.

Die Liebesbriefe schrieb Shakur im Alter von 17 Jahren für eine damalige Angebetete. Der Rapper war 1996 im Alter von nur 25 Jahren in Las Vegas erschossen worden.