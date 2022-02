Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 24.02.22 | Aktualisiert um: 14:25 | Überblick

Pink als Mutter oft gestresst: «Weine viel in meinem Kleiderschrank»

LOS ANGELES: US-Sängerin Pink (42) fühlt sich nach eigenen Angaben in ihrer Mutterrolle oft «überwältigt» und sucht dann nach einem Rückzugsort. «Ich weine viel in meinem Kleiderschrank», sagte die Zweifach-Mutter dem «People»-Magazin. Die Sängerin und mehrfache Grammy-Gewinnerin, die bürgerlich Alecia Moore heißt, hat mit ihrem Ehemann Carey Hart (46) einen fünfjährigen Sohn, Jameson Moon, und eine zehnjährige Tochter, Willow Sage.

«Es ist ein Problem, wenn du keine Grenzen in deinem Haus hast», sagte Pink. «Ich gehe in die Dusche und führe dort ein lautes Selbstgespräch. Dann drehe ich mich um und sehe, dass Willow die ganze Zeit dastand und mich angestarrt hat.» Sie hätte gerne mehr Möglichkeiten, sich in ihrem Haus zurückzuziehen. «Wir brauchen wirklich mehr Schlösser.»

Stiller und Taylor sind in der Pandemie wieder zusammen gekommen

LOS ANGELES: Komiker Ben Stiller (56) und Schauspielerin Christine Taylor (50) haben im Lockdown wieder zueinander gefunden. «Es war wirklich wundervoll für uns alle», sagte Stiller, der mit Taylor eine 19 Jahre alte Tochter und einen 16-jährigen Sohn hat, dem Magazin «Esquire». «Wir waren getrennt und sind wieder zusammengekommen und darüber sind wir glücklich.»

Beide hatten im Mai 2017 nach 17 Jahren Ehe ihre Trennung bekannt gegeben, waren im Frühjahr 2020 aber wieder zusammengezogen, damit auch Stiller die Kinder im Lockdown weiter sehen konnte. «Dann, mit der Zeit, entwickelte es sich», erklärte Stiller. Die wiederentdeckte Liebe sei unerwartet gewesen, sagte er. «Und eines der Dinge, die in der Pandemie entstanden.»

Stiller und Taylor hatten sich vor mehr als 20 Jahren bei Dreharbeiten kennengelernt und zusammen mehrere Filme gemacht, darunter die Komödien «Zoolander» und «Zoolander 2».