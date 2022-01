Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.01.22 | Überblick

Horst Lichter: Meine Generation wird kaum mehr die Welt verändern

KÖLN: Koch und Moderator Horst Lichter (59, «Bares für Rares») zählt sich zu einer Generation, die nicht mehr viel an der Welt verbessern wird.

Der Entertainer wird am Samstag (15. Januar) 60 Jahre alt. «Ich weiß, dass ich mit nun 60 Jahren einer Generation angehöre, die die Welt kaum mehr verändern wird. Das machen die Generationen nach uns, die Leute zwischen 20 und 50 Jahren, die sich andere Dinge wünschen», sagte Lichter der Deutschen Presse-Agentur. «Als ich 18 Jahre alt war, waren Autos und Mopeds das Größte auf der Welt. Rauchen war wichtig», sagte er. Das alles habe sich verändert - viel zum Positiven. «Eine andere Generation hat übernommen.».

Michael Schanze: Mein Rückzug vom TV in den 90ern war richtig

MÜNCHEN: Fernseh-Urgestein Michael Schanze («1, 2 oder 3», «Flitterabend») zieht vor seinem 75. Geburtstag (15. Januar) eine zufriedene Lebensbilanz. Die TV-Karriere in den 1990er Jahren zu beenden, sei richtig gewesen - und das obwohl damals beim ARD-«Flitterabend» noch immer Millionen Zuschauer einschalteten. Er habe zu der Zeit einfach den Drang gespürt: auf zu neuen Ufern, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Der Neustart sei nicht einfach gewesen. Umso dankbarer ist er, dass sich alles zum Guten gewendet habe. Schanze schaffte den Sprung ins ernsthafte Fach als Theaterschauspieler. Dabei habe ihm auch seine neue, kräftige Figur geholfen, weil er nicht mehr so sehr als der Entertainer aus dem Fernsehen wahrgenommen worden sei. Wenn also das Gewicht irgendeinen Vorteil habe, dann diesen, sagt Schanze.

Jüngst hat der Münchner die Arbeiten an einer Musical-Fassung von «Bambi» beendet. Theaterpläne liegen coronabedingt auf Eis. Überhaupt hat er sich während der Pandemie etwas zurückgezogen. Er zählt nach einer beidseitigen Lungenembolie 2019 zur Corona-Risikogruppe, wie er sagt. Deswegen fällt auch eine große Geburtstagsparty aus. Stattdessen werde im Familienkreis gefeiert, erzählt Schanze. «Die Telefondrähte laufen schon heiß, wer was kocht.»

Schauspieler-Ehepaar Jason Momoa und Lisa Bonet trennen sich

LOS ANGELES: US-Schauspieler Jason Momoa (42, «Aquaman») und seine Frau und Kollegin Lisa Bonet (54, «Angel Heart») gehen getrennte Wege. Ihre Liebe füreinander werde weiterleben, doch als Ehepartner würden sie sich trennen, teilte das Paar am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung auf Momoas Instagram-Konto mit. Dies geschehe in Zeiten großer Veränderungen, von denen viele Familien betroffen seien. Ihre Hingabe für ihre Kinder sei aber «unwandelbar», heißt es weiter.

Momoa und Bonet hatten 2017 nach langjähriger Beziehung geheiratet. Ihre beiden gemeinsamen Kinder wurden 2007 und 2008 geboren. Mit Ex-Ehemann Lenny Kravitz hat Bonet ein weiteres Kind, Schauspielerin und Model Zoë Kravitz (33).

Nach Todesschuss bei Baldwin-Dreh - Waffenmeisterin reicht Klage ein

SANTA FE: Knapp drei Monate nach dem Tod einer Kamerafrau bei einem Filmdreh mit Hollywood-Star Alec Baldwin hat eine Mitarbeiterin einen Requisiteur verklagt. Die Zivilklage der Waffenmeisterin sei am Mittwoch eingegangen, teilte das zuständige Gericht im US-Staat New Mexico mit. Die Klageschrift liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Die Klage der Waffenmeisterin richtet sich gegen einen Mann, der Requisiten, darunter Munition, für den Dreh des Westerns «Rust» geliefert hatte. Neben harmlosen Dummy-Patronen habe sich scharfe Munition in einer Schachtel befunden, die als Behälter für ungefährliche «Dummies» ausgewiesen gewesen sei, lautet der Vorwurf. Die Requisiten-Firma hatte im November in der «Los Angeles Times» die Lieferung scharfer Munition bestritten.

