Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.02.22 | Aktualisiert um: 02:05 | Überblick

Tracee Ellis Ross und Leslie Jordan moderieren Oscar-Nominierungen

LOS ANGELES: Die US-Schauspielkollegen Tracee Ellis Ross (49, «Black-ish», «The High Note») und Leslie Jordan (66, «Will & Grace», «The Help») werden gemeinsam die diesjährigen Oscar-Nominierungen verkünden.

Das teilte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Donnerstag (Ortszeit) mit. Die Anwärter in 23 Sparten sollen am kommenden Dienstag (8. Februar) live auf der Oscar-Website und den sozialen Medien der Organisation bekannt gegeben werden. Die 94. Oscar-Verleihung im Dolby Theatre in Hollywood ist für den 27. März geplant. Filme wie «Belfast», «Dune», «King Richard», «Licorice Pizza» und «West Side Story» gelten in Branchenkreisen als Favoriten.

Schauspieler Dieter Mann ist tot

BERLIN: Der Schauspieler Dieter Mann ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 80 Jahren, wie seine Frau der Deutschen Presse-Agentur in Berlin bestätigte. Mann war mehrere Jahre Intendant des Deutschen Theaters in Berlin. Jahrzehnte stand er auf Theaterbühnen, mitgespielt hat er auch in Filmen wie dem Kriegsdrama «Der Untergang».

Der Bundesverband Schauspiel hatte ihn 2020 für sein Lebenswerk ausgezeichnet. «Seine Liebe zur Genauigkeit und zum Denken», so hieß es damals, machten ihn zum Publikumsliebling. Gelobt wurde sein sensibles, ernstes, präzises, unaufgeregtes und analytisches Spiel - im Theater genauso wie im Film, Fernsehen oder Hörfunk.

Geboren wurde Mann am 20. Juni 1941 in Berlin. Anfang der 1960er Jahre studierte er im Ostteil der Stadt an der Staatlichen Hochschule für Schauspielkunst «Ernst Busch». Noch während seines Studiums wurde er am Deutschen Theater verpflichtet.

Von 1984 bis 1991 führte er das Theater dann schließlich als Intendant. Er holte Regisseure wie Frank Castorf und Heiner Müller ans Haus. Später konzentrierte er sich wieder auf das Schauspielen, bis 2006 blieb er Ensemblemitglied am Deutschen Theater. Als vielgelobter Sprecher nahm Mann auch zahlreiche Hörbücher auf.

Sebastian Pufpaff gibt seine «Happy Hour» an Till Reiners ab (Foto-Archiv)

BERLIN: Die Comedyshow «Pufpaffs Happy Hour» gehört mit 70 Folgen seit 2013 zu den TV-Klassikern des Kultursenders 3sat - jetzt gibt Gastgeber Sebastian Pufpaff die Sendung an Till Reiners ab. Das teilte 3sat am Donnerstag mit. Der Grund liegt auf der Hand. Pufpaff (45) ist neuerdings beim Privatsender ProSieben unter Vertrag. Seit November moderiert er dort die wiederbelebte Show «TV total». Der Kabarettist und Stand-up-Comedian Till Reiners (36) wird erstmals am 20. März (20.15 Uhr) der Host bei der Show sein, die dann «Till Reiners' Happy Hour» heißen soll. Der Berliner wird die Sendung aus der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg moderieren und Gäste aus allen Bereichen der satirischen Bühnenunterhaltung präsentieren. Für 2022 sind zehn Sendungen geplant sowie ein Best-of an einem Thementag.

Kein Naturbursche: TV-«Ranger» liebt eher die Großstadt

DRESDEN/KÖLN: «Ranger»-Darsteller Philipp Danne ist privat eher Stadtmensch als Naturbursche. «Ich brauche die Großstadt um mich herum, Autos, ein bisschen Krach, das gehört zu meinem Leben dazu», sagte der Kölner vor der Ausstrahlung zwei neuer Folgen der ARD-Reihe «Der Ranger - Paradies Heimat» der Deutschen Presse-Agentur. Den ganzen Tag durch den Wald streifen, «genau das ist privat nicht so mein Ding». Der 36-Jährige spielt seit 2018 die Hauptrolle des Jonas Waldek.

Beim Dreh und für die Rolle sei es wundervoll, im Wald zu sein für zwei Monate. Aber tatsächlich in der Natur zu arbeiten, passe nicht zu ihm. Die Ranger seien ja auch oft allein unterwegs. «Da würde ich schnell einsam werden.» Nur manchmal dränge es ihn raus, «und dann auch mit Freude», sagte er. «Aber die Spaziergänge mit unserem Hund macht meine Frau.»

