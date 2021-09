Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.09.21 | Aktualisiert um: 14:40 | Überblick

Sarah Jessica Parker zum Tod von Willie Garson: «Noch nicht bereit»

BERLIN: «Sex and the City»-Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker hat mit bewegenden Worten auf den Tod ihres Serien-Kollegen Willie Garson reagiert. Ein gemeinsames Foto von Parker und Garson auf dem Instagram-Profil von Schauspieler Chris Noth kommentierte die 56-Jährige mit den Worten: «Danke liebster Chris. Ich bin noch nicht bereit».

Garson war im Alter von 57 Jahren gestorben, wie zahlreiche US-Medien unter Berufung auf den Sender HBO sowie Garsons Familie berichteten. Zahlreiche Stars der Serie, darunter Cynthia Nixon und Kim Cattrall, nahmen in den sozialen Medien Abschied von Garson. Sarah Jessica Partner setzte auf Instagram und Twitter zunächst keinen eigenen Post ab.

In der HBO-Erfolgsserie «Sex and the City» spielte Willie Garson Standford Blatch, den besten Freund von Hauptfigur Carrie Bradshaw (gespielt von Sarah Jessica Parker). Chris Noth verkörperte Carries große Liebe Mr. Big. Noth schrieb bei Instagram nur: «Willie» mit zwei Herz-Emojis, eins davon gebrochen.

Geteiltes Echo auf royale BBC-Doku über Prinz Philip

LONDON: Akkurates Porträt oder Schönfärberei? Die neue BBC-Dokumentation «Prince Philip: The Royal Family Remembers» hat nach ihrer Ausstrahlung in Großbritannien ein gemischtes Echo hervorgerufen. Während der konservative «Telegraph» die am Mittwochabend gezeigte Sendung als «schnörkellos und kompromisslos - genau wie der Mann selbst» lobte, kritisierte der «Independent», dass jegliche Schattenseiten und Probleme ausgeblendet worden seien. In der Dokumentation teilen hochrangige Mitglieder der Königsfamilie - darunter Prinz Charles, seine Geschwister sowie seine Söhne William und Harry ihre Erinnerungen an den im April im Alter von 99 Jahren gestorbenen Herzog von Edinburgh.

Bei Twitter ärgerten sich einige Nutzer über einzelne Auftritte in der Sendung. So störten sich manche an den vergleichsweise kurzen Auftritten des Queen-Sohns Prinz Andrew, der sich in den USA einer Zivilklage wegen Missbrauchsvorwürfen gegenüber sieht. Andere hingegen waren der Meinung, Prinz Harry habe nach seinem Rückzug aus dem Königshaus nichts mehr in einem solchen Format zu suchen.

«Britney vs Spears» - Trailer zu neuer Netflix-Doku

LOS ANGELES: Eine Woche vor der nächsten Anhörung von Popstar Britney Spears hat der Streaming-Dienst Netflix einen Trailer zur neuen Dokumentation «Britney vs Spears» über den Vormundschaftsprozess veröffentlicht. «Keine Geheimnisse mehr. Kein Schweigen», heißt es in dem Clip. Die Dokumentation soll demnach am 28. September erscheinen. Regisseurin ist Erin Lee Carr. In dem 90-Sekunden-Clip werden die Fragen aufgeworfen, was während der Vormundschaft vor sich ging und warum diese weiter galt, obwohl es Britney schon besser gegangen sei.

Britney Spears steht seit 2008 unter der Vormundschaft ihres Vaters, nachdem sie wegen privater und beruflicher Probleme einen Zusammenbruch erlitten hatte. Zunächst verwaltete James Spears das Vermögen und die private Anliegen seiner Tochter. 2019 trat er kürzer, blieb aber für die Finanzen zuständig. Für die persönlichen Belange der Sängerin, darunter medizinische Anliegen, ist als Mit-Vormund Jodi Montgomery zuständig. Im September stellte James Spears einen Antrag auf Beendigung der Vormundschaft. Die nächste Anhörung in dem Verfahren ist für den 29. September angesetzt.

Der Fall von Spears hatte unter anderem auch durch die Dokumentation «Framing Britney Spears» im Frühjahr viel Aufmerksamkeit erlangt und heftige Diskussionen vor allem in den sozialen Netzwerken entfacht. Viele Prominente und Fans bekundeten unter dem Hashtag «#FreeBritney» daraufhin ihre Unterstützung für die Sängerin.

