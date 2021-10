Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 14.10.21 | Aktualisiert um: 15:00 | Überblick

Khloé Kardashian verbessert Menschen in ihrer Wortwahl über Tochter

LOS ANGELES: Reality-TV-Star Khloé Kardashian achtet nach eigenen Angaben stark auf die Wortwahl anderer Menschen, die über ihre Tochter True sprechen. «Ich versuche, sie dazu zu bringen, sich beschreibender auszudrücken», sagte die 37-Jährige der US-Zeitschrift «Health». Menschen würden der Dreijährigen immer das Adjektiv «big» zuschreiben, so Kardashian. «Big» lässt sich sowohl mit «groß», aber auch mit «schwer» oder «umfangreich» übersetzen.

«Dann sage ich: «Oh, sie ist hochgewachsen (englisch: tall)»», erklärte der TV-Star. «Ich weiß, was ein Erwachsener meint, wenn er das sagt, aber ich möchte nicht, dass sie das falsch versteht.»

Sie selbst habe früher große Probleme beim Thema Essen gehabt, sagte Kardashian. «Es kam nicht durch eine einzelne Person, ich denke mehr durch unsere Gesellschaft und die Art, wie Menschen meinen Körper kritisierten.» Das mache sie nicht mit, wenn es um ihre Tochter geht.

True ist die gemeinsame Tochter von Khloé Kardashian und dem früheren Basketball-Star Lamar Odom, mit dem Kardashian mehrere Jahre verheiratet war. Die Schwester von Kim Kardashian ist über die Reality-Show «Keeping Up with the Kardashians» bekannt geworden.

Doku über den Starkoch Yotam Ottolenghi

BERLIN: Er gehört zu den erfolgreichsten Köchen und Kochbuchautoren unserer Zeit: Yotam Ottolenghi. Der 52-Jährige hat schließlich nicht nur mehrere Restaurants und Spezialitätenläden in London. Vor allem mit seinen Kochbüchern genießt er bei vielen Menschen weltweit regelrechten Kultstatus. Seine Rezepte, seine Ideen - all das scheint einen bestimmten Nerv zu treffen. Nun kommt eine Dokumentation über ihn in die Kinos.

Mit Kolumnen im britischen «Guardian» wurde der in Jerusalem geborene Ottolenghi einst bekannt. Mittlerweile veröffentlichte er mehrere Kochbücher. Kürzlich erst erschien sein neues Buch «Shelf Love». Darin geht es darum, Vorräte aufzubrauchen und was man mit übrig gebliebenen Produkten machen kann.

Einen ganz anderen Einblick in seine Arbeit ermöglicht nun die US-Regisseurin Laura Gabbert: «Für eine Ausstellung zu Versailles im berühmten Metropolitan Museum of Art in New York bekommt Ottolenghi den Auftrag, ein extravagantes Dessert-Buffet ganz im Sinne des Mottos zu kreieren», heißt es in der Ankündigung. Und genau dabei begleitet die Dokumentation ihn und sein Team nun.

Gemeinsam mit fünf Konditoren kreierte Ottolenghi Kuchen und andere Süßspeisen, die vom französischen Schloss Versailles inspiriert waren. «Eine Orgie des Backens, ein Fest für die Augen!», heißt es.

Jonah Hill will keine Kommentare zu seinem Körper: «Nicht hilfreich»

LOS ANGELES: US-Schauspieler Jonah Hill («Superbad», «The Wolf of Wall Street») wünscht sich, dass Menschen ihre Gedanken über sein Äußeres für sich behalten. «Ich weiß, ihr meint es gut, aber ich bitte euch freundlich, meinen Körper nicht zu kommentieren», schrieb der 37-Jährige auf Instagram. Das beziehe sich sowohl auf Komplimente als auch auf Kritik, so Hill. «Ich möchte euch höflich wissen lassen, dass das nicht hilfreich ist und sich nicht gut anfühlt.»

US-Medien hatten in den letzten Monaten verstärkt über Hills äußerliche Veränderungen berichtet und mit Vorher-Nachher-Fotos auf seinen Gewichtsverlust verwiesen. Die Mitteilung des Schauspielers erhielt viele Likes, Schauspiel-Kollegen wie Daniel Franzese, Aidy Bryant und auch Hills Schwester Beanie Feldstein drückten in den Kommentaren ihren Zuspruch aus.

Rockmusiker Dave Grohl outet sich als Abba-Fan

HAMBURG: Dave Grohl, Kopf der Band Foo Fighters und ehemaliger Schlagzeuger bei Nirvana, hat sich als Abba-Fan geoutet. Sein liebster Abba-Song sei «Dancing Queen», sagte er dem «Zeitmagazin» (Donnerstag): «Wenn ich den höre, verwandele ich mich selbst in eine «dancing queen». Meiner Meinung nach haben Abba nie einen schlechten Song geschrieben. Sogar die neuen Abba-Songs sind umwerfend», sagte der 52-Jährige der Beilage der Wochenzeitung «Die Zeit».

Seine Leidenschaft für Musik habe er als Kind bei Autofahrten mit seiner Mutter entdeckt, «bei denen wir laut die Songs mitsangen, die im Radio liefen», sagte Grohl. Während der Pandemie hat der Musiker seine Autobiografie geschrieben. «Als mir klar wurde, dass der Lockdown uns noch eine Weile begleiten würde, beschloss ich, mich an das Buch zu wagen. Eine Platte hatte ich gerade beendet. Eine weitere direkt danach wäre langweilig gewesen.»