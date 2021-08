Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 26.08.21 | Aktualisiert um: 14:45 | Überblick

«Bad Habits» von Ed Sheeran ist Deutschlands Sommerhit 2021

BADEN-BADEN: Der Dance-Pop-Song «Bad Habits» des britischen Superstars Ed Sheeran (30) ist zu Deutschlands Sommerhit 2021 gekürt worden. Das teilte das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment am Donnerstag mit.

«Kein Lied war in den vergangenen Wochen hierzulande erfolgreicher als der energiegeladene Ohrwurm, der bislang vier Mal die Offiziellen Deutschen Single-Charts angeführt hat», hieß es. Auch in Australien, Großbritannien, Kanada, Österreich und anderen Ländern stand der Song demnach bereits ganz oben in den Charts.

«Bad Habits» (auf Deutsch etwa: Schlechte Angewohnheiten) bringe «den diesjährigen, wechselhaften Sommer exakt auf den Punkt», so GfK Entertainment. In einer Zeit, «in der viele ihre Angewohnheiten selbst hinterfragen - oder vielleicht auch wieder bewusst ausleben möchten - kommt das Lied anscheinend gerade richtig». Im vergangenen Jahr hatten Jawsh 685 & Jason Derulo mit «Savage Love (Laxed - Siren Beat)» den Sommerhit gelandet.

Sängerin Lorde fällt Verzicht auf soziale Medien «schrecklich schwer»

LOS ANGELES: Die neuseeländische Sängerin Lorde verzichtet nach eigenen Angaben seit einiger Zeit auf soziale Medien und leidet dabei Entzugserscheinungen. «Es war schrecklich schwer, das Schwerste, was ich je getan habe», sagte die 24-Jährige am Mittwoch in der «Late Late Show» von Moderator James Corden. «Ich habe mich so abgekoppelt gefühlt. Aber das ist, wie mein Leben nun ist.»

Motiviert habe sie der Wunsch, mehr Zeit für ihre Musik zu haben, sagte Lorde. «Ich tue es wirklich bloß, weil ich versuche, Lieder zu schreiben, und ich eine Menge Zeit verschwendet habe.» Aus diesem Grund habe sie sich von Twitter, Instagram und Facebook zurückgezogen. Die vereinzelten Videos und Mitteilungen, die sich vor allem auf Lordes offizieller Facebook-Seite weiterhin finden, werden deshalb vermutlich nicht von der Sängerin selbst gepostet.

Lorde hatte vergangenen Freitag ihr drittes Album «Solar Power» veröffentlicht - rund vier Jahre nachdem ihr letztes Studioalbum «Melodrama» erschienen war. Die Singer-Songwriterin, die eigentlich Ella Yelich-O'Connor heißt, war 2013 mit ihrem ersten Album «Pure Heroine» schlagartig berühmt geworden. Die Single «Royals» stand in mehreren Ländern auf Platz eins der Charts. Nach dem Folgealbum «Melodrama» (2017) hatte sie sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Universal Pictures stellt «Jurassic World: Dominion»-Szenen vor

LOS ANGELES: «Jurassic World»-Fans müssen sich noch bis Juni 2022 gedulden, ehe das nächste Dinosaurier-Spektakel in die Kinos kommt. Doch das Studio Universal Pictures gab mit Szenen aus «Jurassic World: Dominion» am Mittwoch Einblick in den dritten Teil der Filmreihe. Im Rahmen der Kinofachmesse «CinemaCon» in Las Vegas meldeten sich auch die Stars des Films zu Wort, wie die Branchenportale «Variety» und «Deadline.com» berichteten.

Regisseur Colin Trevorrow stellte demnach die Frage «Wären wir vor Dinosauriern sicher, wenn sie heute unter uns leben würden?» und setzte ein klares «Nein» dahinter. Den Berichten zufolge rennen die Dinos in dem Kinostreifen durch Großstädte, verschlingen einen Hubschrauber und jagen Menschen. Bryce Dallas Howard und Chris Pratt sind erneut in den Hauptrollen zu sehen. Daneben kehrt das legendäre Trio aus Sam Neill, Laura Dern und Jeff Goldblum zurück - den Stars aus dem Originalwerk «Jurassic Park».

Der erste Film über die Erschaffung von Dinosauriern in einem Freizeitpark nach einem Roman von Michael Crichton kam 1993 unter der Regie von Steven Spielberg ins Kino. Es folgten zwei weitere Teile, bevor die Reihe mit «Jurassic World» fortgesetzt wurde. In «Jurassic World: Das gefallene Königreich» (2018) unter der Regie von J.A. Bayona waren die Dinos der Gefangenschaft entkommen.

