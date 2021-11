Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.11.21 | Aktualisiert um: 14:45 | Überblick

U2, Springsteen und Elton John versteigern Instrumente für guten Zweck

LOS ANGELES: Eine Gitarre von Bruce Springsteen oder ein Keyboard von Elton John: Für eine Benefizauktion in Los Angeles haben viele Musik-Stars ihre Instrumente gespendet. Die Auktion mit dem Titel «Guitar Icons» findet am 11. Dezember statt, wie das Auktionshaus Van Eaton Galleries mitteilte. Organisiert wird sie von U2-Gitarrist David Howell Evans («The Edge») und Produzent Bob Ezrin, der Erlös geht an deren Wohltätigkeitsorganisation «Music Rising». Zuvor hatte das Musikmagazin «Rolling Stone» berichtet.

Einige der 50 angebotenen Objekte wurden von U2-Mitgliedern gespendet. Fans und Sammler können aber auch Instrumente von Paul McCartney, Lou Reed, Dave Grohl, Rush, Radiohead, Pearl Jam, Tom Morello oder Green Day ersteigern. Die günstigsten Posten sind signierte Poster von Eddie Vedder oder Pearl Jam mit Startgeboten von je 500 US-Dollar. Das vielleicht kurioseste Objekt, eine Golftasche mitsamt Schläger von Rocker Alice Cooper, geht für 2000 US-Dollar an den Start. Gebote können bereits vor dem Auktionstermin online abgegeben werden.

Die Organisation «Music Rising» wurde 2005 gegründet und unterstützte zunächst Musiker und Musikschulen in den US-Südstaaten, die ihre Instrumente durch Hurricane Katrina verloren hatten. Aktuell setzt sich «Music Rising» vor allem für Betroffene der Corona-Pandemie ein.

LONDON: Die Fans des englischen Fußballclubs Tottenham Hotspur durften sich über eine ganz besondere Version einer Vereinshymne freuen. In einem kurzen Video, das der Tabellensiebte der Premier League am Montag auf Instagram veröffentlichte, sang Superstar Adele das bei Spurs-Anhängern beliebte «Glory, Glory, Tottenham Hotspur», das regelmäßig im Stadion zu hören ist. Dazu gestikulierte die 33 Jahre alte Sängerin («Hello») engagiert. Die Britin lebt zwar mittlerweile in Los Angeles. Sie stammt aber ursprünglich aus dem Londoner Stadtteil Tottenham und zeigt bei jeder Gelegenheit, dass sie nach wie vor eine Anhängerin des Fußballvereins ist. Ihre Version von «Glory, Glory, Tottenham Hotspur», das auf der amerikanischen Bürgerkriegshymne «The Battle Hymn Of The Republic» basiert, hatte Adele schon vor einem Monat für ein Youtube-Feature der Modezeitschrift «Vogue» gesungen.

PARIS: Abhilfe bei schlechter Laune: Der Roboter Cimon soll dem deutschen Astronauten Matthias Maurer auf der Internationalen Raumstation ISS Gesellschaft leisten. «Wenn er sich mal schlecht fühlt, dann wird Matthias sagen: «Heitere mich ein bisschen auf, erzähl mir einen Witz oder erzähl mir was Lustiges», und dann wird irgendwas kommen», sagte der Chef der Europäischen Weltraumagentur Esa, Josef Aschbacher, der Deutschen Presse-Agentur in Paris. Das Assistenzsystem Cimon ist ein frei fliegender, medizinballgroßer Roboter mit Sprachsteuerung und einem Display. Cimon ist bereits auf der ISS und soll die Astronauten bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen - und etwas Unterhaltung bieten. Bereits Maurers deutscher Vorgänger auf der Raumstation, Alexander Gerst, konnte auf Cimons Hilfe im All zählen.

Superstar und Fußballfan Adele singt Hymne für Tottenham Hotspur

Potter-Autorin Rowling klagt über Morddrohungen in Gender-Debatte

EDINBURGH: Die Autorin der «Harry Potter»-Reihe, J.K. Rowling, erhält nach eigenen Angaben wegen ihrer umstrittenen Äußerungen in der Gender-Debatte unzählige Morddrohungen. «Ich habe inzwischen so viele Morddrohungen erhalten, dass ich das Haus damit tapezieren könnte», schrieb die 56-Jährige am Montag in einer Reihe von Tweets. Die Schriftstellerin hatte sich in der Vergangenheit immer wieder gegen die gesellschaftliche und rechtliche Gleichstellung von Transfrauen mit Frauen ausgesprochen, die bereits mit weiblichen Geschlechtsorganen geboren wurden. Das brachte ihr viel Kritik ein. Besorgnis habe bei ihr nun ein auf Twitter geteiltes Foto ausgelöst, auf dem sich drei Schauspieler aus Protest gegen ihre Position an ihrer Privatadresse im schottischen Edinburgh zeigten, so die Autorin. Die Autorin bedankte sich bei Twitter-Nutzern, die den Post gemeldet hatten, und bei der Polizei.

BERLIN: Oscar-Preisträger Eddie Redmayne bereut nach eigenen Worten seinen Auftritt als Transfrau im Drama «The Danish Girl». Auf die Frage, ob er die Rolle heute nochmal spielen würde, antwortete er in «The Sunday Times»: «Nein, ich würde das jetzt nicht mehr machen. Ich habe den Film mit den besten Absichten gedreht, aber ich denke, es war ein Fehler», sagte der 39-jährige Brite.

«The Danish Girl» (2015) von Regisseur Tom Hooper erzählt die Geschichte der Künstlerin Lili Elbe. Als Einar Wegener geboren, steht sie für ihre Frau, die Künstlerin Gerda, Modell und merkt, dass sie als Frau leben will. Redmayne spielte Wegener, Alicia Vikander gewann für ihre Rolle als Gerda einen Oscar.

Doch der Film wurde dafür kritisiert, dass ein Mann, der sich mit seinem bei der Geburt zugeschriebenen Geschlecht identifiziert, einen Transmenschen spielte. In «The Sunday Times» führte Redmayne die Debatten über das Casting bei Filmen auf mangelnde Repräsentanz zurück: «Viele Menschen haben keinen Stuhl am Tisch», sagte er. Solange es keine Angleichung gebe, würden diese Debatten auch weiterhin geführt werden.

Im August hatte Alicia Vikander Redmaynes Darstellung gelobt und Verständnis für die Kritik gezeigt: «Ich habe volles Verständnis für die Kritik, die geäußert wurde, denn wir müssen Veränderungen herbeiführen und dafür sorgen, dass Transfrauen und -männer tatsächlich einen Fuß in die Tür und Arbeit bekommen», sagte sie der Nachrichtenseite «Insider.com».