Japans Prinzessin Mako wohl mit letztem royalen Auftritt vor Heirat

TOKIO: Die japanische Prinzessin Mako (29) hat vor ihrer Hochzeit mit einem Bürgerlichen wohl ein letztes Mal an einer höfischen Zeremonie teilgenommen. Anlässlich eines Herbstfestes im Palast von Kaiser Naruhito fuhr sie zusammen mit ihrer Schwester Kako am Donnerstag in einer dunklen Limousine von ihrer Residenz im Tokioter Stadtteil Akasaka zum nahe gelegenen Kaiserpalast. Bei strahlendem Sonnenschein grüßte sie Passanten vom offenen Wagenfenster aus, wie die japanische Tageszeitung «Asahi Shimbun» berichtete. Prinzessin Mako will in Kürze ihren gleichaltrigen Studienfreund Kei Komuro heiraten, wodurch sie zur Privatperson wird.

Hierfür wird ihr Verlobter am kommenden Montag aus den USA, wo er inzwischen lebt und kürzlich seine Anwaltsprüfung abgelegt hat, in Tokio erwartet. Nach einer coronabedingt zweiwöchigen Quarantäne wollen er und Prinzessin Mako voraussichtlich im Oktober amtlich heiraten, wie japanische Medien weiter berichteten. Auf die normalerweise bei Hochzeiten am kaiserlichen Hof üblichen Riten und Zeremonien verzichtet Mako. Auch will sie die ihr eigentlich zustehende staatliche Mitgift in Höhe von umgerechnet rund einer Million Euro nicht annehmen. Auf diese Weise will sie sich laut Beobachtern ihre Freiheit sichern.

Mako, Tochter von Kronprinz Akishino (55), dem jüngeren Bruder von Kaiser Naruhito (61), und seiner Frau Kiko, ist eigentlich bereits seit rund vier Jahren mit Komuro verlobt - allerdings inoffiziell. Eigentlich wollten sie schon 2018 heiraten. Doch wurde der Hochzeitstermin wegen Finanzproblemen in der Familie von Komuro plötzlich abgesagt. Mit dem Abschluss seines Jurastudiums in den USA, wo Komuro laut Medien künftig bei einer US-Anwaltsfirma arbeiten wird, haben er und seine Verlobte nun ihre finanzielle Unabhängigkeit erlangt. Damit kann Mako dem von uralten Ritualen geprägten, restriktiven Leben am Hofe den Rücken kehren und mit ihrem Mann ein neues Leben in den USA beginnen.

Kai Wiesinger kämpft wie ein Löwe für seine Familie

BERLIN: Der Schauspieler Kai Wiesinger (55, «Der Lack ist ab») sieht sich als Familienmensch, der seine Lieben zur Not mit Klauen und Zähnen verteidigen würde. «Ich glaube, dass für uns alle - und gerade für Menschen wie mich, die Kinder haben - Familie der Dreh- und Angelpunkt im Leben ist. Und wenn der in grober Weise Unrecht oder Leid zugefügt wird, dann kann das zu etwas führen, was man von sich niemals erwartet hätte», sagte Wiesinger der Deutschen Presse-Agentur. Weil dann im Gehirn ein Hebel umgelegt werde und man Entscheidungen treffe, die zuvor absolut unvorstellbar gewesen wären.

«Auch ich würde mich nie davon freisprechen und meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich gewisse Dinge im Extremfall nicht tun würde», erklärte der Lebensgefährte von Kollegin Bettina Zimmermann (46, «Ein Fall für zwei») und Vater von drei Kindern. Um schlimmstenfalls aus Rache zu töten, müsse man keine Bestie sein - denn wohl in allen lauere diese Gefahr. «Deshalb sollte man auch jeden Tag neu ausloten, ob man sich auf einem ethisch richtigen Weg befindet», fügte Wiesinger hinzu. Um abgründige Familienbande geht es auch im Krimi «Sarah Kohr - Stiller Tod», den das ZDF am Montag (27.September) um 20.15 Uhr als Fernsehfilm der Woche sendet. An der Seite von Lisa Maria Potthoff (43, «Der Usedom-Krimi») spielt Wiesinger darin einen Experten für Giftgas, der entführt wird.