Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.09.21 | Überblick

Disney-Freizeitpark in Florida feiert 50. Geburtstag mit Stars

ORLANDO: Mit Stars wie Whoopi Goldberg und Christina Aguilera feiert der Freizeitpark Walt Disney World im US-Bundesstaat Florida am Freitag (1. Oktober) seinen 50. Geburtstag. Eine von Goldberg moderierte TV-Show werde aus diesem Anlass im US-Fernsehen gezeigt, teilte der Disney-Konzern vorab mit. Vor dem berühmten Cinderella-Schloss im Freizeitpark sollen dabei demnach unter anderem die Sängerinnen Aguilera und Halle Bailey auftreten.

Walt Disney World hatte am 1. Oktober 1971 erstmals seine Türen geöffnet - rund 15 Jahre nach dem ersten Disney-Freizeitpark in Kalifornien. Dutzende Millionen Menschen besuchen den riesigen Komplex jedes Jahr, nach einer vorübergehenden Schließung in der Pandemie sind die Besucherkapazitäten derzeit noch ein wenig eingeschränkt.

Drehstart für Timothée Chalamet als «Willy Wonka» - viele Stars

LOS ANGELES: US-Schauspieler Timothée Chalamet (25, «Dune», «Call Me By Your Name») steht in einer Fantasy-Rolle vor der Kamera. Die Dreharbeiten zu «Wonka» seien in Großbritannien angelaufen, wie das Hollywood-Studio Warner Bros. am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Das Filmmusical erzählt die Vorgeschichte des Schokoladenfabrikanten Willy Wonka aus der Kinderbuchvorlage des britischen Autors Roald Dahl - wie der junge Wonka zu dem kauzigen Fabrikanten wird.

Neben Chalamet in der Titelrolle sind viele Stars an Bord, darunter Oscar-Preisträgerin Olivia Colman («The Favourite»), Sally Hawkins («The Shape of Water») und Komiker Rowan Atkinson («Mr. Bean»). Warner Bros. hat Regisseur Paul King, den Macher der «Paddington»-Filme, mit dem Projekt beauftragt. Der Film soll im März 2023 in die Kinos kommen.

In der 1964 veröffentlichten Geschichte «Charlie und die Schokoladenfabrik» von Roald Dahl (1916-1990) erhält der kleine Charlie Bucket aus ärmlichen Verhältnissen Eintritt in die Schokoladenfabrik des Fabrikanten Willy Wonka, eine fantastische Welt aus Süßigkeiten. US-Komiker Gene Wilder spielte Wonka 1971 in «Charlie und die Schokoladenfabrik». Das Buch wurde 2005 auch von Tim Burton verfilmt, Johnny Depp stellte darin den schrägen Fabrikanten dar.

Gericht: Britney Spears' Vater als Vormund abgesetzt

LOS ANGELES: Der Vater von Britney Spears ist von einer Richterin in Los Angeles als Vormund der Sängerin abgesetzt worden. Nach übereinstimmenden Medienberichten am Mittwoch kam Richterin Brenda Penny bei einer Anhörung damit einem Antrag von den Anwälten der Sängerin nach. Jamie Spears (69) hatte seit 2008 die Vormundschaft für seine Tochter (39) inne, nachdem die Sängerin wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war.

Zunächst verwaltete Jamie Spears das Vermögen und private Anliegen seiner Tochter. 2019 trat er kürzer, blieb aber für die Finanzen zuständig. Das Gericht setzte am Mittwoch den Buchhalter John Zabel vorübergehend als Vormund für die Finanzen ein, wie die «New York Times» berichtete.

Der Anwalt von Britney Spears, Mathew Rosengart, hatte schon länger auf einen sofortigen Abtritt ihres Vaters als Vormund gedrängt. Bei Gerichtsanhörungen im Juni und Juli hatte die Sängerin in emotionalen Ansprachen ihren Vater heftig angegriffen und Vorwürfe gegen ihre Familie und Betreuer und Anwälte erhoben.