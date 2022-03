Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 17.03.22 | Aktualisiert um: 14:50 | Überblick

Roth unterstützt Pop-Solidaritätsveranstaltung: «Kultur für Frieden»

BERLIN: Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat ihre Unterstützung für eine vor dem Brandenburger Tor in Berlin geplante Solidaritätsveranstaltung der Pop-Szene aus der Ukraine, Russland und Deutschland angekündigt. «Kultur für den Frieden - und gegen die Aggression des Putin-Regimes, Solidarität mit der Ukraine, aber auch mit den vielen Menschen in Russland, gerade aus Kunst, Kultur und Medien, die den Mut haben, sich gegen den Krieg zu wenden und für den Frieden einzutreten - all diese Ziele unterstütze ich aus ganzem Herzen», schrieb die Grünen-Politikerin in einem der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Brief an die Veranstalter.

Unter dem Motto «Sound of Peace» ist für Sonntag (20.3.) eine musikalische Friedenskundgebung vorgesehen, die aber kein Konzert werden soll. Die Veranstalter haben bisher Bands und Künstlerinnen und Künstler wie Silbermond, Gentleman, Revolverheld, Michael Patrick Kelly oder Zoe Wees als Teilnehmer angekündigt. Weitere Zusagen werden den Angaben zufolge erwartet.

«Der kulturelle Raum ist der Raum, in dem wir uns als Menschen treffen und neue Formen des Zusammenlebens suchen», schrieb Roth. «Für Boykotte, Rassismus und Diskriminierung ist dort kein Platz.»

Michelle Obama zu Gast in letzter «Ellen DeGeneres Show»

LOS ANGELES: US-Moderatorin Ellen DeGeneres (64) empfängt die ehemalige First Lady Michelle Obama in der letzten Ausgabe ihrer «Ellen DeGeneres Show». Für die Abschiedssendung am 26. Mai seien zudem weitere Stars aus Film, Musik und Sport eingeladen, wie die Macher der Show am Mittwoch (Ortszeit) unter anderem den US-Branchenblättern «Deadline» und «Entertainment Weekly» mitteilten. Erwartet werden demnach Jennifer Garner, Channing Tatum, Zac Efron, Adam Levine, Behati Prinsloo, Gwen Stefani, David Letterman, Diane Keaton, Serena Williams und Kim Kardashian. Auch DeGeneres' Ehefrau, die Schauspielerin Portia de Rossi, werde zu sehen sein.

Die Moderatorin hatte im Mai in einem Interview mit dem Magazin «Hollywood Reporter» mitgeteilt, die Show nach der laufenden 19. Staffel einzustellen. «Als kreative Person muss man ständig herausgefordert werden - und so großartig diese Show auch ist und so viel Spaß sie auch macht, sie ist einfach keine Herausforderung mehr», sagte sie.

DeGeneres war 2020 nach Berichten über eine feindselige Arbeitsatmosphäre in die Kritik geraten und hatte sich öffentlich entschuldigt. Mitarbeiter sollen von Einschüchterung, Rassismus und vergifteter Arbeitskultur gesprochen haben. Die Talkshow wird seit 2003 von dem US-Sender NBC ausgestrahlt und kommt mit der aktuellen Staffel auf mehr als 3200 Folgen und mehr als 4000 Gäste.

Senta Berger: Wurde bei Fliegeralarm mit Bilderbüchern getröstet

AUGSBURG: Filmstar Senta Berger führt ihre enge Beziehung zu Kinderbüchern auf früheste Kriegserlebnisse zurück. Ihre Mutter habe sie als Kleinkind bei Fliegeralarm immer mit Bilderbüchern zu trösten versucht, sagte die 1941 geborene Schauspielerin der «Augsburger Allgemeinen». «Damals saßen wir sehr oft im Luftschutzkeller», sagte die 80-Jährige. «Dort waren die Leute fast hysterisch vor Angst, wenn dann noch ein Kind anfing zu schreien, war das für alle unangenehm», erinnert sich die gebürtige Wienerin.

«Meine Mutter hat alles dafür getan, dass ich keine Angst habe, nicht weine und ruhig bin.» Deshalb habe sie immer viele Bücher mitgenommen. «Ich konnte ja damals noch nicht lesen, aber meine Mutter hat mir immer wieder über die Illustrationen diese Geschichten erzählt», sagte Berger. «Darunter auch «Die Häschenschule» mit den wundervollen Zeichnungen», sagte die Schauspielerin.

Im neuen Kino-Animationsfilm «Die Häschenschule 2 - Der große Eierklau» leiht Berger der Lehrerin Madame Hermine ihre Stimme. Der Film beruht lose auf dem Bilderbuch «Die Häschenschule» von Albert Sixtus und Fritz Koch-Gotha aus dem Jahr 1924, das millionenfach verkauft wurde.

Samuel L. Jackson über Sucht: «Ich war wie der Troll im Keller»

LOS ANGELES: Hollywood-Star Samuel L. Jackson (73) ist nach eigenen Worten als junger Mann von seiner Ehefrau aus seiner Suchterkrankung gerettet worden. «Sie hätte nicht versuchen müssen, mich zu heilen», sagte er in einem gemeinsamen Interview des Paars im Magazin «People» (Freitag). «Sie hätte einfach sagen können: «Verschwinde» und mich in die Welt entlassen können. Sie hätte mich gehen lassen und das sein lassen können, was ich sein wollte.» Stattdessen habe seine Frau darauf bestanden, dass er einen Entzug mache und Kliniken abtelefoniert, um einen Platz für ihn zu finden.

Ihren Ehemann zu verlassen sei für sie damals keine Option gewesen, berichtete LaTanya Richardson (72): «Ich konnte das nicht tun, weil ich das Gefühl hatte, dass Gott zu mir gesprochen hatte und sagte: «Du kannst diesen jungen Mann nicht so zurücklassen. Gib ihm etwas Hilfe. Und wenn du danach gehen willst, werden wir darüber reden.»»

In den frühen Jahren ihrer Ehe habe er hauptsächlich im Keller des gemeinsamen Hauses in New York gehaust, erzählte Jackson weiter. «Ich war wie der Troll im Keller, und ab und zu kam ich nach oben, um irgendetwas zu tun. Ich war süchtig und verrückt.» Die Liebe seiner Familie habe ihm geholfen, «der Mann zu werden, der ich sein sollte». Ende März wird Jackson neben seiner norwegischen Kollegin Liv Ullmann (83) mit dem Ehren-Oscar ausgezeichnet.

Der «Pulp Fiction»-Star hat bereits früher offen über die Zeit vor seinem großen Erfolg gesprochen, als er unter Drogeneinfluss auf New Yorker Theaterbühnen stand, und über die Auswirkungen der Sucht auf seine damals junge Familie. Jackson und Richardson sind seit 1980 verheiratet. Das Schauspielerpaar hat eine gemeinsame Tochter (39).