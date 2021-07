Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 29.07.21 | Überblick

G20-Kulturminister in Rom - Müntefering: Garantie für Kunstfreiheit

ROM: Zum Kulturminister-Treffen der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) hat Staatsministerin Michelle Müntefering eine Garantie für die Freiheit der Künste gefordert. Diese seien ein Lebenselixier von Demokratien, sagte die Staatsministerin für Internationale Kulturpolitik am Donnerstag zum Auftakt des Treffens in Rom. Die Garantie werde etwa durch sichere Arbeitsbedingungen geschaffen oder indem man die wirtschaftliche Existenz von Künstlern unterstütze.

Am Donnerstag und Freitag wollen die G20-Kulturminister und Vertreter von Organisationen unter anderem über den Schutz des kulturellen Erbes, den digitalen Wandel sowie den Einfluss des Klimawandels auf den Kulturbereich sprechen. Am Ende soll es nach Angaben des italienischen Kulturministeriums eine gemeinsame Erklärung geben. Italien hält derzeit den G20-Vorsitz.

Thema werden auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Kultursektor sein. «Die Pandemie hat gezeigt, wie entscheidend der Kultur- und Kreativsektor ist - nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für das soziale und psychische Wohlergehen unserer Gesellschaften», erklärte Müntefering weiter.

Auf dem Treffen will die SPD-Politikerin zwei Programme aus Deutschland vorstellen. Eines vernetze wissenschaftliche Institutionen aus dem Bereich Kulturerhalt international. Das zweite Programm ist ein Mechanismus zum Einsatz für Kulturgüter im Katastrophenfall. Damit soll in so einem Fall schnell Unterstützung bereitgestellt werden, um Objekte oder Gebäude zu retten.

Raststätten in New Jersey nach Stars benannt - Springsteen lehnt ab

NEW YORK: Zahlreiche Autobahn-Raststätten in New Jersey sollen nach aus dem US-Bundesstaat stammenden Stars wie James Gandolfini, Whitney Houston, Jon Bon Jovi und Frank Sinatra benannt werden. Der ebenfalls in New Jersey geborene Sänger Bruce Springsteen lehnte diese Ehrung allerdings ab. Insgesamt neun Raststätten entlang des Garden State Parkway würden umbenannt, «um das herausragende Talent der Menschen in New Jersey und ihre Beiträge für die Welt» zu zeigen, teilte Gouverneur Phil Murphy - früherer US-Botschafter in Deutschland - mit.

Unter den Geehrten sind noch lebende und bereits gestorbene Persönlichkeiten mit einem Bezug zu New Jersey. An den Raststätten soll es zudem kleine Ausstellungen zu ihrem Leben und Werk geben. Einer der wohl berühmtesten Stars aus dem Bundesstaat steht allerdings nicht auf der Liste: Sänger Bruce Springsteen habe die auch für ihn geplante Ehrung «respektvoll abgelehnt», zitierten US-Medien eine Sprecherin der New Jersey Hall of Fame, die an der Aktion beteiligt war. Gründe dafür wurden nicht genannt.