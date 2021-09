Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.09.21 | Aktualisiert um: 12:50 | Überblick

«Schlechtester Ratschlag»: Halle Berry will keinen Plan B

LOS ANGELES: Hollywoodstar Halle Berry hält nichts davon, im Leben einen Plan B zu haben. «Wenn du wirklich einen Traum hast, dann musst du Scheuklappen aufsetzen und nur dieses eine Ziel haben und du musst unermüdlich dieses Ziel verfolgen», sagte die 55-Jährige dem US-Branchenblatt «Entertainment Weekly».

«Wenn du einen Plan B hast, wirst du aller Wahrscheinlichkeit nach auch auf deinen Plan B zurückfallen», so die Oscar-Preisträgerin. Die Vorstellung, immer eine Alternative in der Hinterhand zu haben, hält sie daher für den «schlechtesten Ratschlag».

«Wie ein Haufen Kacke»: Moskau streitet über Skulptur von Urs Fischer

MOSKAU: Eine Skulptur des bekannten Schweizer Künstlers Urs Fischer hat in Russlands Hauptstadt Moskau einige Diskussionen ausgelöst. «Big Clay #4» («Großer Lehm #4») heißt das zwölf Meter hohe Werk aus Aluminium und Stahl - und soll, wie der Name schon sagt, einen Haufen aus Lehmklumpen darstellen. Es sei ein Symbol für Unvollkommenheit und Transformation, erklärte die russische Stiftung für zeitgenössische Kunst V-A-C. Das Problem: Viele Moskauer erinnert der Brocken eher an einen gigantischen Kackhaufen.

«Big Clay» sehe aus wie «ein Haufen nicht besonders akkurater Kacke», spottete der Komiker Maxim Galkin, kurz nachdem die Skulptur an der Bolotnaja Nabereschnaja am Ufer der Moskwa aufgestellt worden war. Er hoffe, dass sie bald wieder aus dem Stadtzentrum verschwinde. Der Architekturkritiker Grigori Rewsin schrieb unlängst etwas versöhnlicher: «Schönheit liegt im Auge des Betrachters, und das gilt auch für Scheiße.» Auch die Reaktionen in den sozialen Netzwerken reichen von Zustimmung über Belustigung bis hin zu Ablehnung.

Der Streit um den Riesen-Klumpen ist auch zwei Wochen nach seiner Installation nicht abgerissen - ebenso wenig wie das Interesse vieler Moskauer. An einem sonnigen Spätsommertag posieren dort immer wieder Menschen für Fotos und Selfies.

Auch Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin schaltete sich kürzlich in die Diskussion ein - wenn auch sehr diplomatisch: Der Metall-Haufen sei ein kreatives Kunstwerk und weltweit gefragt, erklärte er. In neun Monaten solle das Werk, das zuvor bereits in Florenz und Manhattan ausgestellt war, in ein anderes Land weiterreisen.

Letzte «Ellen DeGeneres»-Staffel mit Kardashian und Aniston

LOS ANGELES: Die bekannte US-Moderatorin Ellen DeGeneres (63) will die letzte Staffel ihrer Talkshow mit Promigästen feiern. Zum Auftakt der 19. Staffel Mitte September hat sie in der ersten Woche Stars wie Kim Kardashian, Jennifer Aniston und Jimmy Kimmel eingeladen. «Friends»-Star Aniston sei schon 18 Mal bei ihr zu Gast gewesen, darunter in der allerersten Show, schrieb die Komikerin am Mittwoch auf Twitter. Reality-TV-Star Kardashian brachte es demnach schon auf elf Auftritte in der Talkshow.

Als weitere Promis in der letzten Staffel der «Ellen DeGeneres Show» werden unter anderem Sean «Diddy» Combs, Tiffany Haddish, Melissa McCarthy und Julianne Moore erwartet.

DeGeneres hatte im Mai das Ende ihrer 2003 begonnenen Talkshow angekündigt. Die 19. Staffel soll bis 2022 laufen. Die 63 Jahre alte Moderatorin war vergangenes Jahr nach Berichten über eine feindselige Arbeitsatmosphäre in die Kritik geraten und hatte sich öffentlich entschuldigt. Mitarbeiter sollen von Einschüchterung, Rassismus und vergifteter Arbeitskultur gesprochen haben.

Chloë Sevigny will nicht mehr nackt auf die Leinwand

HAMBURG: US-Schauspielerin Chloë Sevigny ist mit provokanten Filmen bekannt geworden - Tabus brechen will sie aber nicht mehr. «Ich will nie wieder nackt auf der Leinwand erscheinen», sagte die 46-Jährige dem «Zeitmagazin». Im Film «Kids», mit dem sie 1995 bekannt wurde, spielte sie eine HIV-positive Jugendliche, die unter Drogen stehend vergewaltigt wird. Als sie den Film nach 20 Jahren wieder gesehen habe, sei sie «wirklich schockiert» gewesen, vor allem darüber, wie «roh» die Sexszenen dargestellt worden seien. «Komischerweise habe ich in vielen kontroversen Filmen mitgewirkt, obwohl ich solch drastisches Material selbst gar nicht mag. Offenbar bin ich im echten Leben prüde und in meiner Arbeit abenteuerlustig.»