Auf den Dreh in der Sächsischen Schweiz, dem Schauplatz der Geschichten um den Waldek-Hof, freut sich Danne jedoch immer. «Diese Natur und Wälder sind Teil des Charakters, dann passt das auch, ich fühle mich da wahnsinnig wohl und richtig», sagte er. Das sei immer wie Abenteuerurlaub. Klettern oder andere Action-Szenen macht er am liebsten selbst und sich stets fit vor dem Sommer-Dreh. Eine totale Kamera-Einstellung von einer Bergwand aber ohne Seil müsse gedoubelt werden. «Das würde ich nicht hinkriegen, da müsste ich Jahre üben.»

Berliner Theatertreffen: Leiterin Büdenhölzer hört 2023 auf

BERLIN: Die Leiterin des Berliner Theatertreffens, Yvonne Büdenhölzer, gibt den Posten nach dem nächsten Festival ab. Das Theatertreffen 2022 werde ihre letzte Ausgabe sein, sagte sie am Donnerstag in Berlin. «Und warum ich aufhöre? Ich habe ein sehr schönes Angebot bekommen.» Das Theatertreffen zählt zu den renommiertesten Bühnenfestivals.

Büdenhölzer leitet das Format seit 2012. Zuvor war sie bereits für den Stückemarkt des Festivals verantwortlich. Nun freue sie sich über eine neue Herausforderung. Sie werde ab 2023 einer neuen Aufgabe nachgehen - mehr dazu werde Ende Mai bekanntgegeben.

Für das Theatertreffen werden jährlich die bemerkenswertesten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgewählt. Die nächste Ausgabe ist vom 6. bis 22. Mai geplant. Informationen zur Nachfolge Büdenhölzers sollen «voraussichtlich im Sommer» bekanntgegeben werden, hieß es in einer Mitteilung.

Glatzköpfiger Sean Penn in Trailer für Watergate-Serie (Foto-Archiv)

LOS ANGELES: Oscar-Preisträger Sean Penn (61, («Mystic River», «Milk») ist in dem am Mittwoch veröffentlichten ersten Trailer für die TV-Serie «Gaslit» kaum wiederzuerkennen. Glatzköpfig und mit Doppelkinn spielt er in der Serie über den Watergate-Skandal den früheren Justizminister und engen Nixon-Vertrauten John Mitchell. Mit blonder Toupierfrisur verwandelt sich Julia Roberts («Pretty Woman») in dessen exzentrische Ehefrau Martha Mitchell, die über illegale Machenschaften im Weißen Haus öffentlich plauderte und sich dadurch in Regierungskreisen äußerst unbeliebt machte. Die Drama-Serie über den Watergate-Skandal, der 1974 den damaligen US-Präsidenten Richard Nixon zu Fall brachte, feiert am 24. April beim US-Sender Starz Premiere.

Britische Botschafterin: Queen geht es sehr gut (Foto-Produktion)

BERLIN: Die britische Botschafterin in Berlin, Jill Gallard (53), hat ein Treffen mit der Queen als einen Höhepunkt ihrer Karriere erlebt. Die Königin habe 14 Premierminister kennengelernt. «Sie hat jede Woche mit Winston Churchill gesprochen. Wenn man darüber nachdenkt, ist das ein bisschen unglaublich», sagte Gallard der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Als sie 2011 Botschafterin in Portugal wurde, hatten die beiden demnach ein längeres Treffen. Sie hätten damals über globale, europäische und portugiesische Politik gesprochen. Mittlerweile ist Elizabeth II. (95) seit 70 Jahren Königin - in Großbritannien wird das Thronjubiläum dieses Jahr groß gefeiert. «Ich höre, dass es ihr sehr gut geht», sagt Gallard, die seit November 2020 Botschafterin in Berlin ist

Tim Mälzer: «Man darf die Leute nicht alleine lassen» (Foto-Archiv)

HAMBURG: Der Hamburger Fernsehkoch und Gastronom Tim Mälzer hofft darauf, dass die Politik durch Corona in Existenznot geratene Unternehmen weiterhin nicht alleine lässt. «Ich würde mir wünschen, dass die Regierung nach wie vor hinter den Kulissen daran strickt, den ins Straucheln geratenen Unternehmen - egal ob Einzelhandel, Unterhaltung oder Gastronomie - zu helfen. Dass deutlich wird, dass das keine Last ist, die ein Einzelner tragen muss, sondern dass das die Gemeinschaft trägt», sagte der 51-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die Menschen seien gänzlich unverschuldet ins Wanken geraten. «Man darf die Leute nicht alleine lassen, die jetzt vor den Trümmern ihrer Existenz stehen.»

