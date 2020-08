Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 27.08.20 | Überblick

«Welcome, Daisy Dove»: Katy Perry und Orlando Bloom haben Tochter

LOS ANGELES: Popstar Katy Perry (35) und Hollywood-Star Orlando Bloom (43) freuen sich über ihr Baby: Ihre Tochter bekommt den Namen Daisy Dove Bloom, wie die beiden Unicef-Botschafter am Donnerstag auf dem Instagram-Account der Kinderhilfsorganisation mitteilten. «Wir schweben vor lauter Liebe und dem Wunder der sicheren und gesunden Ankunft unserer Tochter», werden die Eltern dort zitiert.

«Willkommen auf der Welt, Daisy Dove Bloom! Wir haben die Ehre, das neue Päckchen der Freunde unserer beiden Unicef-Botschafter vorzustellen», schrieb die Organisation.

Perry hatte im März das Geheimnis um ihre Schwangerschaft gelüftet. Es gab da schon länger Gerüchte, dass die Musikerin und ihr Verlobter ein Baby bekommen. Bloom hat bereits einen neunjährigen Jungen aus der Ehe mit Top-Model Miranda Kerr. Mit Perry ist er seit 2016 zusammen.

Musiker Udo Lindenberg kritisiert Maskenverweigerer

HAMBURG: Rockmusiker Udo Lindenberg hat kein Verständnis für Gegner der Corona-Maßnahmen.

«Wir brauchen die kollektive Mega-Power, also: Maske auf und mit panischer Konsequenz da durch!», sagte Lindenberg der Deutschen Presse-Agentur dpa in Hamburg. «Wenn die hirntoten Risikopiloten durch die Aerosole zischen, wird es ganz viele noch erwischen», kritisierte er etwa Maskenverweigerer. «Nur wenn wir alle cool bleiben und uns an die Regeln halten, können wir das Ding unter Kontrolle kriegen.» Wer den Schutz gegen die Ausbreitung des Virus ignoriere, gefährde nicht nur andere Menschen, «sondern bedroht auch die möglichst schnelle Rückkehr unserer geilen, breit aufgestellten Kulturszene in Deutschland».

Jack White hat Spaß mit der Börse und Sohn Max

BERLIN: Schlagerkönig Jack White («Looking for Freedom», «Schöne Maid») hat nach dem Abschied aus der Musik nur noch ein Faible: die Börse. «Ich habe eine ganz klare Philosophie. Ich mache nur Fonds», sagte White (79) der Deutschen Presse-Agentur. Er habe dabei in den vergangenen Jahren ein gutes Näschen bewiesen. «Mir macht Börse sehr viel Spaß.» Mit Musik habe er wirklich nichts mehr am Hut. Er freue sich über die Gema-Abrechnungen für die Musikrechte an seinen Hits. «Ich brauche nie mehr zu arbeiten.»

Der Produzent, Komponist und Texter wird am 2. September 80 Jahre alt, den Geburtstag will er mit 50 Freunden in einem Berliner Restaurant feiern. Was den Ruhestand angeht, den verbringt er mit späten Vaterfreuden. Sohn Max (1) ist sein sechstes Kind und das erste mit seiner vierten Ehefrau Rafaella. «Ich habe zum ersten Mal Zeit für ein Kind und genieße die Vaterschaft. Das kann sich kein Mensch vorstellen, was ich für eine Freude mit unserem Max habe.»

Richard Gere und Diane Keaton als Ehepaar in Liebesromanze

LOS ANGELES: Die Hollywood-Stars Richard Gere (70) und Diane Keaton (74) sollen in der Rolle verheirateter Filmemacher in der Liebeskomödie «The Making Of» vor die Kamera treten. Der Oscar-prämierte Regisseur und Produzent Edward Zwick («Shakespeare in Love») wolle die Romanze im kommenden Frühjahr drehen, berichteten die Filmportale «Variety» und «Deadline.com» am Mittwoch.

Die Story dreht sich um die Eheleute, die einen Film über ihr eigenes Leben planen und dazu als Darsteller zwei jüngere Schauspieler (Blake Lively und Lin-Manuel Miranda) anheuern. Doch die geplante Love-Story droht zu platzen, denn um die eigene Ehe steht es schlecht.

Zwick will auch das Drehbuch schreiben. Mit dabei ist Marshall Herskovitz, der schon bei Zwicks größten Erfolgen als Autor und Produzent zur Seite stand. Das Duo arbeitete an Filmen wie «Jack Reacher: Kein Weg zurück» «Love and other Drugs - Nebenwirkung inklusive», «Blood Diamond», «Traffic - Macht des Kartells» und «Last Samurai».

Herzogin Meghan: Prinz Harry ist als Feminist Vorbild für Sohn

LOS ANGELES: Herzogin Meghan (39) ist nach eigener Aussage stolz darauf, dass ihr Ehemann Prinz Harry (35) als Feminist ein Vorbild für den gemeinsamen Sohn Archie (1) abgibt. Harry bezeichne sich selbst als Feminist, sagte die Herzogin bei einem am Mittwoch als Video veröffentlichten Gespräch mit der US-Frauenrechtlerin Gloria Steinem. «Und ich schaue mir unseren Sohn an und was für ein wunderschönes Vorbild er bekommt, indem er mit einem Vater aufwächst, für den dieser Teil seiner Selbstidentifikation so selbstverständlich ist. Dass man sich nicht dafür schämen muss, sich für fundamentale Menschenrechte für alle einzusetzen - und das beinhaltet natürlich Frauen.»

Bei dem Gespräch sitzen die beiden Frauen in einem Garten, auch die zwei Hunde von Meghan und Harry kommen zwischenzeitlich vorbei. Herzogin Meghan hat sich in der Vergangenheit immer wieder für unterschiedliche Themen öffentlich eingesetzt. In der vergangenen Woche hatte sie Frauen bei einem Online-Treffen dazu ermutigt, bei der US-Präsidentschaftswahl im November ihre Stimmen abzugeben.

Prinz Harry und Meghan hatten sich im März vom britischen Königshaus losgesagt. Nach Stationen in Kanada und in der US-Metropole Los Angeles leben Harry und Meghan mit ihrem einjährigen Sohn Archie nun in der kalifornischen Küstenstadt Santa Barbara.