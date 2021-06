Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 03.06.21 | Aktualisiert um: 13:45 | Überblick

Drew Barrymore über Mutterrolle: will «Nordstern» für Töchter sein

LOS ANGELES: Schauspielerin Drew Barrymore («Drei Engel für Charlie») spricht sich für eine klare Rolleneinteilung zwischen Eltern und ihren Kindern aus. «Ich habe meinen eigenen Kindern gesagt: «Ich werde niemals eure Freundin sein»», sagte die 46-Jährige im Interview «4D With Demi Lovato». Mit ihrer eigenen Mutter seien die jeweiligen Rollen sehr undefiniert gewesen.

«Du kannst freundschaftlich miteinander sein und Sachen unternehmen, es muss nicht diese strenge Beziehung sein», erklärte Barrymore weiter. Doch Kinder bräuchten «einen Nordstern» zur Orientierung für ihr Verhalten, sowie das grundlegende Wissen, im Zweifelsfall aufgefangen zu werden. Barrymore hat mit ihrem Exmann Will Kopelman zwei Töchter, Olive (8) und Frankie (7).

«We The People»: Neues Filmprojekt der Obamas

LOS ANGELES: Michelle und Barack Obama bringen mit ihrer Produktionsfirma Higher Ground eine Animationsserie für Kinder mit einer politischen Botschaft heraus. Für «We The People» hätten er und seine Frau einige ihrer Lieblingskünstler und großartige Animatoren gewinnen können, schrieb Ex-Präsident Obama am Mittwoch auf Twitter. Das Ergebnis sei viel besser als das Material, das sie einst in der Schule gehabt hätten.

An der Netflix-Serie wirkten unter anderen Sänger und Künstler wie H.E.R., Janelle Monáe, Andra Day, Adam Lambert, Lin-Manuel Miranda und die Dichterin Amanda Gorman mit. Die zehn animierten Musikvideos drehen sich um Themen wie Bürger- und Frauenrechte. Die Serie feiert ihre Premiere am 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag der USA.

Das ehemalige US-Präsidentenpaar arbeitet seit 2018 mit dem Streamingdienst Netflix zusammen. Mit ihren Projekten wollen sie nach eigenen Angaben den Blick auf die Welt verändern und mehr Solidarität erreichen. 2019 erschien mit «American Factory» ihr erster Film. Die Doku über die Schließung einer Autofabrik im US-Staat Ohio und die sozialen Folgen für die Mitarbeiter wurde mit einem Oscar ausgezeichnet.

Lady Gaga verschiebt Konzertreise erneut - Tour nun erst 2022

LOS ANGELES: Popstar Lady Gaga hat wegen der Corona-Pandemie ihre geplante «Chromatica Ball Tour» ein weiteres Mal verschoben. Die Konzertreise mit Auftritten in Europa und Nordamerika soll nun im Sommer 2022 stattfinden, wie die 35-Jährige laut «Billboard.com» Ticketinhabern am Mittwoch per E-Mail mitteilte. Einige Regionen würden schon ihre Wirtschaft öffnen, aber andere Teile der Welt seien noch nicht soweit, schrieb die Sängerin nach Angaben ihres Sprecherteams.

Die zunächst für 2020 geplante Tournee war im Juni vorigen Jahres auf den Sommer 2021 verschoben worden. Am 24. Juli wollte Lady Gaga in Paris starten. Es waren unter anderem Auftritte in London, Toronto und Chicago geplant. Die neuen Termine im Jahr 2022 stehen noch nicht fest. Die Sängerin hatte ihr sechstes Album «Chromatica» im Mai 2020 mitten in der Corona-Pandemie veröffentlicht.

Star-Besetzung für «Babylon» um Brad Pitt wächst an

LOS ANGELES: Nach Brad Pitt und Margot Robbie hat Oscar-Preisträger Damien Chazelle («La La Land») weitere Schauspieler für sein Regie-Projekt «Babylon» angeheuert. Neu dabei sind unter anderem Max Minghella («The Handmaid's Tale»), Samara Weaving («The Babysitter»), Lukas Haas («Aufbruch zum Mond») und Musiker Flea («Baby Driver»), wie das Branchenblatt «Hollywood Reporter» am Mittwoch berichtete. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Monat in Los Angeles beginnen.

«Babylon», nach dem Drehbuch von Chazelle, ist ein Historiendrama über Hollywood in den späten 1920er Jahren. Der Film soll Aufstieg und Fall von fiktiven und historischen Figuren beim Wandel vom Stummfilm zum Tonfilm beleuchten.

In seinem Oscar-Abräumer «La La Land» (2016) hatte Chazelle einen jungen Jazzpianisten (Ryan Gosling) und eine aufstrebende Schauspielerin (Emma Stone) ins heutige Los Angeles versetzt. «Babylon» vom Filmstudio Paramount Pictures soll Weihnachten 2022 in die Kinos kommen.