Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.10.21 | Aktualisiert um: 15:20 | Überblick

Sarah Connor: Bei Homophobie muss man dagegen halten

BERLIN: Sängerin Sarah Connor (41) hält das Thematisieren von nicht-heterosexueller Liebe in Filmen, Serien und der Musik für gesellschaftlich wichtig. «Ich habe viele schwule Freunde, die lange gebraucht haben, bis sie sich ihren Familien gegenüber geoutet haben und zu ihrer Sexualität gestanden haben», sagte Connor der Deutschen Presse-Agentur.

Sie selbst habe viele positive Nachrichten auf ihren Song «Vincent» (2019) bekommen, in dem es auch um ein schwules Liebespaar geht. Eine Frau namens Jana habe ihr geschrieben, sie habe den Song im Autoradio laut mit ihrer Mutter mitgesungen und ihr danach erstmals erzählt, eine Frau zu lieben. «Wenn ich einen Teil dazu beitragen konnte, dass Homosexualität in der Gesellschaft präsenter und normaler wird, dann freue ich mich.»

Sie komme vom Land und wisse, dass gleichgeschlechtliche Liebe dort teilweise noch immer verpönt sei. «Und so lange das so ist, muss man dagegen halten», erklärte die Sängerin aus Delmenhorst anlässlich des Coming Out Day am kommenden Montag. Die Musikerin ist seit Donnerstag als Coach in der ProSieben-Sat.1-Show «The Voice of Germany» zu sehen.

Rami Malek bot sich Herzogin Kate als Babysitter an

LOS ANGELES: Oscarpreisträger Rami Malek (40, «Bohemian Rhapsody») steht nach eigenen Angaben als Aushilfs-Babysitter für die britische Herzogin Kate (39) bereit. «Ich sagte: «Wenn Sie je einen Tag frei brauchen, generell etwas Auszeit, dann können Sie auf mich zurückgreifen.»», erzählte der Schauspieler am Dienstag dem Komiker Jimmy Kimmel über eine Begegnung mit Kate bei den britischen Bafta-Awards.

Die Herzogin habe ihn daraufhin gefragt, was er meine. «Ich so: «Ich kann Babysitten, Sie und Ihr Mann gehen aus, haben eine gute Zeit.»» Er sei damals beeindruckt gewesen, wie gut Kate sich offenbar auf das Treffen mit den vielen Schauspielern vorbereitet hatte, sagte Malik. Er habe sich jedoch auch gefragt, ob Kate, die einige Monate zuvor ihr drittes Kind zur Welt gebracht hatte, nicht erschöpft sein müsse.

Malek war für seine Rolle als Queen-Frontmann Freddie Mercury in «Bohemian Rhapsody» aus dem Jahr 2018 unter anderem mit dem Oscar, Golden Globe und dem Bafta ausgezeichnet worden. Bei der Premiere zum neuen James-Bond-Film «Keine Zeit zu sterben», in dem Malik den Schurken Safin spielt, hatten er und Kate sich im September erneut getroffen.

Anwälte von Prinz Andrew erhalten Zugang zu bislang geheimem Dokument

LONDON: Die Anwälte von Prinz Andrew haben Zugang zu bislang unter Verschluss gehaltenen Dokumenten bekommen, die sie im aktuellen Rechtsstreit um Missbrauchsvorwürfe für entscheidend halten. Ein US-Gericht gab am Mittwoch (Ortszeit) grünes Licht dafür, dass die Anwälte der US-Amerikanerin Virginia Giuffre (38), die dem Herzog von York (61) mehrfachen sexuellen Missbrauch vorwirft, das Dokument aushändigen, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.

Es geht darin um einen Vergleich, auf den sich die Klägerin Giuffre im Jahr 2009 mit dem verurteilen und mittlerweile gestorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein geeinigt hatte. Andrews Anwalt hatte in einer Anhörung argumentiert, der Inhalt des vereinbarten Vergleich zwischen Giuffre und Epstein befreie den Sohn von Queen Elizabeth II. und andere von jeglicher möglichen Haftung. Giuffre habe darin eingewilligt, niemand anderes zu verklagen. Die Anwälte der 38-Jährigen hingegen halten das Dokument für irrelevant für den aktuellen Rechtsstreit.

Die US-Amerikanerin Virginia Giuffre wirft dem Royal vor, sie vor gut 20 Jahren als 17-Jährige mehrmals sexuell missbraucht zu haben und hat in den US eine Zivilklage eingereicht. Der Neunte der britischen Thronfolge streitet die Anschuldigungen strikt ab.

