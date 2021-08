Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 12.08.21 | Überblick

Frido Mann stiftet den Flügel seines Großvaters Thomas Mann

MÜNCHEN: Der Flügel des Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann hat den Besitzer gewechselt: Enkel Frido Mann (81) vermachte das Erbstück der Bundesrepublik Deutschland. Das Musikinstrument steht seit 2019 wieder im früheren Wohnhaus von Thomas Mann in Pacific Palisades im US-Bundesstaat Kalifornien. Dort soll es im Oktober eine Einweihung mit dem Pianisten Igor Levit geben, sagte Frido Mann der Deutschen Presse-Agentur. Das Konzert habe wegen der Corona-Pandemie auf diesen Herbst verschoben werden müssen.

Mann wünscht sich von Levit eine Wiedergabe der Klaviersonate Opus 111 von Ludwig van Beethoven - der Thomas Mann in dem Roman «Doktor Faustus» ein literarisches Denkmal setzte. «Der Flügel begleitete ihn während dieser Zeit», sagt Frido Mann. Die Bundesrepublik hatte das einstige Wohnhaus von Thomas Mann im Jahr 2016 gekauft und darin eine transatlantische Begegnungsstätte errichtet, die Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 2018 eröffnete.

Die Schenkung des Flügels betrachtet Frido Mann als Dank für den Kauf des Hauses, das seine Familie vor ihrer Rückkehr nach Europa in den 1950er Jahren verkauft hatte. Es war inzwischen vom Verfall bedroht. Seit 1954 stand der Flügel in Thomas Manns Haus in der Schweiz, wo ihn Enkel Frido Mann nach eigenen Worten einst für sein Musikstudium in Zürich nutzte. Später nahm er das Erbstück mit nach Deutschland.

Chris Hemsworth feiert Geburtstag - mit Tortenkreation seiner Kinder

LOS ANGELES: «Thor»-Darsteller Chris Hemsworth ist an seinem 38. Geburtstag mit einer selbstgebackenen Tortenkreation seiner drei Kinder überrascht worden. Er habe 75 Prozent dieses tollen Zuckerkuchens verschlungen, schrieb der australische Star am Mittwoch auf Instagram. Dazu postete er mehrere Fotos der mit blauem Zuckerguss und bunten Streuseln verzierten Torte, die von einer Surferfigur auf einer Welle gekrönt wird.

Auch Tochter India Rose (9) und die siebenjährigen Zwillinge Tristan und Sasha sind auf einem Foto zu sehen. Er habe einen «epischen» Tag mit seiner Familie verbracht, schreibt Hemsworth, der am Mittwoch 38 Jahre alt wurde. Seit 2010 ist er mit der spanischen Schauspielerin Elsa Pataky (45, «Fast & Furious 8») verheiratet. Kürzlich hat er die Dreharbeiten von «Thor: Love and Thunder» beendet. Der Götter-Saga-Film mit Hemsworth als Donnergott soll 2022 in die Kinos kommen.