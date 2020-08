Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.08.20 | Überblick

Tom Hanks könnte Geppetto in «Pinocchio» spielen

LOS ANGELES: Das Disney-Studio könnte für seine geplante Neuauflage des Zeichentrickklassikers «Pinocchio» den zweifachen Oscar-Preisträger Tom Hanks (64, «Forrest Gump», Philadelphia») vor die Kamera holen. Der Schauspieler stehe in ersten Verhandlungen um die Rolle des Holzschnitzers Geppetto, berichteten die Filmportale «Variety» und «Deadline.com» am Mittwoch (Ortszeit). Regisseur Robert Zemeckis, der mit Hanks bereits «Forrest Gump», «Cast Away» und «Der Polarexpress» drehte, soll das Live-Action-Märchen inszenieren. Das Drehbuch stammt von «Rogue One: A Star Wars Story»-Autor Chris Weitz.

Vorlage ist der Disney-Film aus dem Jahr 1940, basierend auf dem italienischen Kinderbuch von Carlo Collodi aus dem Jahr 1883. Die Geschichte der berühmten Holzpuppe mit der langen Nase wird aber nicht im Zeichentrickformat, sondern mit Schauspielern neu aufgelegt.

Hanks war zuletzt in dem Marine-Kriegsdrama «Greyhound» zu sehen, das im Juli beim Streamingdienst Apple TV+ Premiere feierte. Mit seiner Nebenrolle in dem Film «Der wunderbare Mr. Rogers» war er im Februar im Oscar-Rennen.