Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 11.11.21 | Überblick

Astronaut Gerst: «Bilderbuch-Start» für Kollege Maurer ins All

CAPE CANAVERAL: Der deutsche Astronaut Alexander Gerst hat seinem Kollegen Matthias Maurer nach dessen Aufbruch zur Internationalen Raumstation ISS am Donnerstag zu einem «Bilderbuch-Start» gratuliert. «Aus meiner Sicht war das ein toller Start», sagte Gerst der Deutschen Presse-Agentur am Weltraumbahnhof in Cape Canaveral. «Ich bin bis zuletzt draußen geblieben und habe denen zugeschaut bis die im Orbit waren, bis die Triebwerke aus waren - und das war schön.» Alles sei «super gelaufen».

Maurer war am Donnerstag gemeinsam mit drei Nasa-Kollegen von Cape Canaveral aus zur ISS gestartet. Damit ist erstmals seit drei Jahren wieder ein Deutscher im All - der zuvor letzte war 2018 Gerst. Der Start von Maurer war zuvor mehrfach verschoben worden - erst wegen schlechter Wetterbedingungen, dann wegen eines «kleineren medizinischen Problems» bei einem der Crew-Mitglieder, und schließlich musste erst eine andere Crew von der ISS zurückgeholt werden.

«Wir haben natürlich alle mitgefiebert bei den vielen Verzögerungen», sagte Gerst nach dem Start seines Astronauten-Kollegen von der Europäischen Raumfahrtagentur Esa. Er habe mit Maurer in den vergangenen Tagen «immer wieder Kontakt» gehabt. «Wir haben uns oft geschrieben und gesprochen, das war schön. Die Crew war entspannt, als Astronaut und als Freund tauscht man sich da ja nochmal aus und schreibt noch ein paar Nachrichten hin und her mit Humor.» Der erfolgreiche Start sei dann ein «tolles Gefühl» gewesen - «ich war erleichtert, den jetzt da oben schweben zu sehen». Gerne wäre er auch selbst mitgeflogen, sagte Gerst. «Als Astronaut reizt das einen schon, das kann keiner von uns leugnen.»

Schildkröte als Schwerelosigkeits-Maskottchen bei Start von Maurer

CAPE CANAVERAL: Die Crew um den deutschen Astronauten Matthias Maurer hat eine Stoff-Schildkröte als Schwerelosigkeits-Maskottchen mit ins All genommen. Als nach dem Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida am Donnerstag die Schwerelosigkeit einsetzte, begann das Plüschtier zu schweben und demonstrierte so den neuen Zustand. Die beiden Nasa-Kollegen von Maurer, Raja Chari und Kayla Barron, gehören einer Astronauten-Auswahlgruppe an, die liebevoll als «Schildkröten» bekannt ist.

Zuvor hatte Maurer das Maskottchen seiner Mannschaft nicht verraten wollen. «Ich habe eine supertolle Crew, wir verstehen uns wirklich richtig gut und dieser Zero-G-Indicator ist ein Gemeinschaftsprojekt von uns allen Vieren. Ich darf leider nicht verraten, was es ist, das ist top secret, das größte Team-Geheimnis, was wir momentan haben», hatte er gesagt.

Angeblich geht die Tradition des Maskottchens, des sogenannten Zero-G-Indicators schon auf Juri Gagarin zurück, den ersten Menschen im Weltraum. Der sowjetische Kosmonaut soll bei seinem Flug 1961 eine kleine Puppe dabei gehabt haben.

Maurer, Chari und Barron waren am Donnerstag gemeinsam mit ihrem Nasa-Kollegen Thomas Marshburn zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. Der Starttermin war zuvor mehrfach verschoben worden. Auf der ISS soll der 51-jährige Saarländer in rund 400 Kilometern Höhe etwa sechs Monate lang zahlreiche Experimente durchführen und wohl auch einen Außeneinsatz absolvieren.

Polizei in Houston: Noch zwei Festival-Opfer in kritischem Zustand

HOUSTON: Fünf Tage nach dem Festival-Unglück im texanischen Houston mit acht Toten und vielen Verletzten befinden sich zwei Opfer im Krankenhaus noch im kritischen Zustand. Dies teilte Polizei-Chef Troy Finner am Mittwoch mit. Unter den Schwerverletzten ist ein neunjähriger Junge, wie US-Medien berichteten. Der Polizei zufolge könnten sich die Ermittlungen über Monate erstrecken. Sie würden unter anderem Augenzeugen befragen und Videoclips auswerten.

Rund 50.000 Menschen hatten Freitagnacht (Ortszeit) das Astroworld-Festival besucht, als bei einem Auftritt des Rappers Travis Scott im dicht gedrängten Publikum Menschen zu Tode gedrückt wurden. Unter den Toten waren auch zwei Teenager. Scott und den Veranstaltern wird unter anderem vorgeworfen, dass es zu wenig Sicherheitsvorkehrungen gegeben habe und dass das Konzert zu spät abgebrochen worden sei.

Finner korrigierte am Mittwoch eine frühere Aussage der Polizei über einen angeblichen Vorfall, dass ein Sicherheitsbeamter in der Menge nach einem Stich in den Nacken ohnmächtig geworden sei. Es hätte sich nun herausgestellt, dass der Schutzmann nach einem Schlag auf den Kopf das Bewusstsein verloren habe. Laut «TMZ.com» gab es Augenzeugenberichte, das jemand in der Menge Menschen ein Mittel eingespritzt habe.

Auf den US-Rapper Travis Scott und die Veranstalter kommt unterdessen eine Klagewelle zu. Verletzte Konzertgänger und Hinterbliebene der Opfer haben Dutzende Klagen eingereicht, wie US-Medien berichteten.

Nach Todesschuss bei Baldwin-Dreh - Mitarbeiter reicht Klage ein

SANTA FE: Nach dem Tod einer Kamerafrau bei einem Filmdreh mit Hollywood-Star Alec Baldwin hat ein Mitarbeiter Klage gegen mehrere Beteiligte eingereicht. Der Beleuchter Serge Svetnoy wirft unter anderem Hauptdarsteller und Produzent Alec Baldwin, einer jungen Waffenmeisterin und dem Regieassistenten am Set des Westerns «Rust» fahrlässiges Verhalten vor. Laut der Klageschrift, die am Mittwoch von dem Branchenblatt «Deadline.com» und anderen US-Medien veröffentlicht wurde, fordert Svetnoy Schadenersatz in nicht genannter Höhe. Der tödliche Vorfall sei eine schwere emotionale Belastung, macht er geltend.

Bei dem Dreh auf einer Filmranch in Santa Fe (New Mexico) wurde am 21. Oktober Chef-Kamerafrau Halyna Hutchins (42) tödlich verletzt und Regisseur Joel Souza (48) an der Schulter getroffen. Baldwin (63) hatte die Waffe bei der Probe für eine Szene abgefeuert. Ermittlungen ergaben, dass in dem Colt eine echte Kugel steckte. Die Polizei prüft derzeit, wie es dazu kommen konnte.

Die Kugel sei in nächster Nähe an seinem Gesicht vorbeigeschossen, macht der Kläger geltend. Nie zuvor bei einem Dreh habe er so einen lauten Schuss gehört. Er habe die am Boden liegende Kamerafrau in den Armen gehalten und hilflos zusehen müssen, wie Hutchins im Sterben lag. In der Klage spricht er von schweren Verstößen gegen Sicherheitsauflagen, etwa dass es scharfe Munition am Set gab und dass Baldwin mit der Waffe offenbar auf eine Person zielte.