Sebastian Pufpaff gibt seine «Happy Hour» an Till Reiners ab

BERLIN: Die Comedyshow «Pufpaffs Happy Hour» gehört mit 70 Folgen seit 2013 zu den TV-Klassikern des Kultursenders 3sat - jetzt gibt Gastgeber Sebastian Pufpaff die Sendung an Till Reiners ab. Das teilte 3sat am Donnerstag mit. Der Grund liegt auf der Hand. Pufpaff (45) ist neuerdings beim Privatsender ProSieben unter Vertrag. Seit November moderiert er dort die wiederbelebte Show «TV total».

Der Kabarettist und Stand-up-Comedian Till Reiners (36) wird erstmals am 20. März (20.15 Uhr) der Host bei der Show sein, die dann «Till Reiners' Happy Hour» heißen soll. Der Berliner wird die Sendung aus der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg moderieren und Gäste aus allen Bereichen der satirischen Bühnenunterhaltung präsentieren. Für 2022 sind zehn Sendungen geplant sowie ein Best-of an einem Thementag.

Reiners hat schon als Politik-Student an Poetry Slams teilgenommen. «Seit seinem ersten Soloprogramm «Da bleibt uns nur die Wut» verbindet er Politsatire und moderne Stand-up-Comedy, ist auf der Bühne ebenso zu Hause wie in TV und Social Media», so 3sat. Regelmäßig tritt er in den ZDF-Sendungen «heute-show» und «Die Anstalt» auf. Diesen März erhält er den Deutschen Kleinkunstpreis.

Vor dem Start von Reiners wird es keine neue Ausgabe mit Pufpaff mehr geben. Die letzte reguläre «Pufpaffs Happy Hour» war Anfang November auf 3sat gelaufen, ein «Best of 2021» wurde Ende Dezember gesendet.

Popstars Mika und Laura Pausini moderieren Eurovision Song Contest

TURIN: Die Popstars Mika und Laura Pausini werden den Eurovision Song Contest in Turin moderieren. Zusammen mit dem TV- und Radiomoderator Alessandro Cattelan sind die beiden die Gastgeber des Wettbewerbs vom 10. bis 14. Mai in Italien. Das wurde am Mittwochabend beim traditionellen Musikfestival von Sanremo offiziell bestätigt, als die drei zusammen auf die Bühne kamen.

Der im Libanon geborene Künstler Mika (38) hatte 2007 mit dem Album «Life in Cartoon Motion» und vor allem der Singles «Grace Kelly» großen Erfolg und wurde international berühmt. Pausini (47) ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten italienischen Sängerinnen der vergangenen drei Jahrzehnte und Grammy-Preisträgerin.

«Mama Ri!» - Rihanna postet Fotos mit offensichtlichem Babybauch (Foto-Archiv)

LOS ANGELES: Seit einiger Zeit gibt es Gerüchte über eine Schwangerschaft von Sängerin Rihanna: Nun hat die 33-Jährige selbst Fotos auf Instagram gepostet, auf denen deutlich ein offensichtlicher Babybauch zu sehen ist. Auf einem Bild ist sie dabei mit ihrem Partner, dem US-Rapper Asap Rocky, zu sehen. Zu den Fotos schrieb sie: «Wie die Gang zum Black History Month angetreten ist.» Viele User gratulierten dem Paar in den Kommentaren. «Mama Ri! Wir freuen uns so für euch, Königin», schrieb eine. Ein anderer kommentierte: «Ich kann nicht aufhören zu lächeln! Freue mich so für euch!» In wenigen Stunden sammelte der Post bereits mehr als neun Millionen Likes auf Instagram.

Channing Tatum brauchte Auszeit von der Schauspielerei (Foto-Archiv)

LOS ANGELES: US-Schauspieler Channing Tatum (41) hat nach eigenen Worten zuletzt eine Pause vom Filmgeschäft gebraucht. «Ich fühlte mich wie das fette Kind am Buffet, das nur arbeitet und arbeitet und arbeitet», sagte er in einem Interview mit dem Magazin «Variety» über die 2010er Jahre, in denen er eine Hauptrolle nach der anderen spielte. Dieses Jahr ist Tatum als Schauspieler an drei neuen Filmen beteiligt: Für den dritten Teil der Stripper-Geschichte «Magic Mike» spielt er noch einmal die Rolle des Mike Lane. Außerdem ist er in «The Lost City» und «Dog» zu sehen. Letzterer Film, bei dem Tatum auch Regie führte, ist demnach von seinem eigenen Hund Lulu inspiriert.

