Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 16.09.21 | Aktualisiert um: 13:25 | Überblick

Ed Sheeran über US-Award-Shows: «Ziemlich unangenehme Stimmung»

LONDON: Der britische Popstar Ed Sheeran (30) nimmt nach eigenen Worten nicht gern an amerikanischen Award-Shows teil. «Der Raum ist mit gegenseitiger Feindseligkeit und Hass erfüllt und es ist eine ziemlich unangenehme Stimmung», sagte er in der Audacy-Radiosendung «The Julia Show». Diese Atmosphäre gehe jedoch nicht von den Prominenten selbst aus, ergänzte er: «Alle Künstler sind liebenswerte Menschen, aber sie sind umgeben von einer Entourage, die sie gewinnen sehen wollen.» So sei jeder Künstler von bis zu zehn Menschen umgeben, die «sich alle gegenseitig Seitenblicke zuwerfen». Zuletzt war der Sänger am Sonntag bei der Verleihung der MTV Video Music Awards (VMA) in New York aufgetreten.

Nach den Veranstaltungen fühle er sich meistens ziemlich traurig und habe das auch schon von anderen Künstlern gehört, erzählte Sheeran weiter. Von britischen Veranstaltungen sei er eine solche Atmosphäre nicht gewohnt. «In England laufen die Preisverleihungen so ab, dass sich einfach jeder betrinkt und sich niemand wirklich darum kümmert, wer gewinnt oder verliert. Man macht sich einfach einen schönen Abend.»

Bei der VMA-Verleihung hatte Sheeran am Sonntag seine neue Single «Shivers» performt. Mit dem Song «Bad Habits» war der Sänger außerdem für vier Preise nominiert gewesen.

Kelly Clarkson kündigt neuen Weihnachtssong an

LOS ANGELES: Acht Jahre nach ihrem ersten Weihnachtsalbum bringt US-Sängerin Kelly Clarkson ein neues Weihnachtslied heraus. Das verkündete die 39-Jährige am Mittwoch (Ortszeit) in einem Instagram-Video. «Ihr wisst, dass ich besessen von Weihnachten bin», erzählte Clarkson. Die Single «Christmas Isn't Canceled (Just You)» soll demnach am 23. September erscheinen. «Ihr werdet sie lieben», sagte die Musikerin.

Seit Beginn ihrer Karriere hat Clarkson immer wieder auch Coverversionen berühmter Weihnachtsklassiker aufgenommen. 2013 veröffentlichte sie dann ihr eigenes Weihnachtsalbum mit dem Titel «Wrapped in Red». Beim amerikanischen Sender NBC hatte die Sängerin zudem ihre eigene Weihnachtssendung, «Kelly Clarkson's Cautionary Christmas Music Tale». Zuletzt erschien 2020 «Under The Mistletoe», ein Duett mit Countrysänger Brett Eldredge.