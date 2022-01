Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.01.22 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

Lena Dunham: «Möchte nicht 38 werden, ohne ein Kind zu haben»

NEW YORK: US-Schauspielerin Lena Dunham («Girls») hat erneut über ihren großen Kinderwunsch gesprochen. «Ich werde dieses Jahr 36», sagte sie in einem Interview mit dem Branchenmagazin «The Hollywood Reporter» (Mittwoch). «Ich möchte nicht 38 werden, ohne ein Kind zu haben.» Das Thema sei umso wichtiger für sie geworden, seit sie ihren Ehemann, den britisch-peruanischen Musiker Luis Felber, kennengelernt habe. Das Paar hatte im September in London geheiratet. Dem Bericht zufolge wollen sie ein Kind adoptieren.

Dunham hat in der Vergangenheit bereits offen über ihren Kinderwunsch und in diesem Zusammenhang auch über ihre Unfruchtbarkeit gesprochen. Die 35-Jährige hatte sich vor vier Jahren wegen einer Endometriose-Erkrankung die Gebärmutter entfernen lassen. In einem Essay für das Magazin «Harper's Magazine» schrieb sie 2020 über gescheiterte Versuche, durch künstliche Befruchtung und eine Leihmutter ein Kind zu bekommen. Die Schauspielerin setzt sich zudem für Aufklärung über die chronische Unterleibserkrankung Endometriose ein.

«Nicht zu oft gelobt» - Silbereisen und seine kritische Familie

KÖLN: Entertainer Florian Silbereisen wird bei seinen TV-Auftritten von Familie und Freunden durchaus kritisch beäugt - und nachher nicht geschont. «Meine Familie ist groß und ich bin der Jüngste. Da wird man nicht zu oft gelobt», sagte der Schauspieler, Moderator und Musiker der Deutschen Presse-Agentur. Silbereisen ist von Samstag (22. Januar, 20.15 Uhr, RTL) an auch als Juror bei «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) zu sehen. Dann startet die 19. Staffel des Formats. Der 40-Jährige aus dem bayerischen Tiefenbach übernimmt den Job von Musikproduzent Dieter Bohlen.

Auch in der Öffentlichkeit sei er «nie mit Vorschusslorbeeren überschüttet worden», sagte Silbereisen. «Als ich beim «Traumschiff» als TV-Kapitän an Bord gegangen bin, haben viele den Untergang vorhergesagt.» Stattdessen sei die Sendereihe pünktlich zu ihrem 40-jährigen Jubiläum an Weihnachten sehr erfolgreich gewesen. «Und wenn die Geschichten demnächst hoffentlich noch überraschender und spannender werden, dann wird das «Traumschiff» auch in Zukunft nicht absaufen.»

Auf die Frage, ob er demnächst auch eine eigene Familie gründen möchte - und das dann auch seinen Fans verraten wird, sagte Silbereisen: «Jetzt suche ich ab Samstag erstmal einen Superstar! Sonst nichts. Aber bei RTL arbeitet man ja immer unter der Kontrolle von Frauke Ludowig. Und ich bin mir sicher: Ihr entgeht nichts ...» Ludowig ist als Promi-Expertin bekannt, sie moderiert bei RTL unter anderem «Exclusiv - Das Starmagazin».

Gerichtsstreit zwischen Britney Spears und ihrem Vater geht weiter

LOS ANGELES: Der Streit zwischen Sängerin Britney Spears (40) und ihrem Vater Jamie Spears (69) um Geldzahlungen und andere Angelegenheiten geht vor Gericht weiter. Bei einer Anhörung am Mittwoch in Los Angeles setzte Richterin Brenda Penny einen Gerichtstermin für Ende Juli fest. Die Anwälte beider Seiten lieferten sich am Mittwoch ein hitziges Gefecht, wie US-Medien berichteten.

Britneys Anwalt Mathew Rosengart brachte laut «Rolling Stone Magazine» frühere Vorwürfe vor, dass die Sängerin unter der langen Vormundschaft ihres Vaters massiv überwacht worden sein soll. Der Anwalt will auch Vorwürfe untersuchen lassen, wonach sich der Vater an dem Millionenvermögen seiner Tochter bereichert haben soll. Jamie Spears pocht auf weitere Zahlungen für sich und sein Anwaltsteam für geleistete Arbeit während der Vormundschaft.

Die Richterin fällte in dem Geldstreit von Tochter und Vater zunächst keine Entscheidung. Sie sah aber davon ab, der Sängerin die Anlage einer Geldreserve für mögliche Zahlungsforderungen vorzuschreiben, wie «Variety» berichtete. Demnach kann Spears über ihr Millionenvermögen frei verfügen.

Nach 13 Jahren unter Vormundschaft hatte Spears Mitte November ihre Freiheit zurückerhalten. Richterin Penny setzte Auflagen zur Kontrolle der Finanzen und der persönlichen Belange des Popstars aus. Jamie Spears hatte seit 2008 die Vormundschaft für seine Tochter inne, nachdem die Sängerin wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war.

«Parasite»-Regisseur Bong Joon Ho will Science-Fiction-Film drehen

LOS ANGELES: Zwei Jahre nach seinem historischen Oscar-Gewinn mit «Parasite» hat der südkoreanische Regisseur Bong Joon Ho offenbar ein neues Filmprojekt gefunden. Der Filmemacher will einen Science-Fiction-Film nach der Buchvorlage «Mickey7» drehen, wie die US-Branchenblätter «Hollywood Reporter» und «Deadline.com» am Mittwoch berichteten. Demnach ist das Studio Warner Bros. an Bord und Robert Pattinson als Hauptdarsteller im Gespräch.

Der im Februar erscheinende Roman «Mickey7» von Autor Edward Ashton dreht sich um einen Klon, der bei Weltraum-Expeditionen gefährliche Aufgaben übernimmt. Wenn er stirbt, wird ein neuer Klon generiert. Doch bei einer Mission in eine feindliche Eiswelt taucht Mickey unter und lehnt sich gegen das System auf. Bereits 2020 kauften Warner Bros. und Brad Pitts Produktionsfirma Plan B die Drehrechte. Regisseur Bong Joon Ho soll auch als Ko-Produzent und Drehbuchautor an dem noch titellosen Sci-Fi-Film mitwirken. Robert Pattinson ist ab März in dem Warner-Film «The Batman» auf der Leinwand zu sehen.

Die Gesellschaftssatire «Parasite» hatte 2020 vier Oscars gewonnen, für Regie, Drehbuch, bester fremdsprachiger Film und in der Top-Sparte «Bester Film». Die höchste Auszeichnung war nie zuvor an einen Film gegangen, der in einer anderen Sprache als Englisch gedreht wurde.