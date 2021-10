Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 21.10.21 | Aktualisiert um: 13:00 | Überblick

David Guetta freut sich nach Rechte-Verkauf auf neue Projekte

BERLIN: Der französische Star-DJ David Guetta fühlt sich nach eigenen Worten «so frei wie man sein kann», seit er die Rechte an seinem Musikkatalog verkauft hat. «Für mich war dieses Jahr eine Art Neuanfang», sagte der Musikproduzent in einem Interview mit dem Branchenmagazin «Billboard». «Ich fühle mich, als wäre ich wieder 20 Jahre alt.» Im Juni dieses Jahres hatte der Musiker bekanntgegeben, dass er die Rechte an seinen Aufnahmen der letzten 20 Jahre an Warner Music verkauft hat.

Sein Fokus liege nun auf der Zukunft, sagte Guetta weiter. «Ich fühle mich super kreativ. Ich fühle mich in meiner Community kulturell relevant, was für mich sehr wichtig ist. Der Unterschied ist, dass ich mir diesmal keine Gedanken darüber machen muss, wie ich meine Miete bezahlen soll, wenn es nicht funktioniert.» Es sei «inspirierend», nun wieder einen neuen Musikkatalog aufzubauen.

Erste Erfolge feierte der in Paris geborene DJ 2002 mit seinem Debütalbum «Just a Little More Love». Mit dem Album «Nothing but the Beat» (2011) erreichte er in vielen Ländern die Chartspitze. Der zweifache Grammy-Gewinner arbeitete bereits mit Stars wie Bruno Mars, Jason Derulo, Justin Bieber, Sia und Rihanna zusammen.

«Meine Verlobte»: Travis Barker und Kourtney Kardashian posten Fotos

LOS ANGELES: Reality-Star Kourtney Kardashian (42) und Musiker Travis Barker (45) halten als frisch verlobtes Paar nicht zurück. «Meine Verlobte» schrieb Barker am Mittwoch auf Instagram mit einem Rosen- und Herzemoji zu romantischen Fotos des Paares. «Mein Lieblingsmensch in der Welt, mein Verlobter», kommentierte Kardashian den Eintrag. Auch sie veröffentlichte eine Reihe Fotos auf Instagram mit dem Vermerk, sie sei in der Nacht ständig aufgewacht, in dem Glauben, es sei nur ein Traum.

Schon am Sonntag hatten die beiden drei Fotos von sich mit dem Kommentar «Für immer» veröffentlicht. Auf den Bildern ist das Paar am Strand zu sehen, inmitten eines riesigen Arrangements aus roten Rosen und Kerzen. Kardashian und Barker umarmen sich zwischen den Blumen. Für eine Verlobung der beiden sprachen auch die vielen Glückwünsche, unter anderem von Barkers jüngster Tochter Alabama und von Kourtneys jüngerer Schwester Kim Kardashian. Nach US-Medienberichten machte Barker den Antrag am Sonntag im kalifornischen Montecito.

Die Unternehmerin und der Blink-182-Schlagzeuger hatten ihre Beziehung im Februar öffentlich gemacht. Beide haben jeweils drei Kinder aus vorangegangenen Beziehungen.

«Ich wurde gewürgt» - Paris Hilton kämpft für Rechte von Kindern

WASHINGTON: Reality-Star Paris Hilton hat sich mit eindringlichen Worten für strengere Regeln im Kampf gegen den Missbrauch von Kindern in Jugendeinrichtungen ausgesprochen. «Ich wurde gewürgt, ins Gesicht geschlagen, unter der Dusche von männlichen Mitarbeitern beobachtet, mit Schimpfwörtern beleidigt, ohne Diagnose zur Einnahme von Medikamenten gezwungen, nicht richtig ausgebildet, in Einzelhaft in einem mit Kratzern übersäten und blutverschmierten Raum gesteckt und so vieles mehr», sagte Hilton am Mittwoch in Washington über ihre Zeit in einer Jugendeinrichtung.

In ihrer Dokumentation «This is Paris» hatte die heute 40-Jährige im vergangenen Jahr öffentlich gemacht, dass sie auf Privatschulen Missbrauch und Gewalt erlebt hat. Es handelte sich vor allem um Einrichtungen für Kinder, die nach Auffassung ihrer Eltern Probleme machten oder schwer erziehbar sind. «Meinen Eltern wurde versprochen, dass strenge Liebe mich heilen würde und dass es der einzige Weg sei, mich quer durchs Land zu schicken», sagte sie nun bei einer Pressekonferenz vor dem US-Kongress.

Hilton macht sich in der US-Hauptstadt für einen Gesetzesentwurf stark, der darauf abzielt, den Missbrauch in derartigen Einrichtungen besser zu bekämpfen. «Ein bundesweites Gesetz und finanzielle Förderung sind dringend erforderlich, um eine echte Reform und echte Rechenschaftspflicht für solche Gemeinschaftseinrichtungen in Amerika zu erreichen», sagte Hilton. Hätte es damals eine strengere Regulierung gegeben, wären ihr mehr als 20 Jahre Trauma und Posttraumatische Belastungsstörung erspart geblieben.