Bei dem Vorfall während der Dreharbeiten zu dem Low-Budget-Western «Rust» auf einer Filmranch in Santa Fe (New Mexico) war am 21. Oktober Chef-Kamerafrau Halyna Hutchins (42) tödlich verletzt und Regisseur Joel Souza an der Schulter getroffen worden. Alec Baldwin, der als Hauptdarsteller und Produzent bei dem Film mitwirkt, hatte die Waffe bei der Probe für eine Szene abgefeuert. Ermittlungen ergaben, dass in dem Colt eine echte Kugel steckte.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Anwälte der im Fokus stehenden Waffenmeisterin hatten im November «Sabotage» ins Spiel gebracht. Jemand könnte eine Kugel mit scharfer Munition in eine Schachtel mit harmlosen Dummy-Patronen gelegt haben, um den Dreh zu sabotieren, sagte damals der Anwalt Jason Bowles in einem TV-Interview. Die Waffenmeisterin hatte Vorwürfe der Nachlässigkeit am Set zurückgewiesen.

Megan Fox und Rapper Machine Gun Kelly haben sich verlobt

LOS ANGELES: US-Schauspielerin Megan Fox und Rapper Machine Gun Kelly (31) haben sich verlobt. «Sie hat ja gesagt», schrieb Kelly am Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram-Story und postete ein kurzes Video von einem Smaragd-Diamanten-Ring an der Hand der 35-Jährigen. Die «Transformers»-Schauspielerin verlinkte auf ihrem Instagram-Konto ein Video von dem Heiratsantrag.

Kelly geht in dem Video vor ihr mit dem Ring auf die Knie und sie küssen sich. Im Juli 2020 hätten sie unter diesem Banyanbaum gesessen und sich Magie gewünscht, schreibt Fox. Die Beziehung habe ihnen viel Arbeit und Opfer abverlangt. «Wir sind gemeinsam durch die Hölle gegangen, haben mehr gelacht, als ich mir je vorstellen konnte und dann hat er mich gefragt, ob ich ihn heiraten möchte.». Sie habe ja gesagt, schreibt Fox mit dem Datumshinweis 11. Januar.

Die Schauspielerin und der Rapper («Bloody Valentine»), mit bürgerlichem Namen Colson Baker, hatten sich 2020 am Filmset von «Midnight in the Switchgrass» in Puerto Rico kennengelernt. Fox hatte sich kurz zuvor nach zehn Jahren Ehe von dem Schauspieler Brian Austin Green (48) getrennt. Sie haben drei gemeinsame Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren. Kelly hat aus einer früheren Beziehung eine zwölfjährige Tochter.

«Snow White»-Zuwachs für Rachel Zegler und Gal Gadot

LOS ANGELES: «Wonder Woman»-Star Gal Gadot (36) und Rachel Zegler (20, «West Side Story») erhalten für ihre geplante «Snow White»-Verfilmung Verstärkung. US-Schauspieler Andrew Burnap (30), der im vorigen Jahr den Tony-Theaterpreis als bester Hauptdarsteller für das Drama «The Inheritance» gewann, hat den Zuschlag für die männliche Hauptrolle erhalten, wie die Branchenblätter «Hollywood Reporter» und «Deadline.com» am Mittwoch (Ortszeit) berichteten. Zegler hieß Burnap auf Twitter zur Besetzung willkommen.

Das als Musical geplante Schneewittchen-Remake ist eine Realverfilmung des Märchenklassikers «Snow White». Regisseur Marc Webb («The Amazing Spider-Man») soll im Frühjahr mit den Dreharbeiten beginnen. Das Disney Studio hatte bereits im vorigen Sommer die Hauptrolle von Schneewittchen an Nachwuchsstar Zegler vergeben. Gadot erhielt den Zuschlag als die böse Königin. Burnap soll eine neue Figur spielen und in dieser Rolle auch singen.

Schon seit 2016 plant Disney eine Realverfilmung des Märchens der Gebrüder Grimm um das schöne Schneewittchen, die böse Königin-Stiefmutter und die hilfsbereiten Zwerge. 1937 hatte das Studio mit «Schneewittchen und die sieben Zwerge» seinen ersten abendfüllenden Zeichentrickfilm herausgebracht.

US-Sängerin Ronnie Spector stirbt mit 78 Jahren

NEW YORK: Die amerikanische Sängerin Ronnie Spector ist mit 78 Jahren gestorben.

«Unser geliebter Erdenengel Ronnie hat heute nach einem kurzen Kampf gegen den Krebs friedlich diese Welt verlassen», teilte die Familie auf der Internetseite der Künstlerin mit. Auch zahlreiche US-Medien wie die «New York Times» zitierten aus der Stellungnahme. Spector wurde in den 60er-Jahren als Frontfrau des Trios «The Ronettes» bekannt und sang Lieder wie «Be My Baby» oder «Baby, I Love You». Dabei machte sie Schluss mit dem unschuldigen Auftreten vieler ihrer Pop-Kolleginnen und verkörperte ein eher verruchtes Image.