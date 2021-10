Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 28.10.21 | Aktualisiert um: 14:25 | Überblick

Herzogin Camilla: «Kultur des Schweigens» bei Gewalt gegen Frauen

LONDON: Herzogin Camilla (74) hat mehr Einsatz im Kampf gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen gefordert. Es gelte, eine «Kultur des Schweigens» zu durchbrechen, sagte die Ehefrau von Thronfolger Prinz Charles am Mittwochabend in London, wie die BBC berichtete. Wichtig sei zudem, Männer einzubinden und sie dazu zu bringen, ihre Einstellung zu ändern. «Nötig ist die ganze Gemeinschaft, Männer und Frauen, um die Lügen, Worte und Taten zu beseitigen, die eine Kultur fördern, in der sexuelle Übergriffe als normal angesehen werden», sagte die Herzogin von Cornwall beim Startschuss für das Projekt Shameless, das die Einstellung zu sexueller Gewalt ändern will.

Camilla verwies auf den Mord an der Londonerin Sarah Everard, der sie schockiert habe. Im Durchschnitt werde alle drei Tage im Vereinigten Königreich eine Frau von einem Mann getötet, sagte Camilla. Opfer sexueller Gewalt und Angehörige litten «unvorstellbare Qualen». Ein hoher Anteil der belästigten Frauen melde die Taten nicht - aus «Scham», betonte die Schwiegertochter von Queen Elizabeth. «Oft führt dieses Schamgefühl dazu, dass das Opfer sich selbst die Schuld gibt, fälschlicherweise die Verantwortung für das Verbrechen übernimmt und sich vor anderen verstecken will - und doch hat sie nichts falsch gemacht.» Opfer müssten unterstützt werden, forderte Camilla.

«Nicht dein bestes»: Macklemores Tochter unbeeindruckt von neuem Song

LOS ANGELES: US-Rapper Macklemore hat nach eigenen Worten seine schärfste Kritikerin in seiner eigenen Tochter gefunden. Der 38-Jährige teilte auf Instagram ein Video, in dem die sechsjährige Sloane Kopfhörer trägt und darauf sein neues Lied «Best Year» hört. Das Mädchen zeigt sich allerdings unbeeindruckt: «Nicht dein bestes, aber ich liebe dich trotzdem», urteilt Sloane. Zwischendurch nimmt sie einen Schluck aus ihrem Kakao und sagt: «Adele und Taylor Swift wären toll.»

«Ich dachte früher mal, ich sei selbst mein schlimmster Kritiker...Dann bekam ich Kinder», schrieb der Rapper neben das Video. Am Ende des Clips findet Sloane dann doch noch lobende Worte: «Ich denke, es ist wirklich gut.» Die neue Single «Best Year» erscheint am Freitag.

Macklemore, mit bürgerlichem Namen Ben Haggerty, und seine Frau Tricia haben drei Kinder. Töchterchen Colette Koala war im März 2018 geboren worden, vergangenen Juli kam Sohn Hugo Jack zur Welt.

«Eternals»-Star Angelina Jolie fühlt sich wohler hinter der Kamera

LONDON: Im Marvel-Blockbuster «Eternals» ist Schauspielerin Angelina Jolie als übermenschliche Kämpferin Thena auf der Leinwand zu sehen. Ihre Zukunft sieht die 46-jährige US-Amerikanerin jedoch auf dem Regiestuhl. «Ich bin lieber hinter der Kamera», sagte Jolie der Deutschen Presse-Agentur in London. «Wenn ich als Regisseurin arbeite, muss ich allerdings länger von zu Hause weg sein.»

Zuletzt habe sie sich vor allem auf die Dinge zu Hause konzentrieren müssen, erzählte die sechsfache Mutter, die 2016 die Scheidung von Hollywood-Star Brad Pitt eingereicht hatte. «Deshalb konnte ich in letzter Zeit keine Regiearbeit machen», sagte Jolie. «Ich hoffe allerdings, dass ich bald wieder Regie führen kann.»

Vor einigen Jahren hatte die Oscar-Gewinnerin («Durchgeknallt») ihren Abschied von der Schauspielerei angekündigt. «Eternals» ist nach «They Want Me Dead» nun aber schon der zweite Film, mit dem sie in diesem Jahr in die Kinos kommt. Ein Grund dafür, die Rolle in dem Marvel-Epos zu übernehmen, sei die Diversität und die Inklusion, «und dass wir die Welt, in der wir leben, besser repräsentieren».

Außerdem habe sie mit dem koreanischen Actionstar Don Lee - er spielt in «Eternals» Thenas engen Freund Gilgamesh - drehen wollen, von dem sie schon lange ein Fan sei. Nicht zuletzt sei auch die Arbeit mit Filmemacherin Chloé Zhao («Nomadland») reizvoll für sie gewesen. «Eine wunderbare Regisseurin», schwärmte Jolie. «Es gab also viele Gründe, diesen Film zu machen.»

Justin Bieber und «Black Widow» für US-Publikumspreise nominiert

LOS ANGELES: Die Hollywood-Stars Scarlett Johansson und Dwayne Johnson, Sänger Justin Bieber und die Filme «Dune», «Fast & Furious 9», «Black Widow» und «Keine Zeit zu sterben» zählen zu den Favoriten im Rennen um die «People's Choice Awards». Nach Mitteilung der Veranstalter vom Mittwoch haben auch Musik-Stars wie Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Adele und Lil Nas X mehrfache Gewinnchancen.

In der Sparte Männlicher Filmstar des Jahres treten unter anderen Chris Pratt, Daniel Craig, Dwayne Johnson, Eddie Murphy und Vin Diesel an. In der Frauenriege konkurrieren Awkwafina, Charlize Theron, Florence Pugh, Jennifer Hudson, Leslie Jones, Margot Robbie, Salma Hayek und Scarlett Johansson.

Die Gewinner der seit 1975 verliehenen Publikumspreise werden anders als die der Oscars, Emmys oder Grammys ausschließlich von Fans gewählt. In 40 Kategorien in den Bereichen Film, Fernsehen, Musik und Popkultur sind jeweils acht Kandidaten beziehungsweise Kandidatinnen nominiert. Die Preisträger werden in einer Live-Show im US-Fernsehen am 7. Dezember bekanntgegeben.