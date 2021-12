Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.12.21 | Aktualisiert um: 14:25 | Überblick

«Liebe dich unendlich» - Lenny Kravitz gratuliert Tochter Zoë

LOS ANGELES: US-Rockstar Lenny Kravitz hat seiner Tochter Zoë zum 33. Geburtstag mit einem Strandfoto aus Kindheitstagen gratuliert. Das Bild zeigt den Musiker und die junge Zoë beim Spielen im Sand, zwischen ihnen ist eine kleine Sandburg zu sehen. «Happy Birthday, Zoë. So viele weitere Burgen, die wir gemeinsam zu bauen haben. Ich liebe dich unendlich», schrieb der 57-Jährige neben das Foto auf Instagram.

Zoë Kravitz ist das einzige Kind des US-Sängers aus dessen Ehe mit der Schauspielerin Lisa Bonet. Heute ist sie als Schauspielerin und Model erfolgreich. Kravitz, die zuletzt neben Robert Pattinson für «The Batman» als Catwoman vor der Kamera stand, plant ihr Regiedebüt mit dem Thriller «Pussy Island».

Warum das Comeback der RTL-Kultserie «Balko» auf Teneriffa spielt

SANTA CRUZ DE TENERIFE: Bald ermitteln Jochen Horst und Ludger Pistor wieder für RTL als die Kult-Schnüffler Balko und Krapp. Dass sie die Fälle nicht mehr im Ruhrpott, sondern auf der Kanareninsel Teneriffa lösen, war die Idee von Ufa-Produzent Guido Reinhardt.

Reinhardt erläuterte der dpa: ««Balko» und Teneriffa, zwei zunächst sehr unterschiedliche Themen, haben für mich eine sehr besondere und persönliche Bedeutung. «Balko» wurde von der Ufa in den letzten Staffeln der Serie von einem meiner ehemaligen Mentoren, Uwe Franke, produziert, und ich habe die Serie selbst sehr gerne geschaut. Mit der Insel Teneriffa fühle ich mich ebenfalls stark verbunden, da ich diese regelmäßig mit meiner Frau und meinem Hund besucht habe. Irgendwann sind die beiden Themen in meinem Kopf verschmolzen.»

Das Ergebnis fühle sich gut an, so der Produzent: «Ich bin stolz, das Format auf die Insel geholt zu haben. Die faszinierende Landschaft, die Vielseitigkeit der Insel und die besondere Atmosphäre - Teneriffa bietet für mich die perfekte Kulisse.» Die Dreharbeiten zur Ufa-Fiction-Produktion «Balko Teneriffa» begannen im Oktober. Dabei hatten Horst und Pistor viel Gelegenheit, die Insel zu erkunden. Neu dabei: Tamara Romera Ginés («Um Himmels Willen») als Alicia Ruíz.

Zwischen 1995 und 2006 hatte «Balko» bei RTL in der Spitze mehr als sechs Millionen Zuschauer - insgesamt liefen acht Staffeln mit 120 Folgen. Zunächst spielte Jochen Horst die Titelrolle an der Seite von Ludger Pistor, ab Staffel 4 übernahm 1998 dann Bruno Eyron den Part.

Britney Spears verreist an ihrem 40. Geburtstag mit ihrem Verlobtem

LOS ANGELES: Einen Tag vor ihrem 40. Geburtstag teilt Britney Spears ihren Fans auf Instagram mit, dass sie mit ihrem Verlobten Sam Asghari auf Reisen gehe. Sie würden sich so freuen, an diesem Freudentag zu verreisen, schrieb Spears am Mittwoch zu Fotos und kurzen Videos des Paares. Sie danke Gott, dass sie nun ins Ausland reisen könne. Spears, die am Donnerstag 40 Jahre alt wird, hatte Mitte November nach 13 Jahren unter Vormundschaft per Gerichtsentscheid ihre Freiheit zurückerhalten.

In dem Video zeigt sich Spears mit Shorts und rosa Stiefeln eng umschlungen und küssend mit Ashgari an einer Flugzeugtür. Über das Reiseziel sagte sie nichts. Auch ihr Verlobter postete die Szene und gratulierte Spears zum Geburtstag. Er würde sie Löwin nennen, weil er ihre Stärke bewundern würde. Ihr Lächeln würde seine Welt erhellen. «Alles Gute zum ersten Geburtstag für meine Frau», schrieb der 27-Jährige auf Instagram.

Im September hatten Spears und Ashgari, ein Tänzer und Fitnesstrainer, ihre Verlobung verkündet. Einen Hochzeitstermin haben sie bislang nicht mitgeteilt.

«Breaking Bad»-Star Aaron Paul wird wieder Vater

LOS ANGELES: Der aus der Serie «Breaking Bad» bekannte US-Schauspieler Aaron Paul (42) wird wieder Vater. Seine Frau Lauren postete am Mittwoch auf Instagram ein Foto, auf dem Töchterchen Story Annabelle (3) auf den Bauch der Schwangeren schaut. Sie könnten es kaum erwarten, das Baby zu treffen. «Wir lieben dich jetzt schon so sehr», schrieb die 34-Jährige dazu.

Das Paar hatte 2013 geheiratet. Paul spielte von 2008 bis 2013 in der preisgekrönten Dramaserie «Breaking Bad» Jesse Pinkman, der seinem ehemaligen Chemielehrer Walter White dabei hilft, Drogen herzustellen.