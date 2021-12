Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.12.21 | Aktualisiert um: 14:20 | Überblick

Rupert Grint hängt sehr an Rolle als Ron Weasley aus «Harry Potter»

LONDON: Der britische Schauspieler Rupert Grint (33) könnte sich nach eigenen Worten vorstellen, seine Rolle als Ron Weasley aus den «Harry Potter»-Filmen in zukünftigen Projekten wieder zu spielen. Es gebe Gespräche über mögliche Neuauflagen oder Fortsetzungen der Filmreihe, sagte Grint im «Entertainment Tonight»-Interview. «Bei allem, was gerade passiert, wurde sehr viel darüber geredet, Ron wieder zu spielen. Und ich habe das Gefühl, dass ich diese Figur bin», sagte er.

«Ich glaube, ich hatte anfangs eine sehr seltsame Beziehung zu ihm, aber ich habe das Gefühl, dass viel von mir in ihm steckt.» Daher habe er das Bedürfnis, die Figur zu beschützen. Einen Grund, Nein zu einem neuen Film zu sagen, habe er nicht - «ich bin sehr stolz darauf, ein Teil davon zu sein», erklärte Grint.

20 Jahre nach seinem ersten Auftritt als Ron Weasley in «Harry Potter und der Stein der Weisen» ist Grint an Neujahr zusammen mit Daniel Radcliffe und Emma Watson in einer Retrospektive zu sehen: Der Streamingdienst HBO Max zeigt «Return to Hogwarts» mit vielen Darstellerinnen und Darstellern der achtteiligen Filmreihe.

Fans sollten sich bei der Spezialsendung auf viele Emotionen einstellen, sagte Grint zu «Entertainment Tonight». «Diese Filme waren unsere Kindheit. Wir sind an den Filmsets aufgewachsen, deshalb hat es eine unglaubliche Bedeutung für uns alle.»

«Zwerg Nase»-Star: Peter Dinklage ist ein Idol für mich

BERLIN: Der 1,36 Meter große Berliner Schauspieler Mick Morris Mehnert hat ein großes Vorbild: den kleinwüchsigen «Games of Thrones»-Star Peter Dinklage. «Peter Dinklage ist ein Idol für mich, weil er einen sehr krassen Weg gegangen ist in der Schauspielerei», sagte der 25-jährige Mehnert der Deutschen Presse-Agentur.

«Ich habe viele Filme von ihm gesehen und ich finde seine Stimme total toll», schilderte der Jung-Schauspieler. «Er hat so eine Stimme: Wenn er irgendetwas sagt, ist er sehr kraftvoll.» Es sei einfach sehr spannend, Dinklage zuzuhören. «Er spielt ja auch diesen hohen Status. Das ist ja das Ding, trotz seiner Statur. Er hat, glaube ich, meine Größe. Und er spielt einen Fürsten und es kommt richtig gut rüber. Man sieht da die Größe nicht mehr. Er ist nobel.»

Der 1,35 Meter große Dinklage hat im Fantasy-Epos «Game of Thrones» den lasterhaften Tyrion Lennister gespielt und ist damit weltweit bekannt geworden. Mehnert ist am Heiligabend (16.25 Uhr) im ZDF-Weihnachtsmärchen «Zwerg Nase» in der Titelrolle zu sehen.

Aschenbrödel-Prinz Travnicek schaut den Märchenfilm mit seinem Sohn

PRAG: Der tschechische Schauspieler Pavel Travnicek, in Deutschland vor allem als Prinz aus «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» bekannt, schaut den Märchenfilm nach eigenen Worten auch zusammen mit seinem vierjährigen Sohn. «Mein kleiner Sohn Max ist jetzt in einem Alter, wo er mich im Fernsehen erkennt», erzählte Travnicek im Gespräch mit «Bild» (Donnerstag). «Vorher konnte er es sich nicht erklären, wieso eine junge Version von Papa im TV reitet und ich neben ihm auf der Couch sitze.»

«Aschenbrödel» habe seinen Sohn auch zu einem Berufswunsch inspiriert: «Max möchte jetzt auch Prinz werden, spielt die Szenen im Kinderzimmer nach», berichtete Travnicek. «Er wünscht sich zu Weihnachten jetzt genau so ein Pferd wie im Film.»

Der 71-Jährige, der nach seinem Durchbruch in «Aschenbrödel» in weiteren Märchenfilmen mitspielte, ist in vierter Ehe verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Ende 2016 wurde Max geboren, sein erstes Kind mit Ehefrau Monika. «Es ist wie ein Jungbrunnen für mich, das ist viel besser, als in die Kur zu fahren», sagte der Schauspieler im Interview. «Dank meines Sohnes bin ich geistig und körperlich fit, fühle mich viel jünger, als ich es im Personalausweis bin.»

Leslie Mandoki rettete Fische aus Restaurant-Aquarium vor dem Tod

BERLIN: Musikproduzent Leslie Mandoki kocht in seinem Haus am Starnberger See für seine Familie am liebsten Fischcurry mit frischem Gemüse und Currysoße - er würde seinen Fisch aber niemals selbst fangen. «Angeln brächte ich nicht übers Herz. Im Gegenteil: Ich habe mal in einem Restaurant aus einem Aquarium alle Fische gekauft und sie dann wieder in den Fluss geworfen», sagte der Songschreiber der Deutschen Presse-Agentur. Er sei zwar regelmäßig mit dem Kanu auf dem Starnberger See unterwegs, aber eher zu Inspirationszwecken. Die Zutaten für seine Gerichte kaufe er bei Fischern auf dem Bauernmarkt.