Porno-Star wegen Vergewaltigung angeklagt - Vorwürfe von 21 Frauen

LOS ANGELES: Der US-amerikanische Pornodarsteller Ron Jeremy (68) ist wegen des Verdachts der Vergewaltigung und anderer Straftaten in Los Angeles angeklagt worden. Nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft vom Mittwoch liegen über 30 Vorwürfe von 21 Frauen vor, die bis ins Jahr 1996 zurückgehen. Das Alter der mutmaßlichen Opfer wurde mit 15 bis 51 Jahren angegeben. Jeremy habe am Mittwoch auf «nicht schuldig» plädiert, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Er muss Mitte Oktober wieder vor Gericht erscheinen.

Die angeblichen Übergriffe, darunter Vergewaltigung und sexuelle Nötigung, sollen sich in Clubs, Hotels, Privathäusern und bei Fototerminen zwischen 1996 und 2020 ereignet haben. In den vergangenen Jahren wurde Jeremy häufiger mit Vorwürfen sexueller Übergriffe konfrontiert, auch von Kolleginnen aus der Sexfilm-Branche. Er stritt die Behauptungen der Frauen stets ab.

Jeremy, mit bürgerlichem Namen Ronald Jeremy Hyatt, zählt zu den bekanntesten Figuren der Porno-Branche. Er hat in mehr als 1000 Sexfilmen mitgespielt. 2007 brachte er eine Autobiografie mit dem Titel «Ein Mann und viertausend Frauen» heraus. Darin bezeichnete er sich als sexbesessen.

Doja Cat wird Gastgeberin bei den MTV Video Music Awards

NEW YORK/LOS ANGELES: US-Sängerin Doja Cat (25, «Planet Her») wird erstmals als Gastgeberin bei der Verleihung der MTV Video Music Awards auf der Bühne stehen. Das gab der US-Musiksender MTV am Mittwoch bekannt. Die Rapperin tat ihre Freude auf Instagram mit dem Ausruf «Wowowowowowow» kund. Bei der seit 1984 ausgetragenen Preisverleihung führten in der Vergangenheit unter anderen Musiker und Schauspieler wie Kevin Hart, Keke Palmer, Katy Perry und Miley Cyrus durch die Show.

Doja Cat gehört bei der Trophäen-Show am 12. September im New Yorker Barclays Center auch zu dem prominenten Line-Up neben Künstlern wie Shawn Mendes, Olivia Rodrigo, Lil Nas X, Lorde, Machine Gun Kelly und Camila Cabello.

Die meisten Gewinnchancen hat in diesem Jahr Justin Bieber mit sieben Nominierungen. Sängerin Megan Thee Stallion folgt dicht dahinter mit sechs Nominierungen. Auf jeweils fünf kommen mehrere Künstler, darunter Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Lil Nas X und Olivia Rodrigo.

Bei den VMA-Preisen können Fans online für ihre Favoriten oder ihre Favoritin stimmen. Als Trophäe gibt es einen «Moonman» - einen kleinen Astronauten auf dem Mond, der eine MTV-Fahne in der Hand hält.

Grammy-Stiftung ehrt Joni Mitchell als «Person des Jahres»

LOS ANGELES: Die kanadische Sängerin Joni Mitchell (77, «Big Yellow Taxi») wird von den Grammy-Verleihern für ihre künstlerischen Verdienste geehrt. Die Musikerin soll die Auszeichnung als «Person des Jahres» im Vorfeld der Grammy-Gala im Januar 2022 erhalten, wie die Stiftung MusiCares am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Neben ihren ikonischen Liedern habe sich Mitchell durch bahnbrechende Arbeit und als Inspiration für viele andere Musiker hervorgetan, hieß es.

Neben einem Gala-Konzert zu Ehren von Mitchell am 29. Januar sind ein Empfang und eine Versteigerung geplant. Der Erlös der Benefizveranstaltung fließt traditionell bedürftigen Musikern zu. In früheren Jahren waren unter anderen die Country-Ikone Dolly Parton, Ex-Beatle Paul McCartney, Rocker Bruce Springsteen und Folklegende Bob Dylan von der Stiftung der Grammy verleihenden Recording Academy zur «Person Of The Year» gekürt worden.

Mitchell war in den 70er Jahren eine der einflussreichsten Singer-Songwriterinnen. Unter anderem schrieb sie mit dem Song «Woodstock» für Crosby, Stills, Nash & Young eine Hymne auf das legendäre Festival der Hippie-Bewegung. Im Laufe ihrer Karriere gewann sie acht Grammys und wurde in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.