Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Maggie Gyllenhaal behält als Schauspielerin Ideen oft für sich

LOS ANGELES: Maggie Gyllenhaal hat den Eindruck, als Schauspielerin nur selten wegen ihrer Ideen geschätzt zu werden. «Sie sagen, dass sie es tun, aber Menschen sind gereizt von Schauspielerinnen mit vielen Ideen», sagte die 44-Jährige der «New York Times» (Mittwoch). «Ich bin kein Idiot, daher behalte ich sie meistens für mich.»

Gyllenhaal hatte Rollen in Filmen wie «The Dark Knight» und «Schräger als Fiktion». Beim Psychodrama «Frau im Dunkeln» arbeitete sie erstmals als Regisseurin. Die Verfilmung des gleichnamigen Romans der italienischen Autorin Elena Ferrante mit Hauptdarstellerin Olivia Colman wurde im November mit vier Gotham Awards ausgezeichnet.

Götz Alsmann hat auf dem Flohmarkt mit dem Sammeln begonnen

MÜNSTER: Moderator Götz Alsmann («Zimmer frei!») hat mit viel Akribie eine Schallplatten-Sammlung zusammengetragen. «Ich sammle seit meinen Teenager-Tagen. Angefangen habe ich - wie man es in den 70er Jahren so tat - auf dem Flohmarkt», sagte der 64-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Viel habe er zudem über Auktionslisten gekauft. «Das war die Zeit lange vor Ebay. Da bekam man im Januar eine Liste und man musste bis Ende Februar schreiben, was einem eine bestimmte Platte wert ist. Etwa im Mai bekam man dann Bescheid», sagte er. Geld sei per «internationaler Postanweisung» geflossen. «Und im Oktober bekam man dann endlich die Platte.»

Alsmann präsentiert vom 3. Januar an Fundstücke aus seinem Archiv in einem neuen Podcast des WDR. Er trägt den Titel «Der geheime Garten des Jazz». Der Münsteraner will darin weniger bekannte Jazz-Produktionen aus den 1950ern und 1960ern beleuchten und dazu Anekdoten erzählen.

«Die Platten, die ich vorstelle, sind vielleicht keine Platten, die man kennen muss. Aber es sind Platten, die kennenzulernen sich lohnt», sagte er. «Und: Sie stammen alle aus meiner Sammlung.»

Mit fast 50: Popsänger Sasha ärgert sich über seine Augen

SOEST: Popsänger Sasha («If You Believe», «Schlüsselkind») sieht seinem 50. Geburtstag am kommenden Mittwoch (5.1.) gelassen entgegen - wobei er mit den Augen mittlerweile durchaus Probleme hat. «Ich war immer stolz darauf, dass ich so gut sehen kann. Das hat sich dann vor zwei Jahren geändert. Damals habe ich auf einen Schlag 1 bis 1,5 Dioptrien verloren. Und das macht mir zu schaffen», sagte der Sänger der Deutschen Presse-Agentur.

Er habe ansonsten nicht das Gefühl, 50 zu werden. «Aber das ist vermutlich ein hormoneller Trugschluss. Mir sagt aber auch niemand, dass ich aussehe wie 50.» Er hätte am liebsten mit Mitte 30 die Stopptaste gedrückt. «Man ist körperlich super fit, hat schon genug erlebt, um sich nicht mehr ins Bockshorn jagen zu lassen und steht mitten im Leben.»

An seinem Jubiläum plant der Musiker, mit Ehefrau Julia essen zu gehen und im Sommer ein Gartenfest zu feiern. Im Herbst will der Westfale, der seit Jahren in Hamburg lebt, mit seiner Revue «This Is My Time» auf Tour gehen. Diese soll am 8. Oktober in Bremen starten und am 21. November in Wien enden.

Diane Kruger spricht mit kleiner Tochter Deutsch in Amerika

AUGSBURG/ATLANTA: Die Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger (45) will ihrer dreijährigen Tochter auch Deutschland als Heimat nahebringen. «Ich möchte meiner Tochter auch die Möglichkeit eröffnen, in Deutschland zu sein. Ich spreche mit ihr auch nur Deutsch», sagte der im niedersächsischen Algermissen aufgewachsene Filmstar («Troja», «Inglourious Basterds», «Aus dem Nichts») der «Augsburger Allgemeinen» (Donnerstag). «Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie viel es bringt zu reisen und in anderen Ländern zu wohnen. Je offener man gegenüber anderen Kulturen ist, desto mehr schätzt man vielleicht seine eigene Kultur.»

Sie versuche ihre Tochter so aufzuziehen, dass ihr das Reisen gefalle und dass sie mit allen Kulturen okay sei, sagte Kruger. «Ich habe unheimlich gerne in Paris gelebt. Ich hoffe, dass wir da noch mal leben werden.» Derzeit lebt Kruger, die früh als Model von Deutschland nach Frankreich ging, mit ihrem Partner Norman Reedus («The Walking Dead») in den USA. «Ich habe mich in Atlanta voll eingelebt. Mein Lebensgefährte hat dort ein Haus, und wir überlegen, ob wir das behalten. Wir sind da auf dem Land. Es ist für ein Kind schon etwas anderes, wenn es im Grünen aufwächst. So gesehen kann es sein, dass wir künftig die Hälfte des Jahres dort verbringen.»

Krugers neuer Film «The 355» soll am 6. Januar ins Kino kommen. Er wird als feministischer Actionthriller beworben.

Medien: Jury in Missbrauchsprozess gegen Maxwell kommt zu Urteil

NEW YORK: Im Missbrauchsprozess gegen Jeffrey Epsteins Ex-Partnerin Ghislaine Maxwell steht die Urteilsverkündung übereinstimmenden Medienberichten zufolge kurz bevor. Die Jury in New York habe sich nach mehrtägigen Beratungen am Mittwoch geeinigt, hieß es.

In dem seit November laufenden Prozess wurde Maxwell vorgeworfen, als Helferin des bis in die höchsten Kreise vernetzten Multimillionärs Epstein eine zentrale Rolle beim Aufbau eines Rings zum sexuellen Missbrauch von Minderjährigen gespielt zu haben.