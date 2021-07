Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 01.07.21 | Aktualisiert um: 13:10 | Überblick

Bill Cosby über Freilassung: «Habe immer meine Unschuld beteuert»

BERLIN: Nach der Aufhebung des Urteils wegen sexueller Nötigung und der überraschenden Freilassung hat sich US-Schauspieler Bill Cosby auf Twitter zu Wort gemeldet. «Ich habe weder meine Haltung noch meine Geschichte je geändert. Ich habe immer meine Unschuld beteuert», hieß es in einem Statement des 83-Jährigen. Die Worte waren auch auf einem Foto zu lesen, das zusammen mit dem Statement gepostet wurde. Das Bild zeigt Bill Cosby mit gereckter Faust und geschlossenen Augen.

Das höchste Gericht im US-Bundesstaat Pennsylvania hatte Cosbys Verurteilung wegen sexueller Nötigung aufgrund eines Verfahrensfehlers am Mittwoch überraschend gekippt. Wegen des Deals eines früher mit dem Fall befassten Staatsanwalts hätte Cosby in dieser Sache gar nicht erst angeklagt werden dürfen, hieß es in einer knapp 80-seitigen Stellungnahme. Der Prozess dürfe auch nicht noch einmal aufgerollt werden.

Cosby dankte in seinem Statement den Richtern dafür, die Rechtsstaatlichkeit gewahrt zu haben. Auch dankte er all jenen Fans, Unterstützern und Freunden, die in dieser «Tortur» zu ihm gehalten hätten.

Cosby galt einst als Superstar und Amerikas Vorzeige-Vater, dann wurde er zum ersten berühmten Verurteilten der Ära #MeToo, der weltweiten Bewegung gegen sexuelle Belästigung. Mehr als 60 Frauen hatten Cosby sexuelle Übergriffe unterschiedlicher Art vorgeworfen. Der Entertainer hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen. 2018 wurde er wegen sexueller Nötigung zu einer Strafe von mindestens drei und höchstens zehn Jahren Haft verurteilt.

«World Movie Awards» - Neuer Preis für nicht-englischsprachige Filme

LOS ANGELES: In Hollywood soll ein neuer Preis für nicht-englischsprachige Filme verliehen werden. Ab 2022 werden mit den «World Movie Awards» die besten internationalen Produktionen ausgezeichnet, wie der renommierte Kritikerverband Critics Choice Association (CCA) am Mittwoch in Los Angeles ankündigte. Pläne für diese weltweite Ehrung seien seit mehreren Jahren geschmiedet worden, hieß es. «Es ist an der Zeit, die besten filmischen Geschichten, die außerhalb von Hollywood produziert werden, zu feiern», sagte CCA-Vorsitzender Joey Berlin in der Mitteilung.

In der Ankündigung wurde auch Kritik an dem unter Druck geratenen Globe-Verband HFPA (Hollywood Foreign Press Association) laut, der traditionell die Golden Globes verleiht. Dem Verband der Auslandspresse gehören knapp 100 Journalisten und Filmkritiker an, die seit vielen Jahren in Hollywood arbeiten. Die kleine Gruppe war in den letzten Monaten wegen fehlender Diversität und intransparenter Mitgliedschaftskriterien scharf kritisiert worden.

Viele Reporter, die für ausländische Filmpublikationen arbeiten, seien bei der HFPA nicht willkommen gewesen, sagte Joey Berlin. Die Critics Choice Association habe nun Dutzende Journalisten zusätzlich aufgenommen, die die Ausrichtung der «World Movie Awards» mit bestimmen sollen. CCA ist mit knapp 500 Mitgliedern der größte Kritikerverband für Film und Fernsehen in den USA und Kanada.

Im März hatte der Verband zum 26. Mal die «Critics Choice Awards» verliehen. Der spätere Oscar-Abräumer «Nomadland» holte insgesamt vier Preise, darunter in der Topsparte bester Film.