Zuletzt hat Sevigny in der Serie «We Are Who We Are» eine lesbische Mutter und Offizierin gespielt, aber auch schon als Regisseurin Kurzfilme gedreht. Selbst würde sie gerne mehr Geschichten über Mutter-Tochter-Beziehungen sehen. «Jede Frau, die ich kenne, hat eine komplizierte Beziehung zu ihrer Mutter. Die Muster in solchen Beziehungen zu untersuchen würde mich interessieren - Dinge, die man bei seiner Mutter und dann bei sich selbst entdeckt, wie der Kontrollzwang, den meine Mutter hat und den ich jetzt auch habe.»

Im vergangenen Jahr hat sie ihren Partner Sinisa Mackovic geheiratet und ihren ersten Sohn, Vanja, bekommen. «Mit einem Mädchen wäre ich wahrscheinlich ziemlich kritisch - so, wie meine Mutter mit mir kritisch war, als ich jünger war. Ich glaube, mit meinem Sohn werde ich etwas entspannter sein.»

Britney Spears kommt um Anklage wegen Körperverletzung herum

LOS ANGELES: Popsängerin Britney Spears muss sich nicht wegen Vorwürfen von Körperverletzung vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft im kalifornischen Bezirk Ventura County gab am Mittwoch bekannt, dass aus Mangel an Beweisen von einer Anzeige abgesehen werde. Der Fall drehte sich um Vorwürfe einer Mitarbeiterin der Sängerin, dass sie bei einem handgreiflichen Streit von Spears angegriffen worden sei.

Die Polizei hatte nach dem Vorfall Mitte August ermittelt. Nach Darstellung der Haushälterin soll Spears der Frau ein Telefon aus der Hand geschlagen haben. Der Fall wurde der Staatsanwaltschaft zur Prüfung übergeben. Die Behörde befand nun, dass weder nennenswerter Sachschaden noch Verletzungen bei der Mitarbeiterin festgestellt worden seien, die zu einer Anklage hätten führen können.

Spears, die nach einem psychischen Zusammenbruch 2008 unter der Vormundschaft ihres Vaters und einer anderen Person steht, kämpft derzeit vor Gericht in Los Angeles dagegen an. Unter dem Hashtag «#FreeBritney» haben sich in den vergangenen Monaten viele Unterstützer auf die Seite der Sängerin geschlagen, die Freiheit und Selbstbestimmung für Spears fordern.

«Top Gun»-Fortsetzung mit Tom Cruise erneut verschoben

LOS ANGELES: Die Corona-Pandemie wirbelt die Kinowelt weiter auf. Schon 2020 sollte der Actionfilm «Top Gun: Maverick» mit Hollywood-Star Tom Cruise in den Kinos starten, doch es kam zu mehreren Aufschüben, zuletzt war Mitte November geplant. Nun müssen sich die Fans noch länger gedulden. Die Neuauflage des Blockbusters «Top Gun» aus dem Jahr 1986 soll nun erst im Mai 2022 in den USA anlaufen, wie das Studio Paramount am Donnerstag bekanntgab. Cruise spielt wieder die Rolle des früheren Kampfpiloten Pete «Maverick» Mitchell, der inzwischen als Fluglehrer arbeitet.

Der spätere «Top Gun»-Start im Mai hat auch Folgen für die «Mission: Impossible»-Reihe mit Tom Cruise als Agent Ethan Hunt. Der eigentlich für Mai 2022 geplante Kinostart des siebten Teils wurde auf September nächsten Jahres vertagt. Beide Filme hätten sich sonst Konkurrenz gemacht. Paramount verschiebt zudem die Komödie «Jackass Forever» von diesem Oktober auf Februar 2022.

Hollywood-Studios befürchten wegen der Corona-Pandemie eine geringere Kinoauslastung und damit Einbußen bei Filmen, die gewöhnlich ein großes Publikum anlocken.

Star-Auftritt von Justin Bieber bei den MTV Video Music Awards

NEW YORK/LOS ANGELES: Mit 21 Jahren war Justin Bieber zuletzt bei den MTV Video Music Awards aufgetreten. 2015 feuerte der Popstar mit dem Song «What Do You Mean?» bei der Gala an. Nun ist der Kanadier wieder dabei, wenn am 12. September in New York die begehrten Preise verliehen werden, wie der MTV-Musiksender am Mittwoch bekanntgab.

Der 27-jährige Sänger («Stay», «Peaches») führt in diesem Jahr auch das Feld der Kandidaten mit sieben Nominierungen an. Sängerin Megan Thee Stallion folgt dicht dahinter mit sechs Gewinnchancen. Auf jeweils fünf kommen mehrere Künstler, darunter Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Lil Nas X und Olivia Rodrigo.

Doja Cat («Planet Her») wird erstmals als Gastgeberin bei der Verleihung der MTV Video Music Awards auf der Bühne stehen. Die US-Sängerin gehört bei der Trophäen-Gala im New Yorker Barclays Center auch zu dem prominenten Line-Up neben Künstlern wie Shawn Mendes, Olivia Rodrigo, Lil Nas X, Lorde, Machine Gun Kelly und Camila Cabello.

Bei den VMA-Preisen können Fans online für ihre Favoriten oder ihre Favoritin stimmen. Als Trophäe gibt es einen «Moonman» - einen kleinen Astronauten auf dem Mond, der eine MTV-Fahne in der Hand hält.