Andrew Lloyd Webber kaufte sich nach «Cats»-Film einen Hund

LONDON: Der britische Star-Komponist Andrew Lloyd Webber (73) war nach eigenen Angaben von der Film-Version seines Musicals «Cats» so entsetzt, dass er sich einen Hund gekauft hat. ««Cats» war komplett daneben», sagte Lloyd Webber dem Magazin «Variety» über den Musical-Film, der 2019 erschien und auch von Kritikern verrissen wurde. «Ich sah ihn und dachte nur «Oh, Gott, Nein.» Das war das erste Mal in meinen über 70 Jahren auf diesem Planeten, dass ich rausgegangen bin und mir einen Hund gekauft habe.»

Sein Havaneser dürfe ihn nun auch auf Flügen begleiten, erklärte Llyod Webber, der neben «Cats» auch Welterfolge wie «Phantom der Oper», «Evita» und «Jesus Christ Superstar» geschrieben hat und damit seit Jahrzehnten Erfolge feiert. Er habe der Fluggesellschaft geschrieben, dass das Tier sein Therapie-Hund sei. «Die Fluggesellschaft schrieb zurück und meinte: «Können Sie beweisen, dass Sie ihn wirklich brauchen?» Und ich sagte: «Ja, schauen Sie sich an, was Hollywood meinem Musical 'Cats' angetan hat.»» Daraufhin sei ihm ohne weitere Bescheinigung erlaubt worden, seinen Hund mit ins Flugzeug zu nehmen.

Regisseur und Oscar-Preisträger Tom Hooper («The King's Speech») hatte für den Musicalfilm Stars wie Judi Dench, Idris Elba und Taylor Swift, Jennifer Hudson und Ian McKellen vor die Kamera geholt und per Computertechnik zu Katzen-Mensch-Hybriden machen lassen. Bei der Verleihung der Hollywood-Schmähpreise «Goldene Himbeere» bekam «Cats» gleich sechs Auszeichnungen.

Stil-Magazin «GQ»: Felix Lobrecht zählt zu den «Männern des Jahres»

BERLIN/MÜNCHEN: Der Comedian und Podcaster Felix Lobrecht gehört für die Zeitschrift «GQ» zu den «Männern des Jahres». Der 32-Jährige wird deshalb Anfang November bei der Gala «Men of the Year» des Magazins ausgezeichnet. Lobrecht sei «lustig, aber nie oberflächlich», und er verliere «die gesellschaftliche Relevanz und die großen Themen unserer Zeit» nie aus den Augen, teilte das in München erscheinende Stil-Magazin mit. Der in der Hochhaussiedlung Berlin-Gropiusstadt aufgewachsene Lobrecht inszeniere sich stets authentisch, «mit Goldkette, Designer-Shirt und Luxus-Sneakern». Gemeinsam mit dem gleichaltrigen Tommi Schmitt betreibt er mit «Gemischtes Hack» den meistgehörten deutschen Podcast.

Die «GQ Men of the Year»-Awards finden 2021, nach coronabedingter Online-Verleihung im vergangenen Jahr, wieder live in Berlin statt. Statt wie früher eine Gala mit rund 1000 Gästen, soll es diesmal am 4. November ein Gala-Dinner mit etwa 150 geladenen Gästen aus Kultur, Mode, Unterhaltung, Gesellschaft, Sport und Politik geben.

Neue Moderatorin und Nachfolgerin von Barbara Schöneberger ist Katrin Bauerfeind. Das Magazin «GQ» hat international viele Ausgaben, darunter in den USA, Großbritannien, Mexiko und China. In Deutschland werden die «Männer des Jahres» schon zum 23. Mal geehrt.

Daniel Craig auf Hollywoods «Walk of Fame» mit Stern geehrt

LOS ANGELES: James-Bond-Darsteller Daniel Craig (53) hat auf Hollywoods «Walk of Fame» eine Sternenplakette mit seinem Namen enthüllt. Es mache ihn sehr glücklich, auf dem Bürgersteig von all diesen Legenden umgeben zu sein, sagte der britische Star vor jubelnden Fans und Reportern am Mittwochabend (Ortszeit). Nach Angaben der Veranstalter erhielt Craig die 2704. Plakette auf der Touristenmeile im Herzen von Hollywood - mit der passenden Adresse Hollywood Boulevard Nummer 7007.

Craigs Stern liegt gleich neben dem von Bond-Darsteller Roger Moore. Auch David Niven und Pierce Brosnan, die einst ebenfalls in die berühmte Agenten-Rolle schlüpften, wurden schon auf dem Boulevard verewigt.

Die Zeremonie hing zeitlich mit der Premiere des 25. James-Bond-Films zusammen. «Keine Zeit zu sterben», in dem Craig zum fünften und letzten Mal als 007 zu sehen ist, läuft am Wochenende in den US-Kinos an.

Als Gastredner nahmen die langjährigen Bond-Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson sowie Oscar-Preisträger Rami Malek («Bohemian Rhapsody») an der Zeremonie teil. In «Keine Zeit zu sterben» mimt Malek den Bösewicht Safin.