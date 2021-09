Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

«Du kannst bleiben»: Lily Allen und David Harbour feiern Hochzeitstag

LOS ANGELES: Die britische Sängerin Lily Allen (36, «Smile») und US-Schauspieler David Harbour (46, «Stranger Things») haben ihren ersten Hochzeitstag gefeiert. «Ich ziehe mein Leben mit dir darin vor. Du kannst bleiben», schrieb Allen auf Instagram. Daneben postete sie ein Video, das Harbour dabei zu zeigt, wie er mit einem Löffel in ein Dessert sticht und dabei ein Schokoplättchen mit der Aufschrift «Froher Hochzeitstag» zerteilt. Im Off hört man, wie Allen darüber lacht.

Die Musikerin und der Schauspieler hatten sich im September 2020 in Las Vegas das Ja-Wort gegeben. Sie sind seit 2019 ein Paar. Für Allen ist es die zweite Ehe. Von ihrem ersten Mann, Sam Cooper, hatte sie sich 2016 nach fünfjähriger Ehe getrennt. Sie haben zwei Töchter, Marnie Rose (7) und Ethel Mary (8).

Bettina Zimmermann: Politik zu Hause derzeit Thema Nummer 1

BERLIN: Schauspielerin Bettina Zimmermann («Ein Fall für Zwei») ist sich sicher, wen sie bei der Bundestagswahl in zweieinhalb Wochen wählen wird. «Ich habe zum Spaß den Wahl-O-Mat gemacht», sagte die 46-Jährige bei der Vernissage des Labels Marc Cain auf der deutschen Modewoche in Berlin am Mittwochabend. «Es kommt ja lustigerweise darauf an, ob man nur die großen oder auch kleinen Parteien auswählt.» Sie habe einige Bekannte, bei denen da Überraschungen herauskamen. Sie selbst bleibe aber bei ihrer Wahlentscheidung, unabhängig vom Wahl-O-Mat.

Auch beim Abendbrottisch bei Zimmermann zuhause wird über Politik geredet: «Seit der Corona-Pandemie hat man sich irrsinnig viel darüber unterhalten», sagte Zimmermann. «Da war das, wie bei fast allen Familien, glaube ich, Gesprächsthema Nummer eins.»