Beliebt sei sein Fischcurry auch bei seinen Musikerkollegen vom Projekt Mandoki Soulmates - sofern der 68-Jährige mal dran ist. «Jeden Tag gibt es Diskussionen, wer kochen darf. Alle sind unfassbar gute Köche. Wir alle waren ein Leben lang unterwegs und haben auf unseren Reisen viele Küchen kennengelernt.» Nur einer hält sich in dieser Runde oft raus, wie Mandoki im Rahmen der Veröffentlichung des Albums «Utopia for Realists» im September verriet: «Mein Nachbar, Peter Maffay.» Er sei der einzige Musikerfreund, «der nicht kocht, aber beim Vorbereiten hilft er immer gern mit».

Zu Mandokis «Soulmates» zählen neben Maffay unter anderem die Sänger Ian Anderson und Jesse Siebenberg, der Trompeter Till Brönner und Gitarrist Al Di Meola.

«Critics Choice Awards» in Hollywood wegen Pandemie verschoben

LOS ANGELES: Hollywoods erste große Filmgala im nächsten Jahr, die Vergabe der «Critics Choice Awards», ist wegen der rasanten Ausbreitung der hochinfektiösen Omikron-Variante des Coronavirus verschoben worden. Die Trophäen des renommierten Kritikerverbands Critics Choice Association (CCA) hätten am 9. Januar im Ballsaal eines Luxushotels in Los Angeles vergeben werden sollen. Bei der Gala waren zahlreiche Hollywoodstars erwartet worden.

Es sei eine «kluge und verantwortungsvolle» Entscheidung, die Verleihung abzusagen, teilte der Verband am Mittwoch mit. In den kommenden Monaten solle ein neuer Termin für eine Live-Veranstaltung mit Gästen festgelegt werden.

Die Nominierungen für die Filmpreise waren am 13. Dezember verkündet worden. Steven Spielbergs Filmmusical «West Side Story» und das Nordirland-Drama «Belfast» von Regisseur Kenneth Branagh kamen auf je elf Nominierungen, das Science-Fiction-Epos «Dune» und das Western-Drama «The Power of the Dog» auf jeweils zehn. «Dune»-Komponist Hans Zimmer ist unter den Trophäen-Anwärtern für die beste Filmmusik. Auch Darstellerinnen und Darsteller wie Benedict Cumberbatch («The Power of the Dog»), Denzel Washington («Macbeth»), Lady Gaga («House of Gucci») und Kristen Stewart («Spencer») sind im Rennen um die Preise.

Michael Keaton soll Batman in «Batgirl»-Verfilmung spielen

LOS ANGELES: Hollywood-Star Michael Keaton (70), der unter der Regie von Tim Burton in «Batman» (1989) und «Batmans Rückkehr» (1992) Furore machte, will erneut den Held im Fledermauskostüm spielen. Er werde in «Batgirl» an der Seite der jungen Hauptdarstellerin Leslie Grace mitwirken, berichteten die Branchenportale «Deadline.com» und «Hollywood Reporter» am Mittwoch. Die 26-jährige Sängerin und Schauspielerin («In the Heights») verlinkte den Casting-Bericht auf Twitter.

Grace hatte im Juli den Zuschlag für die Hauptrolle als Batgirl-Figur Barbara Gordon bekommen. Der Superheldinnen-Film wird von dem belgischen Regie-Duo Adil El Arbi und Bilall Fallah («Bad Boys for Life») inszeniert. Christina Hodson («Bumblebee», «Birds of Prey») liefert das Skript. Die Dreharbeiten in London sind bereits angelaufen.

Die Batgirl-Figur tauchte erstmals in den 1960er Jahren in Comic-Heften auf. Die Geschichte der fiktiven Superheldin dreht sich um Barbara Gordon, Tochter von Commissioner James Gordon (J.K. Simmons), dem Polizeichef von Gotham City. Nach zahlreichen Fledermaus-Verfilmungen erhält Batgirl nun ihren ersten eigenständigen Film.

James Franco spricht über frühere Sexsucht und Fehlverhalten

LOS ANGELES: Schauspieler und Regisseur James Franco (43) hat in einem Radiointerview offen über Sexsucht und Fehlverhalten gegenüber Frauen gesprochen. Der Sender SiriusXM veröffentlichte am Mittwoch Auszüge aus dem Gespräch, das am Donnerstag in ganzer Länge gesendet werden sollte. Darin äußerte sich der Hollywood-Star zu den Anschuldigungen mehrerer Frauen, die ihm vor vier Jahren in einem Zeitungsinterview sexuelle Belästigung vorgeworfen hatten.

Er habe seitdem an sich gearbeitet und sich verändert, sagte Franco. Mit 17 Jahren habe er eine frühere Alkoholsucht in den Griff bekommen, aber danach sei er süchtig nach Ruhm und nach Sex gewesen. Er habe Frauen ständig betrogen und viele Menschen verletzt, räumte der Schauspieler ein. Es sei falsch gewesen, mit Studentinnen in seiner inzwischen geschlossenen Schauspielschule Sex zu haben.

Zwei ehemalige Schauspielschülerinnen hatten Franco 2019 unter anderem wegen Diskriminierung, sexueller Nötigung und Einschüchterung verklagt. Laut «People.com» soll er in diesem Jahr eine Millionen-Entschädigung an die Frauen gezahlt haben.

Franco wirkte in Filmen wie «Milk», «Spider-Man», «The Interview» und «The Disaster Artist» mit. Seine Rolle in dem Survival-Film «127 Hours» brachte ihm 2011 eine Oscar-Nominierung als bester Hauptdarsteller ein.