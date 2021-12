Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

George Harrisons «My Sweet Lord» hat nun ein Musikvideo

LOS ANGELES: 20 Jahre nach dem Tod des Ex-Beatles George Harrison ist ein offizielles Musikvideo zu seinem Hit «My Sweet Lord» erschienen - mit vielen prominenten Gästen. In dem Kurzfilm, der am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlicht wurde, haben unter anderem Harrisons früherer Band-Kollege Ringo Starr, Schauspieler Mark Hamill und Regisseur Taika Waititi Gast-Auftritte. Auch Harrisons Witwe Olivia und Sohn Dhani, der das Video co-produzierte, sind zu sehen. Veröffentlicht wurde der Clip zum 50. Jahrestag des Albums «All Things Must Pass», auf dem «My Sweet Lord» erstmals zu hören war.

Das rund siebenminütige Video folgt den Schauspielern Fred Armisen und Vanessa Bayer, die als Spezialagenten auf einer geheimen Mission sind. Dabei treffen sie viele weitere Stars. Die Suche der beiden endet schließlich, als sie «My Sweet Lord» im Radio hören. Die Agenten seien «auf der Suche nach etwas, das nicht zu sehen ist», heißt es auf der Website von George Harrison. Der Kurzfilm spiegele damit «die suchende Natur des Songs» wider.

Der legendäre Leadgitarrist der Beatles starb am 29. November 2001 in Los Angeles an Krebs. Er wurde 58 Jahre alt.

Spider-Man Tom Holland kündigt Abschied von Superhelden-Rolle an

LOS ANGELES: Der britische Schauspieler Tom Holland («Spider-Man») möchte sich bald eine Auszeit vom Filmgeschäft nehmen. «Ich habe mich die letzten sechs Jahre so sehr auf meine Karriere konzentriert», sagte der 25-Jährige im Interview mit dem US-Magazin «People». «Ich möchte eine Pause einlegen und mich darauf fokussieren, eine Familie zu gründen» - außerdem wolle er herausfinden, was er außerhalb der Film-Welt tun wolle. Er liebe Kinder und könne es kaum erwarten, selbst Vater zu sein.

Der in London geborene Schauspieler ist aktuell zum dritten Mal als Spider-Man im Kino zu sehen. Bei den Dreharbeiten zum Film «Spider-Man: No Way Home» habe er «jede Minute genossen», sagte Holland - «aber ich habe das Gefühl, dass wir bereit sind, uns von Spider-Man zu verabschieden». Es sei nun an der Zeit für Veränderung. «Ich würde gerne eine Zukunft von Spider-Man sehen, die vielfältiger ist - vielleicht mit einer Spider-Gwen oder einer Spider-Woman», fügte er hinzu. «Wir hatten drei Spider-Mans hintereinander; wir waren alle gleich. Es wäre schön, etwas anderes zu sehen.»

Holland hatte die Rolle des Superhelden 2015 übernommen. Zuvor spielten Toby Maguire und Andrew Garfield den legendären Spider-Man.

«Tatort»-Schauspieler Miroslav Nemec kehrt ins Kloster zurück

MÜNCHEN: Für den Münchner «Tatort»-Kommissar Miroslav Nemec ist die neueste Folge «Wunder gibt es immer wieder» im Kloster eine Rückkehr in die eigene Kindheit. «Eine meiner Tanten hat im damaligen Jugoslawien wegen einer Behinderung zeitweise in einem Nonnenkloster gelebt, und ich durfte sie als Junge dort in den Ferien besuchen», sagte Nemec im Gespräch mit «katholisch.de».

Im neuen «Tatort» verschlägt es Nemec, der seit 1991 den TV-Kommissar Ivo Batic spielt, und seinen Kollegen in ein Kloster, um den Mord an einem Wirtschaftsprüfer aufzuklären. Dieser war zuletzt dort tätig. Der neue Münchner «Tatort» läuft am Sonntag (19.12.) um 20.15 Uhr im Ersten.

Im echten Leben hat Nemec nichts mehr mit der Kirche zu schaffen: «Mit Gottes Bodenpersonal konnte ich nie viel anfangen. Und ich muss sagen, dass ich meinen Austritt angesichts der Missbrauchsfälle und des kirchlichen Umgangs damit auch nie bereut habe.»

US-Autorin und Feministin bell hooks im Alter von 69 Jahren gestorben

WASHINGTON: Die US-Literaturwissenschaftlerin und Feministin bell hooks ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Das teilten das Berea College im US-Bundesstaat Kentucky und mehrere Medien unter Berufung auf ihre Familie am Mittwoch mit. Hooks sei in ihrem Haus in Berea nach längerer Krankheit gestorben. Die Universität, an der hooks gelehrt hatte, würdigte die Professorin als großartige Autorin, Intellektuelle und «eine der bedeutendsten feministischen Wissenschaftlerinnen des Landes». US-Vizepräsidentin Kamala Harris bezeichnete hooks als «erfolgreiche Autorin, Aktivistin und Wegbereiterin».

«Der tiefgreifende und positive Einfluss von bell hooks wird uns noch über Generationen hinweg begleiten», schrieb Harris auf Twitter. hooks veröffentlichte mehr als 30 Bücher, die sich vor allem mit Genderfragen, Rassismus und Feminismus beschäftigten. Sie zählte seit den 1970er-Jahren zu den bedeutendsten Stimmen für Frauen- und Bürgerrechte. Und kritisierte, der Anspruch des Feminismus, für alle Frauen zu sprechen, habe «die einzigartigen Erfahrungen von Frauen aus der Arbeiterklasse und von schwarzen Frauen an den Rand gedrängt».

hooks war unter dem Namen Gloria Jean Watkins am 25. September 1952 in Hopkinsville in Kentucky geboren worden. Sie übernahm ihren Künstlernamen - in Kleinschreibung - von ihrer Urgroßmutter mütterlicherseits, Bell Blair Hooks. hooks wurde im Laufe ihrer Karriere mehrfach ausgezeichnet und lehrte an mehreren Universitäten, zuletzt am Berea College. Als ihre bekanntesten Bücher gelten «Ain't I a woman? Black women and feminism» aus dem Jahr 1981 und «Alles über Liebe - Neue Sichtweisen» (2018).

Biden will Kennedy-Tochter als US-Botschafterin in Australien

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden will eine Tochter des früheren Staatschefs John F. Kennedy für den Posten als Leiterin der amerikanischen Botschaft in Australien nominieren. Unter der Regierung von Ex-Präsident Barack Obama war Caroline Kennedy von 2013 bis 2017 bereits Botschafterin in Japan gewesen. Die bevorstehende Nominierung der 64-Jährigen für die Stelle in Australien muss noch vom Senat bestätigt werden. Das könnte mehrere Wochen oder sogar Monate dauern.

Der Präsident John F. Kennedy war am 22. November 1963 in Dallas bei einem Attentat erschossen worden. Die Tochter von Jacqueline Kennedy und dem als JFK bekannten demokratischen Präsidenten war zu dem Zeitpunkt gerade mal sechs Jahre alt. Von vier Kindern des früheren Präsidentenpaars ist heute nur noch Caroline Kennedy am Leben.

Wie kaum eine andere Familie in der Geschichte der USA verkörpert der Kennedy-Clan Einfluss und Macht. Die Nachkommen des Geschäftsmannes und Diplomaten Joseph Kennedy (1888-1969) besetzten und besetzen als Demokraten ranghohe Ämter in Regierung und Parlamenten.